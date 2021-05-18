МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

Министерство иностранных дел передало в Офис Генерального прокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы по расследованию обстоятельств исчезновения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора на запрос Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, МИД передал ноту 15 апреля, однако не указано, зарегистрировали ли ее.

Издание отмечает, что ранее руководитель прокуратуры Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Ион Каракуян заявил, что они обращались в Офис Генпрокурора с запросом, являются ли подозреваемые по делу сотрудниками украинских силовых структур. В Офисе Генпрокурора изданию сообщили, что Молдова не обращалась в Специальную антикоррупционную прокуратуру с этим вопросом.

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В то же время в Офисе Генпрокурора отметили, что информация, содержащаяся в обращениях прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи, и в материалах их выполнения, имеет ограниченный доступ, поскольку касается тайны досудебного расследования.

"Разглашение вышеупомянутой информации с ограниченным доступом может нанести ущерб интересам предварительного расследования и помешать привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - говорится в ответе Офиса Генпрокурора.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

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4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.