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Новости За рубежом
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Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российского блогера Римова задержали за

"Кибермитинг" состоялся 9 мая: отмечались на "Яндекс.Картах" около Красной площади и писали в комментариях о задержании ученых и о законе о просветительской деятельности.

Об этом Александр Римов рассказал "Настоящему времени", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, участники "кибермитинга" таким образом протестовали против нового закона, согласно которому россияне обязаны согласовывать с властями любую просветительскую деятельность - например, чтение лекций. Митинг был полностью виртуальным - чтобы принять в нем участие, нужно было просто отметиться во время митинга в районе Красной площади.

Российского блогера Римова задержали за кибермитинг, в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе Яндекс.Карты 01

Вот как выглядел "кибермитинг". 

Через несколько дней после мероприятия блогера в метро задержали полицейские. Его доставили в отдел и провели "воспитательную беседу", но обвинений предъявлять не стали. По словам стражей порядка, для этого у Римова слишком маленькая аудитория - всего 365 подписчиков в инстаграме и 24 на ютубе.

"Мне вменяли то, что если я дальше продолжу заниматься такой деятельностью, дальше уже может пойти административка. Но, опять же, из-за того, что есть пробел, вот вы просто вдумайтесь: за кибермитинг – когда еще такое в истории было, чтобы такое произошло? В истории такого не было", - рассказал блогер.

Римов добавил, что полицейские прямым текстом сказали ему: сейчас власти России "зачищают цифровое поле".

"Они хотят добиться того, что если человек организует какую-то акцию, даже в киберпространстве, чтобы он согласовывал это непосредственно с властями", - подчеркнул блогер.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 1039
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18.05.2021 20:18
+7
лаптей дрючат и в хвост, и в гриву, гыгыгы
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18.05.2021 20:22
+6
мислєпрєступлєніє...
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18.05.2021 20:41
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Якось пох...
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18.05.2021 20:16 Ответить
инквизиция какая то...
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18.05.2021 20:17 Ответить
Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 1039
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18.05.2021 20:18 Ответить
Ничто не ново под луной.58-я,часть не помню :"преступные намерения".
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18.05.2021 20:20 Ответить
так там любую можно вертеть как хочешь разница только в том есть ли призрачный шанс выжить или нет
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18.05.2021 20:38 Ответить
Безумие, оно такое.
Но со стороны очень даже заметно.
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18.05.2021 20:21 Ответить
кибермитинг? чего только не придумают что б жопу от полицейских дубинок спрятать!))
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18.05.2021 20:21 Ответить
лаптей дрючат и в хвост, и в гриву, гыгыгы
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18.05.2021 20:22 Ответить
На масковии все что не во славу )(уйла-ыкстрымизмъ и реальные тюремные сроки. Да пох на крепостных-они это заслужили! Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 9838
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18.05.2021 20:22 Ответить
1937 близко.
Будут и концлагеря!
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18.05.2021 20:24 Ответить
Киберлагеря.
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19.05.2021 00:11 Ответить
Все антиутописты родились не в то время ....но это ржака конечно та еще Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 5205
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18.05.2021 20:31 Ответить
мислєпрєступлєніє...
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18.05.2021 20:41 Ответить
Правильно ФСБ работает...
А то глядишь, потом может быть виртуальный кибер-штурм кремля.
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18.05.2021 21:46 Ответить
Воспітатєльная бісєда, адміністратівка... Одним словом: дітсадок "Сонечко". Поліцаям кацапським треба було спочатку посадити його на пляшку від шампанського, а потім відбити, накуй, печинку з нирками, щоб до ранку здох у своєму гівні та кровавому сциклинні.
Ти ба які гадюки, бунтувати вони надумали, падли казламорді. Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 7674
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18.05.2021 20:43 Ответить
От полиции убегали как в игре Змейка?
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18.05.2021 20:44 Ответить
Діджиталізація по-кацапськи
А за думки чи "не такий" погляд ще не арештовують? А чому?
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18.05.2021 20:48 Ответить
На Соловки этого пендосовского выкормыша. Там ему кайло в руки дать и пусть за демократию задвигает. Не за то наши диды воевали, чтоьы всякме кибердрочеры митинги в интернетах устраивали
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18.05.2021 21:17 Ответить
генетические рабы.

козлячим выродкам запрещено даже иметь собственное мнение.
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20.05.2021 22:54 Ответить
 
 