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Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга "Пенсия онлайн", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга

В приложении "Дія" уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения, в частности, для них скоро станет доступна услуга "Пенсия онлайн".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект "Дія. Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", - отметил глава Минцифры.

Также Федоров прокомментировал внедрение электронного паспорта: Со вчерашнего дня (17 мая. - Ред.) для тех, кто пользуется "Дія. Паспорт" обновили "Дію", там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт".

Читайте: Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
ещё один идиот! А по смартфону каждому пенсионеру ты купишь?
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19.05.2021 09:52
+9
Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга пенсия онлайн.)).... А також , хліб онлайн , масло онлайн , і цибуля онлайн . Їсти все це , треба буде теж - онлайн , в смартфоні . Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2979 .
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19.05.2021 10:03
+6
уровень цивилизации общества определяется отношением к старикам и животным. Второпав?
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19.05.2021 10:10
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Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга пенсия онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2411
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19.05.2021 09:47 Ответить
Нардеп Александр Федиенко: Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно". Совпадение?
Я так понимаю, они пенсионеров решили загнать в офлайн режим, чтобы не отсвечивали.
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19.05.2021 09:49 Ответить
похороны - онлайн), лечение он-лайн, наследдство-онлайн)
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19.05.2021 09:50 Ответить
...в труну онлайн Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 3446
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19.05.2021 10:15 Ответить
А що кажуть щодо процесу зачаття онлайн?
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19.05.2021 10:16 Ответить
Маленький секрет от фирмы Кучма и сыновья...
Пенсии будут в дальнейшем получать те,кто родился до 1977 года...,остальным Корона с Вирусом и дальнейшие рехВОРмы Зелемойских.....
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19.05.2021 09:52 Ответить
ещё один идиот! А по смартфону каждому пенсионеру ты купишь?
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19.05.2021 09:52 Ответить
А у вас що, нема смартфона або комп'ютера? Чи в розвитку держави треба орієнтуватись на покоління, яке зникне в найближчий час, а не на покоління, яке невдовзі стане пенсіонерами?
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19.05.2021 10:04 Ответить
уровень цивилизации общества определяется отношением к старикам и животным. Второпав?
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19.05.2021 10:10 Ответить
Тут один старенький теж забезпечив собі ....
Мрамор, витражи и золото: Черниговский аграрий построил для себя мавзолей как у Наполеона за $3 млн
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 5513
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19.05.2021 10:20 Ответить
Поэтому вы и не покупаете смартфоны?
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19.05.2021 10:31 Ответить
А відношенням до довкілля, до людей в цілому - не визначається?
******* пенсіонери, звичайно, в більшості своїй будуть користуватись старою системою керування, деякі навчаться по відео. А інші покоління будуть користуватись вже більш зручним для себе методом - в додатках і через сайти.
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19.05.2021 12:05 Ответить
И еда в телефоне или по телевизору!.. Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 7825
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19.05.2021 09:55 Ответить
Зато бесплатно!
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19.05.2021 10:48 Ответить
Когда был жив Батя Сенатор до 2017 года,он вечерами мне говорил,что в Украине прийдет к власти такой негодяй,что Джугашвили и его брат Гитлер окажутся СЛАБАКИ....
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19.05.2021 09:55 Ответить
переигрываешь
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19.05.2021 10:17 Ответить
Фотка-зачёт. Типа "Ой,а что это? Стёклышко?"
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19.05.2021 09:56 Ответить
Читаю, и складывается впечатление о распиле бюджета.
В какие села, ..., вы интернет провели?! С трассы сворачиваешь и всЬО! Где, ля, тот интернет, на какую ель нужно залезть, чтобы словить ваш интернет?! Или бабуля с пенсии несколько тысяч отслюнявит за проводной?
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19.05.2021 09:57 Ответить
Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть.

это что за звезды то такие Кабздон и Лев лещенко?
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 663
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19.05.2021 10:02 Ответить
Новгород-Сиверский р-н Черниговской обл. Не буду позорить село, где это происходило. Чтобы отправить смс внуку, бабушка залезала на лестницу, приставленную к сараю и стояла с вытянутой вверх рукой минут пять.
Дия, говорите? Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8947
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19.05.2021 10:28 Ответить
пенсионеры живут не только в селах. Туда почтальоны будут разносить пенсии, читайте сми
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19.05.2021 10:30 Ответить
Вот спасибо тебе, мил человек, что рассказала мне, несмышленому, что и куда будут разносить. Вот просто камень с души, ага. Если бы не ты со своей привычкой совать нос куда не звали, я бы в темноте так и блуждал бесконечно. Я вообще о состоянии мобильной связи и как следствие мобильного интернета писал. Так что успокойся, Наталья Игнатова, выпей чайку и жди пенсию.
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19.05.2021 11:07 Ответить
Я через пару недель собираюсь в Остёр из Киева и обратно велосипедом. У меня там Strava работать будет? Илон Маск туда Интернет провел или спутники запускает?
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19.05.2021 13:14 Ответить
Не возвращайся. Оставайся там и жди спутников. И Гиперлуп жди, на нем вернешься.
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19.05.2021 13:21 Ответить
Динозавры оживут, пока дождусь...
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19.05.2021 13:26 Ответить
Маленький штрих к знакомому портрету....
вчера был в Днепре...цена на профнастил и профили выросла в 3 раза,а это значит Кучма наживается даже на саморезах.... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 4065 Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 4065
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19.05.2021 10:00 Ответить
Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга пенсия онлайн.)).... А також , хліб онлайн , масло онлайн , і цибуля онлайн . Їсти все це , треба буде теж - онлайн , в смартфоні . Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2979 .
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19.05.2021 10:03 Ответить
Дайош кожній бабці по смартфону! Вони дивитимуться на нього як баран на нові ворота.Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 4161
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19.05.2021 10:05 Ответить
у мене і моїх знайомих сенсорні смартфони. Годинами сидять в інеті, городину закинули, всім 70-
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19.05.2021 10:11 Ответить
пусть не сидят на лавках, а прикладывают усилия и учатся работать с гаджетами... а им просто лень...
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19.05.2021 10:29 Ответить
Блін, і звідки ж такі впороті, як ти, дебіли беруться?
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19.05.2021 10:36 Ответить
Анекдот из СССР....
Леонид Данилыч,вы своими ракетами из "КБ Южное" типа САТАНА и Князь Киевский ИГОРЬ разогнали все НАТО...Леонид Данилыч...АСТАНАВИТЕСЬ.... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8379
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19.05.2021 10:07 Ответить
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2331
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19.05.2021 10:09 Ответить
ну и что теперь ныть... сами люди выбирали... многим захотелось большевизма? имеем подобие СССР, только в меньших размерах .. а получаем все вместе...
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19.05.2021 10:22 Ответить
ДаЁшь 50% Зелень
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19.05.2021 10:24 Ответить
А "инсайд" из канализации черпаешь?
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19.05.2021 10:52 Ответить
А что значит эта пенсия в дие?? Как ее на хлеб мазать?? Каким слоем??
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19.05.2021 10:11 Ответить
73 % негодяев в Украине выбрали болвана,а причем здесь РАБссияне от Хабаровска до Кенигсберга и Мавзолейный баран ПУТЛЕР? а мне даже дети кажуть...Путлер уже давно не Гитлер...а Мировую Революцию солчиняли Джугашвили и Ульянов-типа чЛЕНИН... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8437
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19.05.2021 10:14 Ответить
не круто ли берёшь, пацан?! 73% соотечественников называть негодяями, может варежку завалишь?
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19.05.2021 10:20 Ответить
Може й і не негідники, а от що повні дебіли, то точно. Ну і не 73% від всіх. а лише від тих, що прийшли на вибори. Так що виходить середньо статистична кількість ідіотів.
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19.05.2021 10:34 Ответить
Лучше вы, 73%, завалите все, что есть. Вы уже себя показали, спасибо вам, ага. Сидел бы уже молча, вершитель хренов. Что, до сих пор не дошло, что натворили?
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19.05.2021 11:10 Ответить
у нас страна, где все раздают обещания, но никто не контролирует их выполнение... Вся жизнь проходит в ожидании обещаний властей
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19.05.2021 10:16 Ответить
Популізм нині в моді.
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19.05.2021 10:27 Ответить
Вы деньги с роликов киньте на повышение пенсий или разовую помощь. Я понимаю, что нужно звёздам зароботок дать (кто там поляков, патап и виник), но пенсионерам на них пох, как и мне.
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19.05.2021 10:16 Ответить
Кучма кадась правду сказал...
РАБссия СРАНЬ ...это совсем не УКРАИНА....
быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...а ведь ДАНИЛЫЧ ПРАВ.... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 1927 Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 1927
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19.05.2021 10:19 Ответить
КарочЄ Скліфасовський - купуємо всі бубни шамана і на Київ - будем кошмарить.
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19.05.2021 10:26 Ответить
Чечени и Калмыки напали на РАБссию...хотять незалежности ЯКУТИИ... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2077 Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2077
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19.05.2021 10:28 Ответить
Рюсскае быдло Шариковы...отчего вы такое тупое БЫДЛО??? Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8071
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19.05.2021 10:31 Ответить
Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению.- как украинский пенсионер с пенсией в 2000 грн ,комунальными платежами на 3000 тыс грн ,плюс таблеток минимум на 1000 грн ,да "подножного" корма хотя бы на 2000 грн сможет купить смартфон минимум за 10000 тыс?хзн
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19.05.2021 10:51 Ответить
їжа-онлайн
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19.05.2021 10:52 Ответить
Пенсия он-лайн, и деньги по факсу.
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2064
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19.05.2021 11:21 Ответить
 
 