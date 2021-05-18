Россия с момента оккупации Крыма проводит там скрытую депортацию крымских татар, - член Меджлиса Юксель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия применяет против крымских татар во временно оккупированном Крыму политику уничтожения, пытаясь заставить их покинуть свою землю.
Об этом сказала член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что начиная с момента оккупации Крыма Россией, на территории полуострова были зафиксированы многочисленные факты нарушения прав человека. В основном такие факты касаются нарушений, направленных против крымских татар.
"Планомерная политика уничтожения, геноцида направлена именно на представителей коренного народа Крыма. Это такая своеобразная месть оккупационной "власти" представителям коренного народа за то, что в 2014 году они не согласились сотрудничать и не признали оккупацию, и не признают оккупацию сих пор", - сказала Юксель.
Представитель Меджлиса добавила, что среди политических заключенных на полуострове на сегодняшний день больше всего именно крымских татар. Также именно против них направлено большинство обысков, уголовных дел, фактов давления, репрессий и шантажа.
"Задача оккупационной "власти" - выдавить всех активных крымских татар с территории Крыма, сделать так, чтобы происходила массовая скрытая депортация и крымские татары покидали свою родную землю", - подчеркнула член Меджлиса.
Напомним, 18 мая исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти прилагают усилия для возвращения Крымского полуострова под свой контроль.
Пожалуйста, подождите...
лишь сверкают хвост и лапы,
промелькнул последний хвост-
сразу рухнул крымский мост 😂