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240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, -

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада поддержит назначение главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ещё не считали количество голосов во фракции за назначение Ляшко главой Минздрава. У нас достаточно, чтобы внести его кандидатуру: для этого нужно 170 голосов, которые вчера мы с коллегами собрали, то есть 70% нашей фракции. Мы внесли в парламент. Мой прогноз, что 240 голосов за назначение Ляшко мы соберём", - сказал Арахамия на брифинге во вторник.

Также читайте: В среду или четверг "Слуга народа" проведет встречу с кандидатом на должность министра здравоохранения Ляшко, - Корниенко

Как сообщалось, во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
А кроме "наш", "свой человек", были еще критерии оценки Ляшка как министра?
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18.05.2021 19:05
+7
а як красіво було в виборчих відосіках - конкурси - професіонали... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9985
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18.05.2021 19:33
+6
Шило на мыло
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18.05.2021 19:28
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А кроме "наш", "свой человек", были еще критерии оценки Ляшка как министра?
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18.05.2021 19:05 Ответить
Конечно, обещал не крысятничать как предыдущий товарищ, и вовремя отстегивать в общак
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18.05.2021 19:32 Ответить
Уявіть ,навіть не цікаво ,як буде зватись чергова лялька з зеленого балагана !! Яка різниця-Іван,Петро чи Микита !!!)))
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18.05.2021 19:48 Ответить
десь в Ютубі я почула, що зовсім не Стефанов керував тими затримками в купівлі вакцин та вибором в кого купляти , а ...
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18.05.2021 20:52 Ответить
Аліса,на заборах теж багато чого написано і на стелях так саме !! Головне не лялькі ,а режисери та сценаристи,лялькового балагана,а прізвища ляльок немають значення !!!)))
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18.05.2021 21:02 Ответить
У сатаняки Ляшка глаза страшные, вот это будет мин.здравзахоронения, ужастик из фильма ужасов "Зеленая Украина".
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18.05.2021 23:50 Ответить
И не палить всю малину фраерскими понтами в козырном шмоте, как предыдущий шлёпер.
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18.05.2021 21:20 Ответить
Конечно есть.
Вчера слушал интервью с экс-министром, доктором медицинских наук. Так он уверяет, что по закону именно Ляшко, а не Степанов, отвечает за вакцинацию, карантины. А так же то, что именно Ляшко помогал Супрун уничтожать санэпидем службу и инфекционную службу, просто до конца добить не успели.
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18.05.2021 21:54 Ответить
Логика вашего собеседника, просто зашкаливает...
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18.05.2021 22:07 Ответить
Почему зашкаливает? Человек прямо сказал, что Степанова снимают за действия и бездействие Ляшко. И виновного назначат министром.
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18.05.2021 22:11 Ответить
Главный санитарный врач, это заместитель министра.
Даже если предположить, что министр никакого отношения к карантину и вакцинации не имеет, его заместитель полностью от него зависим.
Замы назначаются не ВР, а на заседании Кабмина.
От Степанова не было никакой реакции на действия (точнее бездействие Ляшко)
В Багдаде все спокойно, все хорошо.
А если и плохо, то все равно ситуация улучшается.
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18.05.2021 22:21 Ответить
Судя по вашему посту, вы отношения к медицине не имеете, как не имею его и я.
Но я сослался на экс-министра, который точно знает функциональные обязанности и министра и его замов и начальников управлений.
Извините, но ваши слова, против его слов, это ноль.

Степанова назначила команда, в команде он и работал и высказывал своё несогласие. Если предположить, что Степанов пытался бороться с панэпидемией, то и не должен был в эфире клеймить позором Ляшко, который очень близок к Зеленскому - это только помешало бы делу. За Степановым тянется нехороший шлейф слухов о злоупотреблениях, но так же есть и мнение работающих врачей, что Степанов ПЫТАЛСЯ, будучи министром, остановить убийственную для Украины, медицинскую реформу Квиташвили-Супрун, а как раз Ляшко, принимал в этом уничтожении, очень весомую роль.

Время покажет, кто был прав, а кто виноват.
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19.05.2021 12:25 Ответить
240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7922
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18.05.2021 19:07 Ответить
Хотів би я знати, як можна бути за порошенка після всього що він зробив. 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8974
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18.05.2021 19:26 Ответить
А хто зробив би краще? Прізвище.
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18.05.2021 19:28 Ответить
Бойко
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18.05.2021 19:38 Ответить
И что бы сделал тот бойка?? Сдал бы ***** Украину ??
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18.05.2021 19:53 Ответить
С чего ты взял?
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18.05.2021 19:59 Ответить
Потому что я знаю что из себя представляет этот скот бойко..
Ну а что бы он сделал по твоему мнению??
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18.05.2021 20:02 Ответить
Сделал бы так как было во времена януковича, когда я на море в турцию мог поехать без кредита!
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18.05.2021 20:06 Ответить
😃 Ты идиот?? Вопрос риторический..
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18.05.2021 20:18 Ответить
А ты порохобот? 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7763
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18.05.2021 20:21 Ответить
"на море в турцию"
...
У тебя в деревне "Турцией" называют шахтёрский санаторий в Кирилловке?
М-да. Что, серьёзно лучших мест не видели?..
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18.05.2021 21:37 Ответить
Я живу в Киеве, осел. 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1166
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18.05.2021 21:51 Ответить
Осел в Киеве? Поздравляю.
А до того, как осесть там?
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18.05.2021 21:57 Ответить
Выкуси. Родился. 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3352
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18.05.2021 21:58 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що навіть у столиці при Пороху почалися борошна зубожіння і кияни ці 5 років ялини стать вареника?
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18.05.2021 22:14 Ответить
Бойко?!
Геть звідси, розбійник! Щоб аж мова з рота теліпалася!
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18.05.2021 21:23 Ответить
240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2963
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18.05.2021 21:29 Ответить
Штаны тебе обосрал? Негилнык!
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18.05.2021 19:35 Ответить
Он обосрал не штаны мне, он всю страну обосрал.
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18.05.2021 19:47 Ответить
Какую страну?? Твою паРашу?? Или лугандон??
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18.05.2021 19:54 Ответить
всю страну

...
Отакої! Раніше хоча б казали, що зубожіла підлога країни, бо Порох встановив злочинний державний будуй і йому не кортить світу в Україні - лише торгувати на крові...
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18.05.2021 22:20 Ответить
а шо він зробив? що там твоя методичка про конкретику пише?
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18.05.2021 19:44 Ответить
опять без этих ваших конкурсов-шмонкурсов...
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18.05.2021 19:08 Ответить
Полы в ВР подметете и сразу же наберете необходимое количество говносов.
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18.05.2021 19:12 Ответить
А ляшк тоже был налоговым инспектором? Ну санитаркой он не был, то говорят Супрун Уляна была.
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18.05.2021 19:13 Ответить
Выбирайте Ляшка который носится с вилами!

Он уже как бы с прибором для вакцинации да и приставать к пациенТКАМ не будет по факту своей ориентации. А ещё если шо, то грымнуть может ,- "Падлюки нажерлися людскої крові!" , так убедительно и откровенно, что все сразу поверят в его желание положить свою жизнь за украинский народ... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9782
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18.05.2021 19:17 Ответить
Корабёльный сосун ехал бы взад в свою Осетию и умничал там.
Ляшко ничем не рискует - в случае чего свалит все на лысика-папередника. и правильно кстати сделает
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18.05.2021 19:19 Ответить
240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия
А я, всё слышу голоса --

Поют, как буд-то, небеса...(с)

...как по-мне, так внешний вид Ляшка не располагает на долговременные заработки в данном профиле... -- здоровья ему не хватит на Здравоохранение. *)

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18.05.2021 19:20 Ответить
І що зміниться???
І в ляшка теж з'явиться такий само плащик, як в стєпашки???
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18.05.2021 19:22 Ответить
час покаже. не пробуючи на зуб не взнаєш як на смак.
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18.05.2021 19:46 Ответить
Він брехав теж саме, що стєпанов...
Що повинно змінитись???
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18.05.2021 19:50 Ответить
а як ще повинна виглядати командна робота начальника і підлеглого? саме так, особливо у постсовків. а тепер він буде сам начальником і вирішуватимете, що говорити.
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18.05.2021 19:53 Ответить
А чи змінився керівник???
Керівником залишається офіс простих рішень, у вигляді зєрмака...
Невже зєрмак призначить того, хто буде пручатись???
Ляшко піде у відставку, якщо йому заважатимуть зелені покидьки?
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18.05.2021 20:00 Ответить
Шило на мыло
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18.05.2021 19:28 Ответить
З язика зняв... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2808 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6313
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18.05.2021 19:38 Ответить
а як красіво було в виборчих відосіках - конкурси - професіонали... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9985
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18.05.2021 19:33 Ответить
Как будто он не вместе со степашкой накуралесид.
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18.05.2021 19:48 Ответить
Предыдущих вы тоже назначили!
И их косяки и преступления - ваши косяки!
Может вспомните про конкурс?
Хотя ваши конкурсы тоже напоминают конкурсы пред презиков.
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18.05.2021 20:13 Ответить
Выбор между виселицей и гильотиной это тоже выбор. 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1494
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18.05.2021 20:19 Ответить
А за что Ляшко? За то, что кофе хорошо разливает и потом молча стоит в сторонке как послушный пес?
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18.05.2021 20:21 Ответить
И что измениться? Для людей...Мы то при чем?
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18.05.2021 20:32 Ответить
В свій час за Степанова ви також збирали голоси і за міністра економіки,який довів її до ручки і за Криклія і що - ЧЕРГОВИЙ ПШИКидон?
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18.05.2021 20:33 Ответить
премьер работал прекрасно, президент отлично, ОП вааще боги. один степанов провалил всю вакцинацию. то что ходил как нищеброд и просил денег на вакцину не в щет. я его не защищаю. такой же мудень как и вы все но пришейте ему еще 37 ярдов баксов недополученных за год фискалами и потерю 2% ВВП. народ же глупий по вашему мнению, народ поверит... и вы на коне...
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18.05.2021 20:46 Ответить
Заместительница Степанова упорно скрывала срок годности индийских вакцин18 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 3240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3185На заместителя министра здравоохранения Светлану Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, поступивших в Украину в феврале 2021 года.Читать далее
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18.05.2021 20:58 Ответить
Ого!!! Схоже, там не на одну курточку накапало за таку вакцинку. Питання одне: куди ми її виливати будемо? Чи Степашку жрать заставлять?!
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18.05.2021 21:07 Ответить
ну вот и пришол конец нашей медецине
ВРАГИ НАРОДА уничтожают нашу страну
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18.05.2021 21:17 Ответить
Забули, що таке перевірки санстанцією? Отрижка совка зеленого кольору..
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18.05.2021 21:48 Ответить
конец всей остальной медицине...останется только ковид...
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18.05.2021 21:57 Ответить
 
 