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Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро 19 мая в мире зарегистрировали 612 422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 960 человек. Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 164 909 957 случаев инфицирования, из них 612 422 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 418 998 человек, из них 13 960 за минувшие сутки.

Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 143,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине будет однозначно обостряться из-за попадания в страну новых мутаций вируса, - врач-инфекционист Петров

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Топ комментарии
+4
Нє благодарітє . Нє надо овацій .

Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3982.
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19.05.2021 10:08
+3
Денег на вакцину не хватило, бедный? Не надо было ковидный фонд грабить, а если пианист умеет только членом по роялю, то нехрен в дирижеры лезть.
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19.05.2021 10:17
+2
Та вже більше від ковіду померло, аніж на війні.
Але і тут винний Порошенко. Бо Зеленський тупим виявився.
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19.05.2021 09:46
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Правила форума Совет форумчан
Это зепобеда или зеперемога?
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19.05.2021 09:42 Ответить
это плато Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4147
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19.05.2021 09:45 Ответить
Та вже більше від ковіду померло, аніж на війні.
Але і тут винний Порошенко. Бо Зеленський тупим виявився.
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19.05.2021 09:46 Ответить
От тільки тебе нічого не бере, соєва, все розпалюєш і розпалюєш ненависть, як і брати твої наросіянські.
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19.05.2021 10:18 Ответить
А ти , що робив перед президентськими виборами 2019 ,, виливаючи тонни помиїв на тодішнього президента , хіба не розпалював ненависть .? Пожинай-тє тепер свої ж плоди . Скот зебільний . Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8298 .
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19.05.2021 10:28 Ответить
Кто бы мог подумать, что когда у власти ЗЕленые дебилы и воры, в стране все только ухудшается...
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19.05.2021 10:07 Ответить
Нє благодарітє . Нє надо овацій .

Україна посідає дев'яте місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3982.
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19.05.2021 10:08 Ответить
Ну за нами впритык идёт Германия, Франция, Италия, Польша... а мы кхм... слегка беднее их.
И медицина слегка похуже будет и уровень жизни. Зато на карантин наши люди забили полностью и массово. Вот и последствия.
Про Зелю и говорить нечего. Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет.
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19.05.2021 10:10 Ответить
Денег на вакцину не хватило, бедный? Не надо было ковидный фонд грабить, а если пианист умеет только членом по роялю, то нехрен в дирижеры лезть.
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19.05.2021 10:17 Ответить
Это писец. Если взять и рядом положить перед глазами эти цифры и текст выступления Степанова вчера о героических успехах в борьбе с коронавирусом, то начинаешь потихоньку охреневать от наглости и бессовестности этой жирной очковой свиньи.
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19.05.2021 10:12 Ответить
Степанов вивів Україну тільки на друге місце в Європі по смертності, а його вже звільнили.
Чемпіонами так і не стали.
Гідрант на пресконференції зможе похвалитися зедосягненнями!
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19.05.2021 10:19 Ответить
То в нас так завжди було і без всяких коронавірусів.
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19.05.2021 10:25 Ответить
Снова Вы беспардонно врете
В 2019 в Украине умерло 581114 человек, а в 2020 - 616840, т.е. на 35726 больше.
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-smertnist-v-ukraine-kovid/31116141.html
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19.05.2021 10:54 Ответить
Давайте повну статистику за 30 років по кількості померлих і тих хто народився. А по померлих ще статистику щодо причин смерті. Хоча ми знаємо ціну нашій статистиці але для поверхневого аналізу піде.
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19.05.2021 10:58 Ответить
Ви я бачу любитель статистики, що ви цим хочете по темі показати? Давайте так, я вже таким як ви адептам "пандемії" казав, покажіть мені свідоцтво про смерть в якому паталогоанатом вказав - причина смерті - Ковід 19, а саме його англійська, південноафриканська, індійська чи гондураська мутація. Покажіть мені таке свідоцтво про смерть!
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19.05.2021 11:25 Ответить
Тобто замість того, щоб визнати свою явну неправоту, ви вигадуєте якісь "квести" для своїх опонентів? Це жалюгідно.
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19.05.2021 11:40 Ответить
Именно это является 100% основанием для увольнения Степанова! (а не закупка вакцин и темпы вакцинации, как говорил наш, прости господи, премьер-министр).
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19.05.2021 11:09 Ответить
ахаха, бред. выше написали шо Германия и прочие лишь слегка отстают от нас, при том шо там медицина даже для коров лучше чем у нас для аборигенов.
че за мода явной бред называть "100%" то?
поспорил бы на жизнь шо ты не соврал или не солгал? а?
я так и знал!
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19.05.2021 12:35 Ответить
 
 