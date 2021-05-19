США осудили Эрдогана за антисемитские высказывания и призвали воздержаться от подстрекающей насилие риторики

США осудили заявления Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, касающиеся конфликта на Ближнем Востоке, и призвали Турцию присоединиться к международным усилиям ради деэскалации.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние антисемитские комментарии президента Эрдогана в адрес еврейского народа и считают их заслуживающими осуждения... Соединенные Штаты в полной мере привержены борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Мы со всей серьезностью относимся к насилию, которое часто сопровождается антисемитизмом", - отмечается в заявлении.

В связи с этим США обратились к президенту Турции, а также другим лидерам этой страны с призывом воздержаться от вспыльчивой риторики, которая подстрекает к дальнейшему насилию.

"Мы призываем Турцию присоединиться к США в усилиях по прекращению конфликта", - добавили в Госдепе.

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Ранее президент Турции Эрдоган поддержал палестинскую сторону в конфликте на Ближнем Востоке, который сопровождается массированными ракетными обстрелами израильской территории. Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" и публично выступил в поддержку движения ХАМАС.

В течение прошлой недели ХАМАС, "Исламский джихад" и другие палестинские группировки выпустили около 3 тыс. ракет по израильской территории. Обстрелу подверглись Иерусалим, Тель-Авив и другие города. В ответ израильские военные применяют высокоточные авиаудары. США и другие страны Запада поддержали право Израиля на самозащиту.