РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12478 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
2 802 27
Молдова (1681) Чаус (338) Офис Генпрокурора (2032)

МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

Министерство иностранных дел передало в Офис Генерального прокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы по расследованию обстоятельств исчезновения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора на запрос Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, МИД передал ноту 15 апреля, однако не указано, зарегистрировали ли ее.

Издание отмечает, что ранее руководитель прокуратуры Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Ион Каракуян заявил, что они обращались в Офис Генпрокурора с запросом, являются ли подозреваемые по делу сотрудниками украинских силовых структур. В Офисе Генпрокурора изданию сообщили, что Молдова не обращалась в Специальную антикоррупционную прокуратуру с этим вопросом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Чауса Вишневый о расследовании похищения: СБУ открыла производство только через месяц, ГБР вообще не видит оснований для этого

В то же время в Офисе Генпрокурора отметили, что информация, содержащаяся в обращениях прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи, и в материалах их выполнения, имеет ограниченный доступ, поскольку касается тайны досудебного расследования.

"Разглашение вышеупомянутой информации с ограниченным доступом может нанести ущерб интересам предварительного расследования и помешать привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - говорится в ответе Офиса Генпрокурора.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

Также читайте: Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Так Чауса ніхто ж не похіщав! Ну шо ця Молдова бісовісним образом лодку роскачує , хоче щоб зільоним крисам почало тошнить , чилішолі?
показать весь комментарий
18.05.2021 22:02
+9
Лицо Чауса, напоминает Йозефа Швейка в старой экранизации книги Ярослава Гашека.

Поэтому, не будет ничего удивительного, если официальная версия приключений судьи Чауса, будет такой же правдоподобной как и описание путешествия Швейка в Чешские Будееовицы...
МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3081
показать весь комментарий
18.05.2021 22:04
+9
руководитель прокуратуры Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Ион Каракуян заявил, что они обращались в Офис Генпрокурора с запросом, являются ли подозреваемые по делу сотрудниками украинских силовых структур. В Офисе Генпрокурора изданию сообщили, что Молдова не обращалась в Специальную антикоррупционную прокуратуру с этим вопросом. Источник: https://censor.net/ru/n3266125
зеленські довбні вважають, що світова спільнота буде з задоволенням вмиватися їхньою сечею, як і 73%?
чомусь я впевнений в зворотньому.
показать весь комментарий
18.05.2021 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слышали правовое государство - не об Украине?
показать весь комментарий
18.05.2021 21:56 Ответить
И СБУ даже ни разу не МОССАД! Хотя так хоцицца...
Да, но таким зеленым поносом обгаживаться тоже не всем дано!
Блин, в Украине свирепствует зеленая чумка!
показать весь комментарий
18.05.2021 22:08 Ответить
С недоразвитыми , добровольно вручившими подкацапнику - членограю -БУЛАВУ ! Вдумайтесь , шут , якобы сдал анализы - ПАЛЬЧЕВСКОМУ , аферисту , на котором пробу негде ставить !
показать весь комментарий
18.05.2021 22:28 Ответить
Виктория Викторовна, не шутите
показать весь комментарий
18.05.2021 22:36 Ответить
Сюр. Корупціонер судя втік від відповідальності, а тепер через цього виродка виник міжнародний конфлік. Ти бачиш які цінні є ці корупціонери, кожен за них бється, щоб захистити нещасних від покарання.
показать весь комментарий
18.05.2021 21:59 Ответить
Судді України - цілкове збочене непорозуміння?
показать весь комментарий
18.05.2021 22:12 Ответить
Знак вопроса - лишний
показать весь комментарий
18.05.2021 22:29 Ответить
Це запитання, самому собі скоріш за все, проте поділився
показать весь комментарий
18.05.2021 22:32 Ответить
а из чего все сделано? не из местного материала? МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 8151
показать весь комментарий
18.05.2021 23:16 Ответить
Конфликт возник не через судью, а через дебильное поведение власти криворожской шпаны
показать весь комментарий
18.05.2021 23:31 Ответить
Трускавецкая дипломатия дает неплохие всходы.
показать весь комментарий
18.05.2021 21:59 Ответить
Так Чауса ніхто ж не похіщав! Ну шо ця Молдова бісовісним образом лодку роскачує , хоче щоб зільоним крисам почало тошнить , чилішолі?
показать весь комментарий
18.05.2021 22:02 Ответить
Чакнориус виконує роль шатуна, відволікає від головного?
показать весь комментарий
18.05.2021 22:14 Ответить
Лицо Чауса, напоминает Йозефа Швейка в старой экранизации книги Ярослава Гашека.

Поэтому, не будет ничего удивительного, если официальная версия приключений судьи Чауса, будет такой же правдоподобной как и описание путешествия Швейка в Чешские Будееовицы...
МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3081
показать весь комментарий
18.05.2021 22:04 Ответить
руководитель прокуратуры Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Ион Каракуян заявил, что они обращались в Офис Генпрокурора с запросом, являются ли подозреваемые по делу сотрудниками украинских силовых структур. В Офисе Генпрокурора изданию сообщили, что Молдова не обращалась в Специальную антикоррупционную прокуратуру с этим вопросом. Источник: https://censor.net/ru/n3266125
зеленські довбні вважають, що світова спільнота буде з задоволенням вмиватися їхньою сечею, як і 73%?
чомусь я впевнений в зворотньому.
показать весь комментарий
18.05.2021 22:15 Ответить
Взятки судьи больше бюджета Молдовы. Дешевле было его пристрелить по месту жительства.
показать весь комментарий
18.05.2021 22:23 Ответить
МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2414
показать весь комментарий
18.05.2021 22:27 Ответить
Если бы ЗЕ делал по шагу на каждое нарушение им законов с 2019 года, то уже до полярного круга дошагал бы.
показать весь комментарий
19.05.2021 02:24 Ответить
Тонкость в том, что Молдова не предоставила Чаусу политического убежища, тоесть имея нормальные материалы его можно было по линии Интерпола задержать и экстрадировать. Но так как Чаус нужен был для озвучивания фэйков, то возможным было лишь похищение, ну а дальше самоуверенность евреев, думающих что они могут тоже самое что иудеи, сыграла свою роль в этом зеленом циркусе. И что самое интересное, идею такого спектакля подсказали почти наверняка с лубянки.
показать весь комментарий
18.05.2021 23:48 Ответить
1. И.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой требовал личной встречи с Зеленским. Состоянием на 00-00 18.05.2021 г. встреча не состоялась.
2. И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса.
3. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.
Зеленые дурочку влючили---у кацапов научились.
показать весь комментарий
19.05.2021 00:29 Ответить
 
 