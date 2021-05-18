За два года долг государства увеличен на три оборонных бюджета страны, - Яценюк

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает непродуманными и вредными для украинской экономики инициативы сегодняшней власти повысить налоги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ".

"Слышал об инициативах сегодняшней власти повысить налоги. Считаю эти инициативы глупыми, непродуманными и вредными для украинской экономики ", - отметил Яценюк в эфире телеканала Украина24.

Яценюк выступил за диалог с бизнесом перед принятием таких решений: "Если вы считаете, что есть где-то какие-то сектора, где необходимы изменения налогового законодательства, позовите, пожалуйста, компании, которые зарабатывают деньги, платят в бюджет, и вы именно из этого бюджета все финансируете. Сядьте с ними, проведите диалог, и в рамках диалога определитесь со справедливой налоговой системой".

Он раскритиковал частые изменения правил для бизнеса. "Представьте себе, как можно работать, когда налоги будут менять в середине года. Люди что-то планировали. Правда? Планировали. А как вы сейчас им меняете полностью всю налоговую систему? Вы же разрушаете их планы. Поэтому диалог - это номер один. И баланс в интересах - это номер два ", - отметил лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что правительства Зеленского "еще ехали на той макроэкономической базе", которая была создана послемайданными правительствами: "Я взял экономику страны, в которой было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел - оставил 67 млрд долларов. То есть, за всю историю украинской независимости мое правительство было единственным, которое уменьшило внешнюю задолженность. Мы пришли, было 108 тыс. гривен - я ушел, оставил 90 млрд гривен на счетах. И поэтому можно сказать, что правительства Зеленского, они еще ехали на той макроэкономической базе, которая была создана ".

За это, напомнил Яценюк, ему пришлось заплатить собственным рейтингом.

Сегодняшняя же власть, отметил он, накопила за два года уже 12 млрд долларов внешних долгов. "То есть, набрали кредитов. 12 млрд долларов - это так на минутку почти 3 оборонных бюджета украинского государства. Ну вы же как-то балансируйте. Вы дайте возможность экономике развиваться, для того чтобы она сама больше платила налогов, чтобы росла экономика, для того чтобы наполнять бюджет, с одной стороны ", - подчеркнул он.

"А с другой стороны, я понимаю, пиар, хочется иметь рейтинги. Ну только рейтинги за счет средств налогоплательщиков - это слишком дорогое удовольствие. Кто эти миллиарды отдавать потом будет? ", - добавил лидер "Народного фронта".

Яценюк считает, что ситуация на внешних рынках может измениться просто в секунду. И это власти надо осознавать: "Поэтому без настоящих реформ в стране, не имитации, не шоу, не видео, а реальных изменений, фундаментальных изменений Украина не вырвется из этого. И экономического чуда, на которое надеялась Украина с избранием президента Зеленского, не произойдет. Чтобы не произошел экономический крах ".