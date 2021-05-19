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Новости За рубежом
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США осуждают репрессии в оккупированном Крыму и примут участие в "Крымской платформе", – Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США осуждают репрессии в оккупированном Крыму и примут участие в

Соединенные Штаты осуждают российские репрессии в оккупированном Крыму, а также подтверждают свое участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном госсекретарем США Энтони Блинкеном 18 мая, ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы осуждаем злоупотребления России в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают о 77-й годовщине сталинской депортации множества крымских татар с их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в саммите "Крымской платформы" в августе", – написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Также читайте: США будут содействовать успеху "Крымской платформы", - Госдепартамент

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен - Цензор.НЕТ 1486
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18.05.2021 23:07
+1
просто поговорити?
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18.05.2021 22:46
+1
озабоченость еще забіли віразить.
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18.05.2021 22:52
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18.05.2021 22:44 Ответить
просто поговорити?
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18.05.2021 22:46 Ответить
озабоченость еще забіли віразить.
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18.05.2021 22:52 Ответить
" с нетерпением", карл!
что бы это значило?
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18.05.2021 22:56 Ответить
Одной рукой по обсуждают, второй снимут санкции с Северного потока.
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18.05.2021 23:02 Ответить
США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен - Цензор.НЕТ 1486
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18.05.2021 23:07 Ответить
Ой, а куда же делась новость от суперавторитетного источника Axious, что Байден не будет вводить новых санкций против сп2? Неужели поняли, что это кацапский фейк?
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18.05.2021 23:07 Ответить
не фейк вот здесь даже в топе на сайте https://www.axios.com/
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18.05.2021 23:10 Ответить
Сам сайт фейковый и новости там такие же.
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18.05.2021 23:11 Ответить
Почему этот "кацапский фейк" цитируют американские сенаторы? В частности Тед Круз.
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19.05.2021 00:23 Ответить
А де поділася новина,про північний потік?
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18.05.2021 23:07 Ответить
Фейк потому что, поэтому и убрали
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18.05.2021 23:09 Ответить
А якщо почитай стенограму на сайті департаменту США?
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18.05.2021 23:19 Ответить
Дай ссылку почитаю
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18.05.2021 23:27 Ответить
А зельцману про це фуйловський єрмак повідомив?! Чи нафуя кловану нєрви дєлать у тьоплой ваннє?! США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен - Цензор.НЕТ 2566
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18.05.2021 23:16 Ответить
..у манкуртов весеннее обострение?)
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18.05.2021 23:47 Ответить
 
 