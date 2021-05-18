Россия с момента оккупации Крыма проводит там скрытую депортацию крымских татар, - член Меджлиса Юксель

Россия применяет против крымских татар во временно оккупированном Крыму политику уничтожения, пытаясь заставить их покинуть свою землю.

Об этом сказала член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что начиная с момента оккупации Крыма Россией, на территории полуострова были зафиксированы многочисленные факты нарушения прав человека. В основном такие факты касаются нарушений, направленных против крымских татар.

"Планомерная политика уничтожения, геноцида направлена ​​именно на представителей коренного народа Крыма. Это такая своеобразная месть оккупационной "власти" представителям коренного народа за то, что в 2014 году они не согласились сотрудничать и не признали оккупацию, и не признают оккупацию сих пор", - сказала Юксель.

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Представитель Меджлиса добавила, что среди политических заключенных на полуострове на сегодняшний день больше всего именно крымских татар. Также именно против них направлено ​​большинство обысков, уголовных дел, фактов давления, репрессий и шантажа.

"Задача оккупационной "власти" - выдавить всех активных крымских татар с территории Крыма, сделать так, чтобы происходила массовая скрытая депортация и крымские татары покидали свою родную землю", - подчеркнула член Меджлиса.

Напомним, 18 мая исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти прилагают усилия для возвращения Крымского полуострова под свой контроль.

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