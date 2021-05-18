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госдолг (451) налоги (3180) Яценюк (7983) Народный фронт (1333)

За два года долг государства увеличен на три оборонных бюджета страны, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

За два года долг государства увеличен на три оборонных бюджета страны, - Яценюк

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает непродуманными и вредными для украинской экономики инициативы сегодняшней власти повысить налоги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "НФ".

"Слышал об инициативах сегодняшней власти повысить налоги. Считаю эти инициативы глупыми, непродуманными и вредными для украинской экономики ", - отметил Яценюк в эфире телеканала Украина24.

Яценюк выступил за диалог с бизнесом перед принятием таких решений: "Если вы считаете, что есть где-то какие-то сектора, где необходимы изменения налогового законодательства, позовите, пожалуйста, компании, которые зарабатывают деньги, платят в бюджет, и вы именно из этого бюджета все финансируете. Сядьте с ними, проведите диалог, и в рамках диалога определитесь со справедливой налоговой системой".

Он раскритиковал частые изменения правил для бизнеса. "Представьте себе, как можно работать, когда налоги будут менять в середине года. Люди что-то планировали. Правда? Планировали. А как вы сейчас им меняете полностью всю налоговую систему? Вы же разрушаете их планы. Поэтому диалог - это номер один. И баланс в интересах - это номер два ", - отметил лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что правительства Зеленского "еще ехали на той макроэкономической базе", которая была создана послемайданными правительствами: "Я взял экономику страны, в которой было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел - оставил 67 млрд долларов. То есть, за всю историю украинской независимости мое правительство было единственным, которое уменьшило внешнюю задолженность. Мы пришли, было 108 тыс. гривен - я ушел, оставил 90 млрд гривен на счетах. И поэтому можно сказать, что правительства Зеленского, они еще ехали на той макроэкономической базе, которая была создана ".

За это, напомнил Яценюк, ему пришлось заплатить собственным рейтингом.

Сегодняшняя же власть, отметил он, накопила за два года уже 12 млрд долларов внешних долгов. "То есть, набрали кредитов. 12 млрд долларов - это так на минутку почти 3 оборонных бюджета украинского государства. Ну вы же как-то балансируйте. Вы дайте возможность экономике развиваться, для того чтобы она сама больше платила налогов, чтобы росла экономика, для того чтобы наполнять бюджет, с одной стороны ", - подчеркнул он.

"А с другой стороны, я понимаю, пиар, хочется иметь рейтинги. Ну только рейтинги за счет средств налогоплательщиков - это слишком дорогое удовольствие. Кто эти миллиарды отдавать потом будет? ", - добавил лидер "Народного фронта".

Яценюк считает, что ситуация на внешних рынках может измениться просто в секунду. И это власти надо осознавать: "Поэтому без настоящих реформ в стране, не имитации, не шоу, не видео, а реальных изменений, фундаментальных изменений Украина не вырвется из этого. И экономического чуда, на которое надеялась Украина с избранием президента Зеленского, не произойдет. Чтобы не произошел экономический крах ".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Лише цікаво ,від якого ворога боронитися, чому надан пріоритет в озброєнні НГУ над ЗСУ ???)))
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18.05.2021 21:16
+18
буде як з фьодоричем - проффесіанали наробили боргів, розікрали і змились.
Наступники трохи розгребли.
Тому мудрий нарід піднатужився і обрав проффесіаналів ще раз.
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18.05.2021 21:17
+18
За два года долг государства увеличен на три оборонных бюджета страны, - Яценюк - Цензор.НЕТ 458
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18.05.2021 21:38
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Те ,чого з народження немає,зникнути не може !!!)))
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18.05.2021 23:15 Ответить
Стена, наверное...))
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18.05.2021 23:26 Ответить
Сєня вумний, аж страшно
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18.05.2021 23:58 Ответить
Конечно умный ,не то что ты внук Швондера , мало того один из лучших премьеров Украины.
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19.05.2021 07:50 Ответить
І чим він заслужив визнвчення "адін із із луччіх"?
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19.05.2021 08:06 Ответить
перечитай ещё раз, может дойдёт: "Я взял экономику страны, в которой было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел - оставил 67 млрд долларов. То есть, за всю историю украинской независимости мое правительство было единственным, которое уменьшило внешнюю задолженность. Мы пришли, было 108 тыс. гривен - я ушел, оставил 90 млрд гривен на счетах."
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19.05.2021 09:18 Ответить
Дурнику ти наш, тільки повний ідіот може вважати позичені в МВФ гроші за свої.
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19.05.2021 09:22 Ответить
ні, з твоїм дебілізмов подляк тебе в штат не візьме... Ні...
Чи все ж таки взяв?
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19.05.2021 09:35 Ответить
у тебя деменция или дислексия?

было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел - оставил 67 млрд долларов
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19.05.2021 09:45 Ответить
Який потужний економіст. Тільки долар чомусь постійно ріс і люди біднішали.
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19.05.2021 09:49 Ответить
Ты наверное идиот ,тебе к врачу надо к психотерапевту сходить. В стране война ,треть территории ,которые налоги платили ,отняли ,а долл должен дешеветь.
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20.05.2021 19:29 Ответить
В войну ,когда отобрали ,домбасс и крым ,в 2015-2016 годах ,был рост экономики ,до 7%,в плюсе ,сей час одни минуса . все энергопредприятия ,нафтогаз и еще много других были в плюсе и платили налоги .Сей час в минусах и финансирует их народ ,из своего кармана . Удержал страну от дефолта . Но тебе внук Шарикова это не понять.
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20.05.2021 19:26 Ответить
Яценюк был прав, троллям лучше помолчать насчет стены. Там не только Стену, там еще и ров предстоит вырыть, и крокодиловую ферму построить, чтоб не шастали через поребрик. Лиха беда начало. Обустраивать границу - надо с чего-то начать, даже рабица пригодится. А на методички дристнявых пидеров из ботоферм, начхать. Сеня был единственным по букве и духу украинцем на этом посту, остальные это гебнявый сброд ( может Гройсман, как-то выпадает из общего парада ничтожеств, приняв налаженную Арсением Петровичем работу).
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19.05.2021 04:46 Ответить
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