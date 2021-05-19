США осуждают репрессии в оккупированном Крыму и примут участие в "Крымской платформе", – Блинкен

Соединенные Штаты осуждают российские репрессии в оккупированном Крыму, а также подтверждают свое участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном госсекретарем США Энтони Блинкеном 18 мая, ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы осуждаем злоупотребления России в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают о 77-й годовщине сталинской депортации множества крымских татар с их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в саммите "Крымской платформы" в августе", – написал Блинкен на своей странице в Twitter.

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