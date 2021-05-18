240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада поддержит назначение главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ещё не считали количество голосов во фракции за назначение Ляшко главой Минздрава. У нас достаточно, чтобы внести его кандидатуру: для этого нужно 170 голосов, которые вчера мы с коллегами собрали, то есть 70% нашей фракции. Мы внесли в парламент. Мой прогноз, что 240 голосов за назначение Ляшко мы соберём", - сказал Арахамия на брифинге во вторник.

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Как сообщалось, во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.