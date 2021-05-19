РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3977 посетителей онлайн
Новости Общество
5 089 5
школа (2886) Минобразования (1684) выпуск (90)

Выпускные вечера в школах не запрещены, но попадают под ограничения карантинных зон, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Выпускные вечера в школах не запрещены, но попадают под ограничения карантинных зон, - Минобразования

Выпускные вечера в школах в нынешнем году не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон. Решения будут принимать с учетом эпидемической ситуации в каждом регионе.

Как пишет "Сегодня", учебным заведениям разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий. Об этом рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, передает Цензор.НЕТ.

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывают государственная или региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться", – пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отменила обязательную итоговую аттестацию для выпускников 2021 года из-за COVID-19

В столичной горгосадминистрации рассказали, что дополнительных запретов в Киеве не вводилось. При этом КГГА рекомендует выдать документы выпускникам до определенных сроков, рассказала заместитель директора департамента образования и науки Елена Батечко.

"Поскольку государством гарантировано учебным заведениям автономию, в том числе в организационных вопросах, учебные заведения самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка с учетом эпидемической ситуации в Киеве с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий", – сообщила она.

Вместе с тем, выпускные остаются под ограничениями "желтой" зоны, но не запрещены. А "желтые" почти все области в Украине. Только Донецкая – оранжевая.

Это значит, что в большинстве областей в школах можно проводить мероприятия, если на каждого человека будет 4 кв. м площади. Или наполненность залов – не более 50%. Разумеется, в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хочу я посмотреть на эти выпускные вечера с "ограничениями". Дебилы!
показать весь комментарий
19.05.2021 09:43 Ответить
А головне подивіться, що страшно. Дебіли - це вже не образа і не діагноз. Це вже стало гордістю для більшості.
показать весь комментарий
19.05.2021 10:23 Ответить
На жаль, Ви праві. Повна відсутність практичного досвіду, фахових знань та уяви. Вони навіть не уявляють, що таке випускний і як його організовують та проводять. Переконаний, що з фінансами, економікою, армією, зовнішньою політикою тощо там такий самий парад дебілів, тобто "нових людей". Президент країни - шоумен, ну а далі .... теж саме
показать весь комментарий
19.05.2021 10:28 Ответить
сходи на фейсбук у групу Батьки СОС, там зараз як раз іде за випускні. ти здивуєшся, зо обирають діти, коли дорослі їм дають таке право. група читається без реєстрації і логіну.
показать весь комментарий
19.05.2021 11:31 Ответить
 
 