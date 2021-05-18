Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая

В настоящее время нет заявок от потенциальных покупателей на участие в аукционе по продаже Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Аукционы не происходили из-за нерегистрации участников. Эксперты по недвижимости говорят о том, что у нас очень высокая цена и, возможно, для таких крупных и дорогостоящих объектов в Украине еще инвесторы не готовы", - отметила Высоцкая.

Она заметила, что Министерство юстиции выставило на продажу имущество Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.

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"Буквально неделю-две, и мы анонсируем продажу Одесской исправительной колонии, поэтому когда лотов будет намного больше, мы надеемся, что этот проект будет более результативным, и инвесторы каждый для себя найдет в нашей инфраструктуре, которую мы выставляем, свой объект и приобретет его. Если нет, то продажа происходит в несколько этапов. Первый этап - за полную стоимость, второй - 50% дисконта, а третий - по аукциону на понижение. Мы не спешим переходить к такому кардинальному третьему этапу, мы выставляем на продажу другие объекты для того, чтобы было больше предложений для потенциальных инвесторов. Сейчас у нас нет пока ни зарегистрированного участника аукциона, ни победителя", - заметила Высоцкая.

Напомним, в рамках "Большой приватизации тюрем" на аукцион выставили Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Торги должны состояться уже 3 июня 2021 года.