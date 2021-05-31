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Вдоль границы Украины остаются 80 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак на военном комитете НАТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вдоль границы Украины остаются 80 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак на военном комитете НАТО

Российская Федерация продолжает держать около 80 тысяч человек личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле границы с Украиной. Также в Азово-Черноморском регионе находятся российские корабли и катера.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил на заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск на места постоянной дислокации, Россия продолжает содержать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле различных участков границы с Украиной. Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии", - сказал Хомчак.

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Он не исключил, что Россия может использовать территорию и инфраструктуру других государств для усиления политического и военного давления на Украину. Главнокомандующий ВСУ призвал сформировать системный и консолидированный подход по нейтрализации российских вызовов и угроз, ведь "Украина уже восьмой год находится на передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы".

"Фактически каждый день приносит нам признаки новой "холодной" войны. При этом речь уже идет о потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть не только на территории Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье и пр. Всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения", - подчеркнул Хомчак.

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Начальники штабов вооруженных сил стран НАТО встретились в Брюсселе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком и обсудили ситуацию с безопасностью, которая сложилась в Украине и вокруг нее после наращивания Россией своих войск возле украинских границ.

Автор: Ольга Лузан
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А 🎪🤡🤢😈 скоморох не чешется , его больше рейтинги волнуют , Порошенко и Кличко
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18.05.2021 20:48 Ответить
Хомчак!.....да, остаются! Да, ждут! Да ждут окончания строительства Северный поток -2! Надо газ Газпрома по другой ветке перекинуть. И токо тагда можно бамбить братьев!!
Ну а деньги от газа как по другому???
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18.05.2021 21:12 Ответить
вот 120 было много и некто висказивал озабоченность и даже беспокойство, а 80, это же херня... сша продадут пару джевелин, хоть наши стугны и корсары не хуже но в разы дешевле, французи спихнут десяток конченных бтров 70х годов, чехи подгонят пару старих гаубиц без снарядов, а немци в это время запустят северний поток. а мы отобьемся, как нибудь....
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18.05.2021 21:23 Ответить
Сьогодні чавунний кумпол заявив, що Україна матиме залізний купол. Так що 80 тисяч голів мняса - фігня.
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18.05.2021 22:47 Ответить
 
 