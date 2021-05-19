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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели

​​5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 мая 2021 года. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 2 269 человек;
▪️выписаны из больниц - 3 174 человека;
▪️летальных случаев - 227 ;
▪️выздоровели - 17 102 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 77 685 (в том числе методом ПЦР - 31935 , методом ИФА - 13094)
▪️исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32656.

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 165 233 человека;
🔺выздоровели - 1 899 446 человек;
🔺летальных случаев - 48 696;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях", - рассказали в МОЗ.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели 03
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Топ комментарии
+4
Чувакі, привіт із Буковеля!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 1951
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19.05.2021 08:22
+2
Степашку зняли і тепер вакцинація почнеться небаченими темпами і до дня Незалежності вакцинують всіх.
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19.05.2021 08:22
+2
Ми всі президенти.
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19.05.2021 08:23
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Чувакі, привіт із Буковеля!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 227 человек, зафиксированы ​​5 138 новых случаев заражения, 17 102 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 1951
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19.05.2021 08:22 Ответить
Ми всі президенти.
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19.05.2021 08:23 Ответить
Алень, ти статистику подивився би.
картинку зміни на "Привіт з Харкова"
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19.05.2021 08:31 Ответить
Степашку зняли і тепер вакцинація почнеться небаченими темпами і до дня Незалежності вакцинують всіх.
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19.05.2021 08:22 Ответить
Посмертно...
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19.05.2021 10:28 Ответить
Оці смерті -на совісті Стєпашки В Україні за добу від COVID-19 померли 227 осіб, зафіксовано 5138 нових випадків зараження, 17 102 особи одужали - Цензор.НЕТ 2021 .. Він міг їх врятувати , якби не провалив повністю вакцинацію . Ось справжній - доктор смерть .. !
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19.05.2021 08:39 Ответить
 
 