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Новости Политика Украины
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биометрические паспорта (254) Госмиграция (285) ID-карта (87) Соколюк (21) ГМС (41)

В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк рассказал о динамике использования украинцами цифровых документов.

Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" он очертил приоритеты и практические достижения Миграционной службы по внедрению цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Отношение и применение цифровых паспортов вышло на новый уровень. Если вернуться к биометрии, в загранпаспорте отпечатки пальцев - это mandatory, то есть это обязательно для граждан старше 12 лет, то в ID-карте это по желанию. Мы начинали, разумеется с 0%, затем 10%, 15%, сейчас мы вышли на 86%. Сейчас выдано более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов", - отметил Соколюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Ну давайте! )))
Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
(((
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18.05.2021 19:22
+2
та пофиг, карточка лежит в обложке от старого паспорта, там ещё удобно форму с пропиской держать
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18.05.2021 19:13
+2
В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 8413
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18.05.2021 19:21
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Правила форума Совет форумчан
та пофиг, карточка лежит в обложке от старого паспорта, там ещё удобно форму с пропиской держать
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18.05.2021 19:13 Ответить
объясните что я выиграл от замены паспорта, кроме того что заплатил 300+ грн, и то на 10 лет...
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18.05.2021 19:15 Ответить
Позорники не обеспечили терминалами тех, кого положено, диджитилизаторы хреновы
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18.05.2021 19:16 Ответить
а тєх, ково нє положено, - обєспєчілі... шоб оні на камєру ефєктнєй швирялі

В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 2990
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18.05.2021 19:21 Ответить
В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 8413
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18.05.2021 19:21 Ответить
Ну давайте! )))
Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
(((
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18.05.2021 19:22 Ответить
Російською - Хотели как лучше -получилось как всегда (с)
Укрїнською -Пливли,пливли -на березі всралися.
Найвеличнішому ********** - СЛАВА!!! (Бодай би його качка копнула і курка вбрикнула, бодай би сказився та здох.)
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18.05.2021 19:51 Ответить
Если дальше так пойдёт - то я с гордостью замечаю, что фанеры на всех не хватит и покидать Неньку будут толпы картофицированных.
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18.05.2021 20:32 Ответить
Порох зробив для українців "безвіз", але виявилось, що для бидла потрібен був якраз "безвиїзд"...
Так що ті, які голосували за Клоуна можуть сміло порвати
свої закордонні біометричні паспорти, бо це були "грєшниє дєянія клятого пороха" ...😆
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18.05.2021 20:36 Ответить
Зашёл в банк поменять карточку. Когда узнали, что мой паспорт - книжечка, обрадовались как дети прянику. Про "Дію" вообще ничего не слышали... Диджитализация, мля!
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18.05.2021 20:37 Ответить
 
 