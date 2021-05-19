США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания и призвали воздержаться от подстрекающей насилие риторики
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США осудили заявления Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, касающиеся конфликта на Ближнем Востоке, и призвали Турцию присоединиться к международным усилиям ради деэскалации.
Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Соединенные Штаты решительно осуждают последние антисемитские комментарии президента Эрдогана в адрес еврейского народа и считают их заслуживающими осуждения... Соединенные Штаты в полной мере привержены борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Мы со всей серьезностью относимся к насилию, которое часто сопровождается антисемитизмом", - отмечается в заявлении.
В связи с этим США обратились к президенту Турции, а также другим лидерам этой страны с призывом воздержаться от вспыльчивой риторики, которая подстрекает к дальнейшему насилию.
"Мы призываем Турцию присоединиться к США в усилиях по прекращению конфликта", - добавили в Госдепе.
Ранее президент Турции Эрдоган поддержал палестинскую сторону в конфликте на Ближнем Востоке, который сопровождается массированными ракетными обстрелами израильской территории. Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" и публично выступил в поддержку движения ХАМАС.
В течение прошлой недели ХАМАС, "Исламский джихад" и другие палестинские группировки выпустили около 3 тыс. ракет по израильской территории. Обстрелу подверглись Иерусалим, Тель-Авив и другие города. В ответ израильские военные применяют высокоточные авиаудары. США и другие страны Запада поддержали право Израиля на самозащиту.
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Більшість палестинців-араби.
Араби-найбільша семітська група.
Висновок: Ердоган -семітофіл !
Можливо,іслам є певною наднаціональною релігією,але це точно не про юдаїзм.
Негр-юдей серед ашкеназі й сефардів буде тим же,як і циган-православний серед православних українців .
А вот в ислам всех тянут принудительно, зачастую террором
ХАМА́С (араб. حماس, скорочене від حركة المقاومة الاسلامية Харакат аль-мукавама аль-ісламійя, укр. Ісламський рух опору) - палестинський ісламський[2] рух і політична партія, утворені незабаром після початку Першої палестинської інтифади. Асоційоване військове крило - бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам». Рух ХАМАС з 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази.
ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.
ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування.
Итого имеем палестинскую террористическую организацию, ставящую своей целью уничтожение евреев.
И тот, кто лепит из отпетых террористов ХАМАС борцов за свободу, должен нести уголовную ответственность так те, кто лепит борцов за свободу из ДНР/ЛНР.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину вместе содействовать прекращению разгорающегося конфликта вокруг Иерусалима. Причем не только добиваться вмешательства Совбеза ООН
Семитизм - тоже не несет ничего хорошего.
Сочуствующие этой террористической организации должны преследоваться в уголовном порядке по всему Миру, как и сторонники ИГИЛ, талибана, ДНР/ЛНР.
людоеды и захватчики -это евреи