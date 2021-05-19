Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга "Пенсия онлайн", - Федоров
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В приложении "Дія" уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения, в частности, для них скоро станет доступна услуга "Пенсия онлайн".
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект "Дія. Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", - отметил глава Минцифры.
Также Федоров прокомментировал внедрение электронного паспорта: Со вчерашнего дня (17 мая. - Ред.) для тех, кто пользуется "Дія. Паспорт" обновили "Дію", там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт".
Пожалуйста, подождите...
Я так понимаю, они пенсионеров решили загнать в офлайн режим, чтобы не отсвечивали.
Пенсии будут в дальнейшем получать те,кто родился до 1977 года...,остальным Корона с Вирусом и дальнейшие рехВОРмы Зелемойских.....
Мрамор, витражи и золото: Черниговский аграрий построил для себя мавзолей как у Наполеона за $3 млн
******* пенсіонери, звичайно, в більшості своїй будуть користуватись старою системою керування, деякі навчаться по відео. А інші покоління будуть користуватись вже більш зручним для себе методом - в додатках і через сайти.
В какие села, ..., вы интернет провели?! С трассы сворачиваешь и всЬО! Где, ля, тот интернет, на какую ель нужно залезть, чтобы словить ваш интернет?! Или бабуля с пенсии несколько тысяч отслюнявит за проводной?
это что за звезды то такие Кабздон и Лев лещенко?
Дия, говорите?
вчера был в Днепре...цена на профнастил и профили выросла в 3 раза,а это значит Кучма наживается даже на саморезах....
Леонид Данилыч,вы своими ракетами из "КБ Южное" типа САТАНА и Князь Киевский ИГОРЬ разогнали все НАТО...Леонид Данилыч...АСТАНАВИТЕСЬ....
РАБссия СРАНЬ ...это совсем не УКРАИНА....
быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...а ведь ДАНИЛЫЧ ПРАВ....