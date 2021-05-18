Минобороны приняло на вооружение ВСУ лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24, - Уруский
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После завершения процесса летных испытаний, которые начались в декабре 2020 года, металлические лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24 приказом министра обороны Украины были приняты на вооружение украинской армии. Также лопасти получили внутренний сертификат соответствия техническим условиям и комплекту конструкторской документации.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
"Это действительно большой шаг не только в восстановлении возможностей отечественного парка боевых вертолетов Ми-24 (ведь наши бригады армейской авиации уже заждались новые лопасти), но и в развитии вертолетной отрасли в Украине", - отметил чиновник.
Всего планируется запустить в серийное производство около 60 комплектов лопастей в год. В 2021 году оборонное ведомство должно получить не менее 10 комплектов для Ми-24.
В Минобороны сообщили, что 18 мая украинской армии были торжественно переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич".
Пожалуйста, подождите...
Но кончайте уже с этими "торжественными" передачами.
За счет средств, которые тратятся на показуху, можно было множество полезных вещей сделать.
а канчайтє, кажи, ворожій пропаганді
Бо Уруський - пов'язаний з росією
сейчас проходят гос испытания композитные лопасти для ми-8 производства "Мотор Сич"..
а кетайцзы с кацапами идут нафиг с пляжа..
Бо за Порошенка теж звітували про початок виробництва лопастей, а потім все тихенько вщухло....
Уруський - дуже пов'язаний з росією і може бути черговим Свинарчуком...
Композитное производство МОТОР СИЧ
На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета
Представляю, как снабженцы выдают: "Вам полагается две лопасти для вертолета. А вам одна".
так что это реальное событие, которое ждали еще в 2017 году..