Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая
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В настоящее время нет заявок от потенциальных покупателей на участие в аукционе по продаже Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.
Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Аукционы не происходили из-за нерегистрации участников. Эксперты по недвижимости говорят о том, что у нас очень высокая цена и, возможно, для таких крупных и дорогостоящих объектов в Украине еще инвесторы не готовы", - отметила Высоцкая.
Она заметила, что Министерство юстиции выставило на продажу имущество Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.
"Буквально неделю-две, и мы анонсируем продажу Одесской исправительной колонии, поэтому когда лотов будет намного больше, мы надеемся, что этот проект будет более результативным, и инвесторы каждый для себя найдет в нашей инфраструктуре, которую мы выставляем, свой объект и приобретет его. Если нет, то продажа происходит в несколько этапов. Первый этап - за полную стоимость, второй - 50% дисконта, а третий - по аукциону на понижение. Мы не спешим переходить к такому кардинальному третьему этапу, мы выставляем на продажу другие объекты для того, чтобы было больше предложений для потенциальных инвесторов. Сейчас у нас нет пока ни зарегистрированного участника аукциона, ни победителя", - заметила Высоцкая.
Напомним, в рамках "Большой приватизации тюрем" на аукцион выставили Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Торги должны состояться уже 3 июня 2021 года.
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нужно купить что-то ненужное".
Мужик: - Да зачем мне твой кирпич?
Пацан не отстает.
Мужик: - Ну ладно, сколько?
Пацан: - 300
Мужик: - Слушай, они в магазине за 15 продаются. Иди отсюда со своим кирпичом.
Пацан: - Ну ладно мужик, не хочешь купить кирпич, купи лобовуху…"
https://youtu.be/64FlYKvJKxc
*)
А за однокомнатную хату, я платил 7 патронов в месяц... -- при зарплате 93 рубля... *)
Буду тихонечко прятаться к какой нибудь коморке... В бойлерной... На чердаке... На вышке охранника в конце концов!
по хозяйству: моют, стирают, месят тесто, пекут пирожки... В углу на
шконке спит БОРЯ ВАВКИН и постоянно нервно во сне вздрагивает.
Одна из баб трясет его за плечо. Он, испуганно вскакивая, просыпается:
- Что, опять трахаццо?!
Баба с улыбкой:
- Пирожка поешь, ***** грозный.
Ану в позу! !
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А в реале:- "Голова болит... отстань...".
В результате водка, лук, селёдка... утром упрёков вопли и нудный нагоняй
Пеевести тюрьму на хозрасчёт за счет сидельцев - прибыльное дело. За ВИП хаты есть много кому платить, которые и будут основным контингентом частных тюрем.
По другому вам эти тюрьмы не продать.