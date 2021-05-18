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Новости Политика Украины
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Россия с момента оккупации Крыма проводит там скрытую депортацию крымских татар, - член Меджлиса Юксель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия с момента оккупации Крыма проводит там скрытую депортацию крымских татар, - член Меджлиса Юксель

Россия применяет против крымских татар во временно оккупированном Крыму политику уничтожения, пытаясь заставить их покинуть свою землю.

Об этом сказала член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что начиная с момента оккупации Крыма Россией, на территории полуострова были зафиксированы многочисленные факты нарушения прав человека. В основном такие факты касаются нарушений, направленных против крымских татар.

"Планомерная политика уничтожения, геноцида направлена ​​именно на представителей коренного народа Крыма. Это такая своеобразная месть оккупационной "власти" представителям коренного народа за то, что в 2014 году они не согласились сотрудничать и не признали оккупацию, и не признают оккупацию сих пор", - сказала Юксель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса

Представитель Меджлиса добавила, что среди политических заключенных на полуострове на сегодняшний день больше всего именно крымских татар. Также именно против них направлено ​​большинство обысков, уголовных дел, фактов давления, репрессий и шантажа.

"Задача оккупационной "власти" - выдавить всех активных крымских татар с территории Крыма, сделать так, чтобы происходила массовая скрытая депортация и крымские татары покидали свою родную землю", - подчеркнула член Меджлиса.

Напомним, 18 мая исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти прилагают усилия для возвращения Крымского полуострова под свой контроль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
после уничтожения Рашки, с согласия ООН, ОБСЕ и Всемирной Лиги защиты животных, будет осуществлена принудительная депортация всего русскавага населения Крыма на Колыму в теплушках, в которых вывозили крымских татар в 1944 году..
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18.05.2021 22:36
+5
А чого вас зєбілів так тягне на темні особи? На вас зєлєнський зі сцени посцяв, чи янукоовощ плюнув?
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18.05.2021 22:43
+2
Бігуса, він завдяки своїй заказній писанині потрапив в базу Миротворця. Слухай, а кажуть, що там і лєдя зєлєнська, це правда?
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18.05.2021 22:39
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З моменту окупації частини Донбасу,росіянські окупанти "депортували" півтора мільйона Українців до України,це когось хвилює?
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18.05.2021 22:34 Ответить
Бігуса, він завдяки своїй заказній писанині потрапив в базу Миротворця. Слухай, а кажуть, що там і лєдя зєлєнська, це правда?
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18.05.2021 22:39 Ответить
А Мертвенчук потрапив до "миролюбця"?А його баба полоумниця там є?
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18.05.2021 22:40 Ответить
А чого вас зєбілів так тягне на темні особи? На вас зєлєнський зі сцени посцяв, чи янукоовощ плюнув?
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18.05.2021 22:43 Ответить
Тут інша тема обговорення,мова йде про депортацію Кримських Татар,за яких всі переймаються,як на мене справедливо,і зовсім не помічають депортацію Українців,мабуть доля Українців в Україні не важлива?
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18.05.2021 22:45 Ответить
Я уважно ще раз прочитав твій перший пост, тобто тобі писати що захочеш можна а мені ні?
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18.05.2021 22:49 Ответить
Тобто доля Українців в Україні тебе теж не турбує?
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18.05.2021 22:56 Ответить
От чомусь я тобі не вірю,як ти Бігусу.
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18.05.2021 23:04 Ответить
Твоє діло, мені пофіг на твоє вірю не вірю, мої заслуги оцінила держава.
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18.05.2021 23:11 Ответить
От і мені пофіг,віриш ти Бігусу чи ні))
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18.05.2021 23:15 Ответить
Ти нахєра проголосувало за малороса та його бабу уголовницю? Чи у вас кармільцев так по масті положено?
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18.05.2021 23:17 Ответить
Зеля єврей,а голосував я проти того у кого Мертвенчук листоношею працював,і кому він возив депеши від Ху"ла.
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18.05.2021 23:23 Ответить
Ти просто типовий звиздун брехливий, як і за кого ти проголосував.
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18.05.2021 23:39 Ответить
Я на відміну від тебе,не брешу.Мені срати на Зелю,хоть останнім часом він робе не погані справи,тому я голосував не за,а проти.
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18.05.2021 23:44 Ответить
та зараз вже ніхто не голосував за сцикуна. ти за Порошенка голосував?
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19.05.2021 07:17 Ответить
Воно голосувало за кремлівським гаслом-"Лишьби не Порошенко!" !!!!)))
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18.05.2021 23:36 Ответить
16 мая день памяти репрессий против украинского народа.
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18.05.2021 23:04 Ответить
І шо там про переселенців з окупованого Донбасу казали?
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18.05.2021 23:05 Ответить
Нет такой памятной даты. В новейшей истории ее еще не определили.
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18.05.2021 23:08 Ответить
Тобто всім плювати на півтора мільйона Українців.
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18.05.2021 23:14 Ответить
То есть Вы хотите сказать что их насильно посадили в товарные вагоны и вывезли из Донбасса в гребеня под названием Украина?
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18.05.2021 23:17 Ответить
Було ще гірше,не було ні яких вагонів,бігли хто як міг,і селились теж де прийдеться,і доречи загинуло багато цивільних,на шляху до України.
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18.05.2021 23:26 Ответить
І звідки вони в Україну прямували???))))
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18.05.2021 23:37 Ответить
З окупованих росіянцями територій України,ти не чув про окупацію частини Донецької та Луганської областей?
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18.05.2021 23:41 Ответить
Це ті "громадяни України",які не пропускали колони ЗСУ,які рухались боронити держкордон України??? То це злочинці,вороги України !!!)))
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19.05.2021 00:17 Ответить
Статус вынужденного переселенца оформили?
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18.05.2021 23:46 Ответить
Це не статус,а клеймо,як було у євреїв у часи третього рейха,майже з такими самими наслідками.
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18.05.2021 23:50 Ответить
Не хочу Вас обижать, но Вы мыслите категориями "Донбассу все должны потому что он кормит всю Украину". Когда рашоорками захватывалась областная администрация ждали лучшей жизни стоя в сторонке?
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18.05.2021 23:55 Ответить
Де я таке писав,про Донбас який когось там корме?А де ти стояв,коли росіянці захоплювали частину Донбасу?Мабуть там де і коли захоплювали Крим?
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19.05.2021 00:00 Ответить
Да, я был в Крыму во время захвата. Потом вместе с воинской частью вышел. Продолжал службу в Николаеве, потом в Луцке. В августе-октябре 2014 был в зоне АТО. Я выполнял задачи по защите Украины. А что сделал ты?
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19.05.2021 00:15 Ответить
Донбасити,крисчанета росєяне,це мутовані потвори кремлівської селекціі,зайвохромосомні істоти,без роду та племені,колишня назва-савєцкий народ !!!))
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19.05.2021 00:20 Ответить
Почему ты сбежал из Донбасса и не пошел в армию чтобы освободить его, а не рассказывать про ужасы переселения?
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19.05.2021 00:43 Ответить
Так зайди і перевірь, там і бабця юля є.
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18.05.2021 22:51 Ответить
после уничтожения Рашки, с согласия ООН, ОБСЕ и Всемирной Лиги защиты животных, будет осуществлена принудительная депортация всего русскавага населения Крыма на Колыму в теплушках, в которых вывозили крымских татар в 1944 году..
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18.05.2021 22:36 Ответить
Россия с момента оккупации Крыма проводит там скрытую депортацию крымских татар, - член Меджлиса Юксель - Цензор.НЕТ 464"
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18.05.2021 22:48 Ответить
через мост бегут кацапы
лишь сверкают хвост и лапы,
промелькнул последний хвост-
сразу рухнул крымский мост 😂
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18.05.2021 22:56 Ответить
Депортація,це складова частина асиміляціі етноса ,мета якої знищення етноса ,як такого!!! "Русскоязичние" українці замислитесь ,до чого веде асиміляція українців московитами !!)))
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18.05.2021 23:41 Ответить
Усі знають,які козломармизи ласі на чужі ковбаси.Здебільшого, татари,як і українці є вельми працелюбними людьми,про що не можемо сказати за кацапорильську орду. Ну дуже вже їм до вподоби гарні татарські оселі, доглянуті "садки вишневі коло хати" і т.д. От у них слина й тече із вонючих пащек. Так вони просто "віджимають" у корінних жителів Криму оті оселі на правах загарбників шляхом депортацій татарських сімей за межі їхньої батьківщини.Ото й по всему. А коли ,вибачайте,засеруть Крим "до нємогу",то займуться подальшим "віджимом",але уже у казахів,білорусів і т.д.
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19.05.2021 08:55 Ответить
Росія з моменту окупації Криму проводить там приховану депортацію кримських татар, - член Меджлісу Юксель - Цензор.НЕТ 9183
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19.05.2021 10:47 Ответить
 
 