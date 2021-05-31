Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты"
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"Кибермитинг" состоялся 9 мая: отмечались на "Яндекс.Картах" около Красной площади и писали в комментариях о задержании ученых и о законе о просветительской деятельности.
Об этом Александр Римов рассказал "Настоящему времени", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, участники "кибермитинга" таким образом протестовали против нового закона, согласно которому россияне обязаны согласовывать с властями любую просветительскую деятельность - например, чтение лекций. Митинг был полностью виртуальным - чтобы принять в нем участие, нужно было просто отметиться во время митинга в районе Красной площади.
Вот как выглядел "кибермитинг".
Через несколько дней после мероприятия блогера в метро задержали полицейские. Его доставили в отдел и провели "воспитательную беседу", но обвинений предъявлять не стали. По словам стражей порядка, для этого у Римова слишком маленькая аудитория - всего 365 подписчиков в инстаграме и 24 на ютубе.
"Мне вменяли то, что если я дальше продолжу заниматься такой деятельностью, дальше уже может пойти административка. Но, опять же, из-за того, что есть пробел, вот вы просто вдумайтесь: за кибермитинг – когда еще такое в истории было, чтобы такое произошло? В истории такого не было", - рассказал блогер.
Римов добавил, что полицейские прямым текстом сказали ему: сейчас власти России "зачищают цифровое поле".
"Они хотят добиться того, что если человек организует какую-то акцию, даже в киберпространстве, чтобы он согласовывал это непосредственно с властями", - подчеркнул блогер.
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Но со стороны очень даже заметно.
Будут и концлагеря!
А то глядишь, потом может быть виртуальный кибер-штурм кремля.
Ти ба які гадюки, бунтувати вони надумали, падли казламорді.
А за думки чи "не такий" погляд ще не арештовують? А чому?
козлячим выродкам запрещено даже иметь собственное мнение.