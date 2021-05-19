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Госдепартамент США (1620) Израиль (1756) Палестина (151) США (23153) Турция (3229) Эрдоган (821) Хамас (152)

США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания и призвали воздержаться от подстрекающей насилие риторики

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания и призвали воздержаться от подстрекающей насилие риторики

США осудили заявления Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, касающиеся конфликта на Ближнем Востоке, и призвали Турцию присоединиться к международным усилиям ради деэскалации.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние антисемитские комментарии президента Эрдогана в адрес еврейского народа и считают их заслуживающими осуждения... Соединенные Штаты в полной мере привержены борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Мы со всей серьезностью относимся к насилию, которое часто сопровождается антисемитизмом", - отмечается в заявлении.

В связи с этим США обратились к президенту Турции, а также другим лидерам этой страны с призывом воздержаться от вспыльчивой риторики, которая подстрекает к дальнейшему насилию.

"Мы призываем Турцию присоединиться к США в усилиях по прекращению конфликта", - добавили в Госдепе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Египет предлагает Израилю и ХАМАС перемирие

Ранее президент Турции Эрдоган поддержал палестинскую сторону в конфликте на Ближнем Востоке, который сопровождается массированными ракетными обстрелами израильской территории. Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" и публично выступил в поддержку движения ХАМАС.

В течение прошлой недели ХАМАС, "Исламский джихад" и другие палестинские группировки выпустили около 3 тыс. ракет по израильской территории. Обстрелу подверглись Иерусалим, Тель-Авив и другие города. В ответ израильские военные применяют высокоточные авиаудары. США и другие страны Запада поддержали право Израиля на самозащиту.
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Топ комментарии
+8
боярки
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19.05.2021 08:28
+4
Представляю как с этого всего ржут Яхве с Аллахом + 100500 прочих зевсов и всяких кетцалькоатлей))
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19.05.2021 07:41
+4
В понедельник официально организация Black Lives Matter заявила о своей «солидарности» с палестинцами, фактически поддержав террористическую организацию ХАМАС в её продолжающемся конфликте с Израилем. Да никто и не сомневался, что это одни и те же фашисты

США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 4848
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19.05.2021 07:57
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Я пожалюсь Исаку Вассерману! он найдёт тебя мерзавца!!
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19.05.2021 07:22 Ответить
лучше моне шлагбауму или моте шнипкельсрату
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19.05.2021 07:23 Ответить
А еще лучше тете Хае Гольдфрукт с Пантелеймоновской напртив рыбного корпуса.
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19.05.2021 07:54 Ответить
Яка дурня. Турки такі самі семіти як і гебреї.
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19.05.2021 07:34 Ответить
Это верно. Турки никакие не семиты. Они, в отличие от арабов, предки современных турок пришли с территорий теперешних среднеазиатских государств. Турецкий язык понимают даже казанские татары, не говоря уже об азербайжанцах и туркменах.
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19.05.2021 07:57 Ответить
якуты - тюрки
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19.05.2021 08:26 Ответить
Ні.Це інша група.
США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 2058
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19.05.2021 07:50 Ответить
Похоже третья мировая таки будет из-за веры....
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19.05.2021 07:34 Ответить
Представляю как с этого всего ржут Яхве с Аллахом + 100500 прочих зевсов и всяких кетцалькоатлей))
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19.05.2021 07:41 Ответить
А Ктулху куда дел? США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1946
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19.05.2021 07:59 Ответить
Ктулху придерживается взвешенной и миролюбивой точки зрения и считает, што нужно просто перестать стрелять... И по-моему у него даже есть последыши среди земных грешников. США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1542
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19.05.2021 09:00 Ответить
США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3827 США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3827 США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3827
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19.05.2021 12:08 Ответить
Ердоган підтримує палестинців.
Більшість палестинців-араби.
Араби-найбільша семітська група.
Висновок: Ердоган -семітофіл !
США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1140
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19.05.2021 07:45 Ответить
В Исламе, как в Иудаизме, национальности и расе не придается никакого значения. Главное вера в тех, или иных, духов. Даже какой-нибудь чернющий африканец, принявший иудаизм и прошедший положенные процедуры, буде евреем, а не каким-нибудь мумбу-юмбу.
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19.05.2021 08:03 Ответить
А що треба прийняти, щоб стати русскім?
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19.05.2021 08:17 Ответить
боярки
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19.05.2021 08:28 Ответить
Вивчити матерний язик.
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19.05.2021 08:41 Ответить
Ні.Цей негр буде мумба-юмбою юдейського віросповідання.
Можливо,іслам є певною наднаціональною релігією,але це точно не про юдаїзм.
Негр-юдей серед ашкеназі й сефардів буде тим же,як і циган-православний серед православних українців .
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19.05.2021 08:19 Ответить
Не будет евреем...будет хазаром, саки, караимом, жидовствующим кацапом но в евреи раввины его не примут...они даже своих исключают если нарушен кошер....
А вот в ислам всех тянут принудительно, зачастую террором
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19.05.2021 08:27 Ответить
А ти проведи експеримент - прийми юдаїзм та стань тимчасово євреєм.
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19.05.2021 08:56 Ответить
Эрдоган прежде всего за свои интересы. Думаю на востоке достаточно кругов готовых спонсировать анти-израильскую позицию, хотя сами открыто могут и нейтральность соблюдать. А что Турции, туристический сезон итак в жо из-за ковида, валюту местную давно колбасит, свои ресурсы ограниченны. В смежных конфликтах Запад как правило не поддерживает Турцию. Вспомним еще неудавшийся переворот, после со Штатами отношения итак напряженные. Так что Эрдоган не ново и на врагов указывает и за интересы борется, а там потом видно будет.
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19.05.2021 08:30 Ответить
В понедельник официально организация Black Lives Matter заявила о своей «солидарности» с палестинцами, фактически поддержав террористическую организацию ХАМАС в её продолжающемся конфликте с Израилем. Да никто и не сомневался, что это одни и те же фашисты

США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 4848
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19.05.2021 07:57 Ответить
Не плутайте Хамас з Палестиною. Хамас -- це ісламська організація, яка допомагає усім ісламським країнам боротися проти іновірців-окупантів.
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19.05.2021 08:49 Ответить
Вранье.

ХАМА́С (араб. حماس‎, скорочене від حركة المقاومة الاسلامية Харакат аль-мукавама аль-ісламійя, укр. Ісламський рух опору) - палестинський ісламський[2] рух і політична партія, утворені незабаром після початку Першої палестинської інтифади. Асоційоване військове крило - бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам». Рух ХАМАС з 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази.

ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.

ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування.

Итого имеем палестинскую террористическую организацию, ставящую своей целью уничтожение евреев.
И тот, кто лепит из отпетых террористов ХАМАС борцов за свободу, должен нести уголовную ответственность так те, кто лепит борцов за свободу из ДНР/ЛНР.
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19.05.2021 09:54 Ответить
Более того, террористическая организация ХАМАС, как и ДНР/ЛНР, спонсируется и вооружается Россией.
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19.05.2021 10:03 Ответить
Чекаємо як эрдогаша буде жалітися свому корешу пуйлу...

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину вместе содействовать прекращению разгорающегося конфликта вокруг Иерусалима. Причем не только добиваться вмешательства Совбеза ООН
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19.05.2021 08:04 Ответить
Ердоган мріє, як і Йухло про своє, про відродження Османської імперії від Марокко і Мавританії на Заході до Відня і Кам*янця-Подільського на Півночі і до всього Аравійського півострова на Півдні.
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19.05.2021 08:08 Ответить
Эрдоган, как Эрдоган, а ***** как был *****м, так им и остался. США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 3032 США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства - Цензор.НЕТ 1618
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19.05.2021 09:05 Ответить
Вот вам и раскол в НАТО
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19.05.2021 09:23 Ответить
Антисемитизм - это плохо!
Семитизм - тоже не несет ничего хорошего.
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19.05.2021 09:37 Ответить
Хамас должен быть уничтожен.
Сочуствующие этой террористической организации должны преследоваться в уголовном порядке по всему Миру, как и сторонники ИГИЛ, талибана, ДНР/ЛНР.
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19.05.2021 10:05 Ответить
Министерство здравоохранение Палестины сообщило последние данные о жертвах еврейских бомбежек в Газе: Убито 212 чел. Среди них: Убито детей 61 Убито 36 женщин Ранено 1400 чел.

людоеды и захватчики -это евреи
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19.05.2021 10:06 Ответить
Хлопці, ось скоро побачите - почнеться війна рф і Туреччині.
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19.05.2021 11:23 Ответить
Странно, как можно назвать антисемитом того, кто поддержал одних семитов (арабов-палестинцев) против других (евреев)
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19.05.2021 15:25 Ответить
 
 