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США хотят ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока-2", - Politico

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

США хотят ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в строительстве

Госдепартамент США предложит ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", и четырех связанных с ними компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Предложение будет включено в отчет Госдепа, который будет направлен в Конгресс в среду, 19 мая.

Собеседники издания считают, что ограничительные меры против компаний, занимающихся строительством газопровода, задержат реализацию проекта.

Издание также сообщает, что в отчет будет включено ходатайство об отказе от санкций, направленных против компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ранее об этом сообщило издание Axios.

Новый шаг администрации Байдена, вероятно, вызовет критику со стороны американских законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, могут подвергнуться санкциям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, известном как PEESA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2"

Санкции против фирм, строящих или финансирующих трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из России в Германию, получили поддержку обеих партий в Конгрессе. Но администрация Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с правительством Германии, которое поддержало проект.

Противники проекта также рассчитывают на поддержку со стороны Германии: они ожидают, что немецкая партия "Зеленые", которая выступает против "Северного потока-2", получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.
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Топ комментарии
+8
Это ни о чем, нужны санкции, о которых шла речь раньше, против конечных потребителей, и управляющей компании строительства потока, а это просто пыль в глаза.
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19.05.2021 09:12
+5
Звісно, не буде, бо існуючих трубопроводів (через Україну, Білорусь і тд) цілком вистачає для енергосистемир Європи...
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19.05.2021 09:33
+4
Не санкции, а вводить нужно один авианосец , чтобы разогнать всю эту мерзкую шелупонь !
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19.05.2021 09:44
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Ларису Ивановну хочу !!!
США хотят ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока-2", - Politico - Цензор.НЕТ 6904
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19.05.2021 08:42 Ответить
Вчорашній фейк зник?
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19.05.2021 08:44 Ответить
Вчора хтось фейк загнав , оголосили байдену зраду.. а так лохСтрим-2 вже на 95% готовий і це не дуже добре... Дякую трампу за його пофігізм коли все почалося
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19.05.2021 08:52 Ответить
Хотят,хотят,хотят,а пока они чего то хотят,мы уже с вероятностью 98% остаёмся без огромных доходов и залога того что РФ не захватит пол Украины.
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19.05.2021 08:52 Ответить
Не захопити, а знищити. Як вони зараз Крим і Лугандон нищать
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19.05.2021 09:45 Ответить
Эти корабли кацапские, а они и так с американцами собачатся.
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19.05.2021 09:12 Ответить
Это ни о чем, нужны санкции, о которых шла речь раньше, против конечных потребителей, и управляющей компании строительства потока, а это просто пыль в глаза.
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19.05.2021 09:12 Ответить
Против Германии ссанкции?! А как же единство НАТО? Куда потом вступать?
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19.05.2021 09:23 Ответить
Звісно, не буде, бо існуючих трубопроводів (через Україну, Білорусь і тд) цілком вистачає для енергосистемир Європи...
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19.05.2021 09:33 Ответить
Москалику, ти ту товщину міряв?))
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19.05.2021 10:10 Ответить
А тепер уяви наслідки однієї некрупної аварії на СП1 чи СП2 для морської екосистеми... Там європейські зелені тих москалів задовбуть!
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19.05.2021 10:12 Ответить
Ага, не нанесе, тільки вимре все в радіусі кількох км...
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19.05.2021 11:04 Ответить
Там газ вигорів, а тут буде, як ніби хтось включив газ у духовці і засунув туди голову...
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19.05.2021 11:12 Ответить
Эта - пять!!
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19.05.2021 12:24 Ответить
США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", - Politico - Цензор.НЕТ 9161байдан не позорься зачем эта пыль в глаза?
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19.05.2021 09:32 Ответить
_Ну так вводите! Пока вы трепетесь - путлер строит. Хера ли вы время тянете, ждёте пока достроит?
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19.05.2021 09:33 Ответить
Что изменилось тот же газ раньше проходил через Украину
теперь южный поток северный поток 1"2
Поставщик не изменился --- изменился путь доставки
Украина ''выиграла ''потеряв млд $ за транзит
Вот вам и ЕС ''помогла'' Украине
Теперь покупаем росийский газ
С приличной переплатой ''большонъе достижение ''
Рыночным газовым барыгам - выгодно
Процент надбаки один и тот же/только стоимость разная с 200 или с 300 $/
США тоже потеряют на сжиженом газе
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19.05.2021 09:40 Ответить
Не санкции, а вводить нужно один авианосец , чтобы разогнать всю эту мерзкую шелупонь !
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19.05.2021 09:44 Ответить
Для Украины прервать строительство СП2 всё равно, что два пальца о...ть. Надо всего то отказаться от оплаты за транзит, что бы стоимость прокачки по старому трубопроводу, стала выгоднее чем по дну моря. Это же элементарно.
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19.05.2021 09:48 Ответить
Раптова розгерметизація СП1 і екологічна катастрофа швидко протверезять європейців!
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19.05.2021 10:10 Ответить
А лисички Взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли?Ну побулькает немного пока починят. Что тут страшного? Зато будет свежая газированая вода Балтика. А вот разгерметизация трубы в близи населённых пунктов в Украине, это более опасно и более вероятно.
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19.05.2021 10:58 Ответить
Тільки передохне вся флора і фауна в окрузі...
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19.05.2021 11:03 Ответить
А вы, граждане, думали что демократы только в штатах бардак разведут, а во внешней политике перезагрузки почему то не будет?
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19.05.2021 09:53 Ответить
Раша закопала десятки миллиардов в землю и воду. В выигрыше только подрядчики - ротенберги и прочие кошельки *****.
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19.05.2021 10:15 Ответить
пока они будут хотеть и планировать, трубопровод достроят и введут в эксплуатацию Но, на самом деле Байден не вводит никаких санкций.
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19.05.2021 10:38 Ответить
все ясно маскали достроят,як крымский металабрухт,вяличие дидов перамагае пакуль што. Кстати маскали смогут хвастаться, про"можем повторить",труба же ведет в Германию
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19.05.2021 10:44 Ответить
США хотят ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока-2", на следующий день после того,как рашисты запустят поток в эксплуатацию США хочуть запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", - Politico - Цензор.НЕТ 3919
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19.05.2021 11:00 Ответить
Санкции против российских кораблей = фикция. Но байданутым хоть ссы в глаза. Байда продает Украину и требует у пуйла встречи, чтобы договориться о цене
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19.05.2021 11:48 Ответить
Уже сегодня лавруше озвучат хотелки бидона. Немного уступят по израилю , сирии , турции и достроят сп-2. А Украина бидону и на х.. не всралась. Для лохов выразят озабоченность и пошлют мощный мэсэдж.
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19.05.2021 12:28 Ответить
Трамп був по справжньому проти Потоку. А бідон - собака путіна, яка орала на Трампа більше всього, як то кажуть: Вор кричить про ворів більше всього.
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19.05.2021 21:42 Ответить
Коли я казав, що насправді Байден не буде робити серйозних кроків проти )(уйла всі казали, що Байден наш. А Байден на словах одне, а справи інше. Не може нормальним бути людина, родина якої має чи мала великий бізнес в Україні. Сюди для бізнесу стікаються закордонні покидьки.
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19.05.2021 22:12 Ответить
 
 