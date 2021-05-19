Украина занимает девятое место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 19 мая в мире зарегистрировали 612 422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 960 человек. Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 164 909 957 случаев инфицирования, из них 612 422 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 418 998 человек, из них 13 960 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 143,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Але і тут винний Порошенко. Бо Зеленський тупим виявився.
.
И медицина слегка похуже будет и уровень жизни. Зато на карантин наши люди забили полностью и массово. Вот и последствия.
Про Зелю и говорить нечего. Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет.
Чемпіонами так і не стали.
Гідрант на пресконференції зможе похвалитися зедосягненнями!
В 2019 в Украине умерло 581114 человек, а в 2020 - 616840, т.е. на 35726 больше.
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-smertnist-v-ukraine-kovid/31116141.html
Ось Вам за 2021 смертність за січень-березень в порівнянні з січенем-березнем 2020
"В течение января-марта 2021 года численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 39 живорожденных", - говорится в сообщении. Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек, что на 16,8% больше чем в прошлом году. Также в марте умерли 64 938 человек (в марте 2020 года - 48 326 человек).
че за мода явной бред называть "100%" то?
поспорил бы на жизнь шо ты не соврал или не солгал? а?
я так и знал!