В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы 5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 2 269 человек;
▪️выписаны из больниц - 3 174 человека;
▪️летальных случаев - 227 ;
▪️выздоровели - 17 102 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 77 685 (в том числе методом ПЦР - 31935 , методом ИФА - 13094)
▪️исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32656.
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 2 165 233 человека;
🔺выздоровели - 1 899 446 человек;
🔺летальных случаев - 48 696;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях", - рассказали в МОЗ.
Пожалуйста, подождите...
картинку зміни на "Привіт з Харкова"