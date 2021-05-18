РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12854 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
1 676 4
взятка (5956) Нацполиция (15725) чиновник (1551) Ивано-Франковская область (837)

На Ивано-Франковщине чиновник госэконадзора задержан при получении взятки талонами на 2 тонны топлива, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали на взятке чиновника управления государственного экологического надзора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нациаональной полиции.

На Ивано-Франковщине чиновник госэконадзора задержан при получении взятки талонами на 2 тонны топлива, - Нацполиция 01

От гражданина чиновник получил талоны на 2 тонны горючего на общую сумму 56 тыс. грн. Взамен пообещал уменьшить штрафные санкции за нарушения, выявленные во время внеплановой проверки на объекте незавершенного строительства.

На Ивано-Франковщине чиновник госэконадзора задержан при получении взятки талонами на 2 тонны топлива, - Нацполиция 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Черкасщине за систематическое взяточничество задержан майор полиции. ФОТО

Взяточнику готовится сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.За вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Негодяя ожидает суд в смартфоне.
Жижитализация, как-никак!
показать весь комментарий
18.05.2021 23:55 Ответить
Задержали ?
Странно, тут за измену родине заставляют с прислугой в доме дворце посидеть отдохнуть
показать весь комментарий
19.05.2021 06:15 Ответить
Як би ця контора працювала жодного сховища пального на заправках не було б, лише поточний бідончік(((
показать весь комментарий
19.05.2021 07:35 Ответить
А брал бы взятки борзыми щенками...
показать весь комментарий
19.05.2021 09:20 Ответить
 
 