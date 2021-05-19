За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
19 088 человек были привиты против COVID-19 за сутки 18 мая 2021 в Украине. 957 346 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек.
По данным МОЗ, прививки проводились 242 мобильными бригадами по иммунизации и 454 пунктами вакцинации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В Україну прибула нова партія Pfizer, в кількості 120 тисяч доз, за програмою COVAX!
Ще раз, для секти зелених, COVAX - це ініціатива ВООЗ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і альянсу GAVI, а не Вова Зеленський!