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ВР (28721) Кабмин (13798) Ляшко Виктор (1317) Корниенко (651) Кубраков Александр (202)

Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра

Завтра в 9.00 фракция "Слуги народа" проведет встречу с кандидатом на пост министра здравоохранения Виктором Ляшко.

Об этом в интервью журналистам перед заседанием Верховной Рады сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, во фракции продолжается предварительное голосование за кандидатов на пост трех министров, уволенных вчера парламентом.

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"Все уже набрали больше, чем по 200 голосов. Больше всех пока набрал Кубраков – около 215. Но еще около 30 депутатов не определились. Ляшко вроде получил 205 голосов", - отметил нардеп.

Говоря о том, почему до сих пор фракция не встретилась с Ляшко и не заслушала кандидата еще в понедельник, политик пояснил, что не успели, так как было поздно и мало времени.

Первый замглавы фракции СН рассказал, что документы по кандидатам "уже зашли в Верховную Раду" и спикер Дмитрий Разумков направил их в профильные комитеты.

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Отвечая на вопрос журналистов, не останется в медицине при Ляшко та же ситуация, что и при Степанове, ведь они из одной команды, депутат подчеркнул: "Если и есть какие-то замечания, с кем был в команде Ляшко, то речь больше идет и его бывшем руководителе и и.о. министра здравоохранения Супрун. Но мы понимаем, что с того времени прошло уже больше двух лет и мы как власть уже показали свою позицию относительно корректировки и определенного пересмотра медицинской реформы, чтобы она была более полезна, понятна и близка людям".

Позже нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко обнародовал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Завтра Слуга народа встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко 01

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
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19.05.2021 10:22 Ответить
в ЗЕфракцию собрали таких дибилов . есть подозрение что они могут не запомнить новые фамилии . поэтому дабы не путаться в министры пойдет Ляшко а Степанова назначат на место главного санитарного врача . через год опять поменяют Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4010
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19.05.2021 10:27 Ответить
Что большего кретина нет?
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19.05.2021 10:28 Ответить
есть . но он пока занят . работает президентом Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2045
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19.05.2021 10:29 Ответить
На ДС склад чиновників б/я гілки влади оцінюють за показниками власної (особистої) роботи, яка призвела/ призводить до виконання завдання/мети.
Хотілося б послухати які такі виняткові показники роботи Ляшка свідчать про це, поцьі зєльоньіє? Експєртноє блєяніє вашьіх лідєровне в счьот.
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19.05.2021 10:28 Ответить
Призначте Олега Ляшка - я на 100% переконаний що хуже не буде. Або какая разніца какой Ляшко.))
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19.05.2021 10:34 Ответить
Одного Ляшка министром, второго - санврачем
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19.05.2021 10:38 Ответить
Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9144Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3046
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19.05.2021 10:39 Ответить
Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1514
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19.05.2021 10:41 Ответить
Клоуны блин....
Ведь предыдущих накосячивших министров это вы выбрали...
Хотели бы реально пользы Украине - наняли бы агенство по кадрам, или реально провели бы конкурс (только не как вы любите - со своей комиссией, когда победитель известен еще до начала)
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19.05.2021 11:48 Ответить
 
 