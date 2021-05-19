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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

19 088 человек были привиты против COVID-19 за сутки 18 мая 2021 в Украине. 957 346 человек привиты с начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек.

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По данным МОЗ, прививки проводились 242 мобильными бригадами по иммунизации и 454 пунктами вакцинации.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 088 человек, всего - 957 346, - Минздрав 01
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Чемпіон казав шо до дня Незалежності вакцинують більшість населення. Бреше як завжди. Нє?
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19.05.2021 09:00 Ответить
Він же не казав якого року... Матері його ковінька!!!
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19.05.2021 09:26 Ответить
Швиденько летимо. Таким темпом потрібно лише 4000 днів для вакцинації населення України двома дозами вакцини. Вован - чемпіон!!!
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19.05.2021 09:25 Ответить
Скоро миллион. Из 42.
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19.05.2021 09:33 Ответить
Итнтересно, и где это накрутили статистику по вакцинации? Был в поликлинике 13 мая (Киев). Поликлиника отказывает и говорит, что вакцинация только для возраста 65+.
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19.05.2021 10:21 Ответить
правильно каже.
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19.05.2021 11:34 Ответить
а нашо тобі київська, якщо ти у країні прапорця із 7 червня можеш уколотись?
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19.05.2021 12:37 Ответить
Mykola Nikolaus

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 19 088 осіб, загалом - 957 346, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3586В Україну прибула нова партія Pfizer, в кількості 120 тисяч доз, за ​​програмою COVAX!

Ще раз, для секти зелених, COVAX - це ініціатива ВООЗ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і альянсу GAVI, а не Вова Зеленський!
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19.05.2021 14:18 Ответить
малавата! але зараз важливіше отримати зенеку, бо накривається друге коло мідним тазом.
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19.05.2021 14:24 Ответить
 
 