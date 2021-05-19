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Moderna предлагала неприемлемые условия. С Pfizer переговоры шли "очень медленно", - Степанов о задержке с поставкой вакцин от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Moderna предлагала неприемлемые условия. С Pfizer переговоры шли

Фармкомпания Moderna во время переговоров о покупке вакцины, которые проводило Министерство здравоохранения, предлагала Украине условия, которые были неприемлемы по срокам поставки.

Об этом сообщил экс-министр здравоохранения Максим Степанов, отправленный вчера Радой в отставку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не было никакого контракта на закупку Moderna. У нас были контакты с этой компанией, но те условия, которые они предложили, в первую очередь, по срокам поставки, нас не устроили", - сказал он в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" во вторник вечером.

"Мы общались с двумя американскими компаниями – Pfizer и Moderna. С Moderna мы никуда не продвинулись, потому, что сроки поставки, которые они нам предложили, были неприемлемы. Сроки, объемы которые они нам предлагали, я даже о ценовых показателях не говорю, нас не устроили", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что с Pfizer Минздрав начал общаться в августе 2020 года.

"Это была тяжелейшая история, мы не могли их пробить. Движение после моего разговора с министерством здравоохранения США хоть как-то начало двигаться в этом направлении, но они предлагали сроки поставки не раньше третьего квартала 2021 года в лучшем случае", - сказал он.

Степанов отметил, что переговоры с Pfizer шли "очень медленно" до телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором этой фармкомпании.

"Что касается Pfizer, то движение пошло по 10 млн доз только после разговора президента (Зеленского. - Ред.) с гендиректором Pfizer. Мы подписали контракт и уже перечислили деньги. Мы подписали контракт на 10 млн доз, а затем уже силами министерства добили его до 20 млн доз", - сказал он.

Степанов также отметил, что в контактах с компанией Pfizer "действительно помогали ряд израильских граждан в лоббировании интересов Украины в компании Pfizer для того, чтобы мы подучили контракт со сроками поставки как можно раньше".

Он также отметил, что информировал премьер-минстра Дениса Шмыгаля о проблемах с поставкой вакцины AstraZeneca из Индии.

"О том, что у нас проблема с поставкой вакцины из Индии и о том, что нам дали разрешение только на 500 тыс. доз и нам нужно выбить остальные я написал письмо премьер-министру в первых числах марта", - сказал экс-министр, отметив, что вопрос вакцин рассматривался правительством "каждую неделю".

Вместе с тем, Степанов отметил, что "были напряженные моменты, например, потому, что госпредприятие МЗУ в прошлом году провалило закупку АРВ терапии и мы были вынуждены закупать препараты в срочном порядке".

Комментируя расход средств из ковидного фонда, Степанов отметил, что его "распорядителем был Минфин, а Минздрав, как и все остальные министерства, подавал свои предложения".

"Мы подавали предложения, куда мы собираемся потратить деньги, но уже к июлю месяцу деньги по распределению у нас закончились", - сказал он.

По словам Степанова, для приобретения вакцин в 2022 году и в 2023 году их нужно покупать уже в 2021 году.

"Поэтому в госбюджете я просил (на вакцины. - Ред) 15,1 млрд грн, а получил 3,9 млрд", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник поддержала представление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова с должности. Представление о его увольнении 14 мая внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Шмыгаль сообщил, что основной причиной представления на увольнение Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19, неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин.

При этом председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул наличие конфликта между Шмыгалем и Степановым, отсутствие "нормального диалога с премьер-министром" и сотрудничества с профильным комитетом Рады.

В свою очередь, Степанов уточнил, что переговоры о закупке вакцин в июле 2020 года были начаты с компанией Sinovac, в августе 2020 года Минздрав начал переговоры с компаниями Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax , Sinopharm и Johnson&Johnson.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
А Уляна Супрун швидко би домовилась.
Вона ж американка.
З кацапомовним тупнем там не дуже бажають спілкуватись. Ви ж вакцини навіть не за свої гроші купуєте. І чи заплатите - невідомо.
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19.05.2021 08:57
+24
С модерной покупка куртки не складывалась. С пфайзер - курточка поскромнее, ага...
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19.05.2021 08:58
+19
"Стєпашка" вже так забрехався, що йому вже нема віри...
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19.05.2021 08:58
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Раньше все было круто и эффективно,по его словам,а теперь плакать начал Moderna предлагала неприемлемые условия. С Pfizer переговоры шли "очень медленно", - Степанов о задержке с поставкой вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6761
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19.05.2021 08:56 Ответить
"Стєпашка" вже так забрехався, що йому вже нема віри...
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19.05.2021 08:58 Ответить
Зато пальтішко уху енноє ...
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19.05.2021 09:13 Ответить
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5001
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19.05.2021 09:17 Ответить
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6044
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19.05.2021 09:20 Ответить
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1151
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19.05.2021 09:21 Ответить
это ему поставщики подарили в знак компенсации за задержку вакцинации на один год, а другану Крадивскиму подарили лапти из кожи аллигатора, ********* эти твари брендовые партки.
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19.05.2021 10:10 Ответить
Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9834
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19.05.2021 11:31 Ответить
А Уляна Супрун швидко би домовилась.
Вона ж американка.
З кацапомовним тупнем там не дуже бажають спілкуватись. Ви ж вакцини навіть не за свої гроші купуєте. І чи заплатите - невідомо.
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19.05.2021 08:57 Ответить
100%. Доктор-смерть Степанов Супрун и в подметки не годится, люди разных мировоззрений, разных моральных ценностей.
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19.05.2021 10:17 Ответить
хааааа-хаааа-хаааа.
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19.05.2021 21:37 Ответить
С модерной покупка куртки не складывалась. С пфайзер - курточка поскромнее, ага...
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19.05.2021 08:58 Ответить
Шкода,що Стєпанова зняли,у нього було ще стільки планів: шуба з шанхайського барса, піджак з шкіри акули,пальто з тигра альбіноса.
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19.05.2021 09:30 Ответить
Срок поставки полгода их не устроил, поэтому они уже год, продолжают договариваться с другими и вот-вот договорятся, но это неточно
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19.05.2021 09:30 Ответить
Голубовская - об увольнении Степанова: эти "істоти" будут в ответе за все происходящее далее...И ни слова в Верховной Раде о том, что Степанова поддерживает советская медицинская общественность в целом.
Moderna предлагала неприемлемые условия. С Pfizer переговоры шли "очень медленно", - Степанов о задержке с поставкой вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 976 ..
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19.05.2021 09:01 Ответить
На снимке люди с советского прошлого Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2121.... когда уже Украина пойдёт вперёд? Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3168
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19.05.2021 09:03 Ответить
Это поставить великих руководителей от зедебилов?
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19.05.2021 09:17 Ответить
Гуппи-нарот не помнит что было вчера и будет хлебать дерьмо из любой миски, только подай.
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19.05.2021 09:05 Ответить
вот же падло бесстыжее... за срыв вакцинации - тюрьма... и это безоговорочно...
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19.05.2021 09:13 Ответить
Нет там же прямым текстом написано.Что переговоры с Pfizer,помогали вести граждане Израиля!! Тогда все у всех получилось.
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19.05.2021 09:20 Ответить
Ни один чинуша не будет тратить бюджетные деньги если он не сможет вывести какую то часть себе в карман. В Европе это прекрасно понимают и многие уважающие компании не желают принимать участие в этом, репутация для них важнее. Поэтому, предполагаю, что «неприемлемые условия» это отказ от участия в мутных схемах. И пока этот моральный урод думал как спи...ить деньги на модную куртку в Украине тысячами умирали и будут умирать люди...
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19.05.2021 09:17 Ответить
О чем это убожище "договаривались" с министерством здравоохранения США? О поставке вакцин? Какое отношение министерство имеет на частные компании? Степашке откат не дали, поэтому не договорились?
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19.05.2021 09:18 Ответить
"Степанов подчеркнул, что с Pfizer Минздрав начал общаться в августе 2020 года." - а в апреле-мае 2020 - ты с кем общался, убогий? А кислород обычный тебе тоже злодеи из модерны и пфайзера не давали покупать в Украине? А насчет бабла и этих проблем всех только сейчас завыл, а раньше на курточку хватило - и прутень на все и всех остальных? Жалкий скулящий гном-санитар....
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19.05.2021 09:22 Ответить
Не гони - всю украинскую вакцину скупила элита с Брайтон Бич, шоб перепродать палестинцам...
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19.05.2021 09:45 Ответить
Ну и себе немножко - тараканов выводить...
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19.05.2021 09:46 Ответить
Чомусь Молдові і Грузії ніщо не завадило привезти перші партії Пфайзера у лютому...
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19.05.2021 09:27 Ответить
Це зелене падло разом зі своїм наркоманом сидіти будуть і дуже довго в буцегарні!
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19.05.2021 09:36 Ответить
с какого мы должны читать скоко букаф от этой истоты? Зачем? У кого-то много времени, чтобы вникать в то, что имеет сказать зарвавшаяся прокравшаяся мразота?
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19.05.2021 09:39 Ответить
неприемлемые условия? т..е. на куртку денег не отсыпали?
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19.05.2021 09:42 Ответить
американцы просто отсталые . им неизвестны современные методы ведения бизнеса . они даже не в курсе что такое откат Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4092
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19.05.2021 10:17 Ответить
Да у этих недоучек в украинской зЭлите один интерес общий - личный.
Степашке нужно было куртоску обновить, а Бубочка по аплодисментам соскучился ну собак служебных нужно было покормить. Вот мы и получили китайско-индийской вакцины по трошку, как раз Степанову на курточку, и Баааальшую стройку с асфальтовым пирогом...
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19.05.2021 09:43 Ответить
Этот утырок наверное схемы откатов и фирмы прокладки предлагал этим фирмам, потому и переговоры не заладились.
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19.05.2021 09:45 Ответить
Детектор лжи - удовольствие не из дешевых. При этом, достаточно просто уволить сотрудника и вы узнаете много всего "интересного" про компанию и рабочие процессы в этой компании. Обязательным и стандартным правилом в рассказах всех этих не справедливо уволенных является "Рафик ни у чем нэ уиноват".
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19.05.2021 10:08 Ответить
Зеленский договорился? Ну тогда по логике нужно Зелю в МОЗе сделать начальником по закупкам медикаментов. А доктор-смерть Степанов пусть идет работать в модный бутик который куртками торгует.
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19.05.2021 10:12 Ответить
не получилось ? Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9352 дайте ему еще сто дней Moderna пропонувала неприйнятні умови. З Pfizer переговори тривали "дуже повільно", - Степанов про затримку з поставкою вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5652
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19.05.2021 10:14 Ответить
Модерна и Пфайзер не захотели работать через прокладки Богатыревой и делать откаты.

Это неприемлемо!!!

Поэтому предпочтение ЗЕбанарии отдали китайцам, которые с дикарями работают исключительно через прокладки и через откаты.
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19.05.2021 10:16 Ответить
Это мурло, когда его Порох выгонял из Одесской обладминистрации, прессовал всю область, чтобы все фотографировались с листиком бумаги в его поддержку. И бегали в районах сраколизы по организациям и заставляли бюджетников фотографировться. И шо? Помогло?
Тут тоже, вдруг начали вылезать медики и рассказывать, какой он пиз*атый министр...
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19.05.2021 10:20 Ответить
А ось китайські бодяжники одразу погодились працювати через степашкіну-януковську прокладку і все пішло швидко..
..але все-одно не туди
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19.05.2021 10:24 Ответить
Польша предлагает всем желающим вакцины на выбор, в т.ч. Moderna, Pfizer и др. Надеюсь, зебилы продолжают ржать.
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19.05.2021 10:31 Ответить
Многие страны вели переговоры с производителями еще с лета 2020. А эти спали и втирали, что мы чемпионы по борьбе с коронавирусом. Тепер имеем такую ситуацию. Кстати, провал с Степанова с вакцинацией по ковиду это еще не все. Достаточно впомнить провальную вакцинацию от гриппа в конце 2020 года, когда в стране не было вакцин, а желающие не могли нигде привиться.
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19.05.2021 10:32 Ответить
Прокладка хоть не капризничала?
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19.05.2021 10:45 Ответить
Шо, не давали відкати???
От сволочі....
У нас так діла не робляцця....
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19.05.2021 10:50 Ответить
Та це ж просто якась всесвітня змова проти Степанова. Чомусь Албанія, Грузія, Молдова і купа схожих і навіть менших і бідніших отримали вакцину вчасно, а з ним "ніхто не хотів розмовляти".
Потрібно було одразу домовлятися, а не займатися передвиборчим Великим крадівництвом. А про вакцину вони згадали лише взимку, коли все вже забронювали.А тепер він там щось напарює про серпень.
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19.05.2021 10:50 Ответить
когда подписуеш надо снимать пиджак, а то давит
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19.05.2021 10:51 Ответить
А что с Авакьяном?
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19.05.2021 10:53 Ответить
Степанов, а в чем заключаются неприемлемые условия от Модены? Во времена, когда умирают ежедневно сотнями люди, не может быть неприемлемых условий. Не нужно стыдливо скрывать эти условия. Раз скрываем, то это значит, что мы неправы, а те, кто пошли на эти условия, вакцину получают. Как-то так, Степанов.
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19.05.2021 11:09 Ответить
"Неприемлемые условия" это как, без "отката" и без "прокладки богатыревой"?
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19.05.2021 11:54 Ответить
херовому танцору - бейца мешают.....
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19.05.2021 15:40 Ответить
 
 