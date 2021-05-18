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Минобороны приняло на вооружение ВСУ лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Минобороны приняло на вооружение ВСУ лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24, - Уруский

После завершения процесса летных испытаний, которые начались в декабре 2020 года, металлические лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24 приказом министра обороны Украины были приняты на вооружение украинской армии. Также лопасти получили внутренний сертификат соответствия техническим условиям и комплекту конструкторской документации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это действительно большой шаг не только в восстановлении возможностей отечественного парка боевых вертолетов Ми-24 (ведь наши бригады армейской авиации уже заждались новые лопасти), но и в развитии вертолетной отрасли в Украине", - отметил чиновник.

Всего планируется запустить в серийное производство около 60 комплектов лопастей в год. В 2021 году оборонное ведомство должно получить не менее 10 комплектов для Ми-24.

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В Минобороны сообщили, что 18 мая украинской армии были торжественно переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич". 

Минобороны приняло на вооружение ВСУ лопасти украинского производства для вертолетов Ми-24, - Уруский 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
освоили металлические лопасти для ми-24..
сейчас проходят гос испытания композитные лопасти для ми-8 производства "Мотор Сич"..
а кетайцзы с кацапами идут нафиг с пляжа..
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18.05.2021 20:45
+6
Начали производить лопасти - замечательно.
Но кончайте уже с этими "торжественными" передачами.
За счет средств, которые тратятся на показуху, можно было множество полезных вещей сделать.
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18.05.2021 20:42
+5
Вообще-то лопасти для вертолётов способны производить всего несколько стран в мире, по пальцам одной руки можно пересчитать.
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18.05.2021 22:23
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Начали производить лопасти - замечательно.
Но кончайте уже с этими "торжественными" передачами.
За счет средств, которые тратятся на показуху, можно было множество полезных вещей сделать.
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18.05.2021 20:42 Ответить
треба доносити ще більше позитиву...і про лопаті, і про ракети, і про літаки..та й про все інше...
а канчайтє, кажи, ворожій пропаганді
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18.05.2021 21:02 Ответить
це якщо "почали", а не завозять їх з расії по кінським цінам.
Бо Уруський - пов'язаний з росією
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19.05.2021 08:58 Ответить
То по гвинтокрилам вже замкнений цикл?
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18.05.2021 20:43 Ответить
Редуктора?
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18.05.2021 21:37 Ответить
НВ?
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18.05.2021 21:38 Ответить
ХЗ, бо Уруському довіри нема. Велика ймовірність що він керований з москви
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19.05.2021 08:59 Ответить
освоили металлические лопасти для ми-24..
сейчас проходят гос испытания композитные лопасти для ми-8 производства "Мотор Сич"..
а кетайцзы с кацапами идут нафиг с пляжа..
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18.05.2021 20:45 Ответить
Не знаю, на армейские может быть металл лучше. Читал мемуары пилота Хьюи во Вьетнаме, писал что в плюсах - выдерживает множественные повреждения, можно было садиться в подлесок (тонкие деревца толщиной с руку, просто срубались), вес (с отказавшим двиглом хватало инерции вырулить из передряги).
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18.05.2021 22:56 Ответить
Кстати, рекомендую - Роберт Мейсон "Chickenhawk"
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18.05.2021 23:00 Ответить
Ви впевнені, що там саме організували виробництво, а не черговий сірий імпорт з росії?
Бо за Порошенка теж звітували про початок виробництва лопастей, а потім все тихенько вщухло....
Уруський - дуже пов'язаний з росією і може бути черговим Свинарчуком...
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19.05.2021 09:03 Ответить
Порошенко через добрые отношения с партнерами в США, добился снятия запрета на продажу Украине специальной композитной линии полного цикла по производству лопастей.. и все ждали, что первые отечественные комплекты лопастей для вертушек появятся уже в 2019 году, но чёрт Богуслаев затянул процес до 2021года..
Композитное производство МОТОР СИЧ

На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета
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19.05.2021 10:21 Ответить
В добрий путь! Щасливого польоту!
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18.05.2021 21:34 Ответить
Очень хорошая новость.
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18.05.2021 21:36 Ответить
А лопасти все сразу приняли на вооружение или по отдельности?
Представляю, как снабженцы выдают: "Вам полагается две лопасти для вертолета. А вам одна".
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18.05.2021 21:41 Ответить
Міноборони приняло на вооруженіє ЛОПАСТІ !!!! Я таки дійсно живу в країні рідкісних ідіотів та виродків
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18.05.2021 21:54 Ответить
Вообще-то лопасти для вертолётов способны производить всего несколько стран в мире, по пальцам одной руки можно пересчитать.
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18.05.2021 22:23 Ответить
Рідкісні ідіоти проголосували за зечмо, так що відчасти правильно.
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18.05.2021 22:40 Ответить
лопасти для ми-24 и ми-8 производит только Рашка.. и теперь Украина
так что это реальное событие, которое ждали еще в 2017 году..
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18.05.2021 22:40 Ответить
Нашли чего ждать. Учитывая, что это одни из самых распространённых вертолётов на Земле, проблем достать к ним запчасти нет никаких.
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18.05.2021 23:30 Ответить
А заклёпки к ним, тоже "приняли на вооружение"....дурдом, так и керосин с солярой примут на вооружение.
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18.05.2021 22:44 Ответить
Это москалей будут бить лопастями?
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18.05.2021 23:21 Ответить
Лопаті на озброєння? Який дебіл це сказав?
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18.05.2021 23:28 Ответить
Да уж, это страшное оружие.
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19.05.2021 08:12 Ответить
 
 