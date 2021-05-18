На Ивано-Франковщине чиновник госэконадзора задержан при получении взятки талонами на 2 тонны топлива, - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали на взятке чиновника управления государственного экологического надзора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нациаональной полиции.

От гражданина чиновник получил талоны на 2 тонны горючего на общую сумму 56 тыс. грн. Взамен пообещал уменьшить штрафные санкции за нарушения, выявленные во время внеплановой проверки на объекте незавершенного строительства.

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Взяточнику готовится сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.За вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.