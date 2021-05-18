В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк
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Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк рассказал о динамике использования украинцами цифровых документов.
Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" он очертил приоритеты и практические достижения Миграционной службы по внедрению цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Отношение и применение цифровых паспортов вышло на новый уровень. Если вернуться к биометрии, в загранпаспорте отпечатки пальцев - это mandatory, то есть это обязательно для граждан старше 12 лет, то в ID-карте это по желанию. Мы начинали, разумеется с 0%, затем 10%, 15%, сейчас мы вышли на 86%. Сейчас выдано более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов", - отметил Соколюк.
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Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
(((
Укрїнською -Пливли,пливли -на березі всралися.
Найвеличнішому ********** - СЛАВА!!! (Бодай би його качка копнула і курка вбрикнула, бодай би сказився та здох.)
Так що ті, які голосували за Клоуна можуть сміло порвати
свої закордонні біометричні паспорти, бо це були "грєшниє дєянія клятого пороха" ...😆