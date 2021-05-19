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Новости Политика Украины
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Сопредседатель партии Зеленых ФРГ Габек посетит с официальным визитом Украину в знак солидарности со страной, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сопредседатель партии Зеленых ФРГ Габек посетит с официальным визитом Украину в знак солидарности со страной, - посол Мельник

Сопредседатель партии Зеленых ФРГ Роберт Габек принял приглашение осуществить дипломатический визит в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в Твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Сопредседатель Партии Зеленых ФРГ Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди - встречи с руководством Украинского государства и поездка на восток на линию разграничения. Это - важнейший сигнал солидарности с Украинской", - отметил посол.

В комментарии ZN.UA посол добавил, что четырехдневный дипломатический визит Габека запланирован на 23-27 мая.

"Удалось убедить сопредседателя партии Зеленых ФРГ Роберта Габека осуществить четырехдневный визит в Украину 23-27 мая во главе мощной парламентской делегации этой партии как знак поддержки и солидарности с Украиной", - сказал Мельник.

Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашал Габека еще в 2019 году во время встречи в Берлине 18 июня.

"Планируются в Киеве встречи с высшим руководством государства - в частности Габека примет президент, а также его поездка на Восток - решили, что самое полезное будет Мариуполь и Широкино", - сообщил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждем конкретных действий Берлина". Украина запрашивала у Германии вооружение для защиты от России, - немецкие СМИ

Автор: Ірина Дашківська
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Кажуть у Зелених у Німеччині не погані шанси прийти до влади,замість Меркель-Рибентроп.
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19.05.2021 09:23 Ответить
Для України, та і для самої Німеччини краще щоб до влади прийшли зелені.
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19.05.2021 10:01 Ответить
"Планируются в Киеве встречи с высшим руководством государства - в частности Габека примет президент, так почему же "зе " не встретился с главой МИД Молдовы?
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19.05.2021 10:41 Ответить
Партия - победитель на выборах не приходит к власти автоматически, если только не формирует монокоалицию. Если зеленые в Германии получат лидерство по итогам выборов, им еще нужно сформировать коалицию, а это не всегда получается. Или коалиция может быть сборной солянкой, в которой, если говорить о северном потоке, одни будут против, а другие могут быть за, поэтому преждевременно делать выводы, какая политика ждет Германию, если на выборах лучший результат покажут зеленые.
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19.05.2021 12:40 Ответить
 
 