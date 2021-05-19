Чаус опубликовал очередное видеообращение: Готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016". ВИДЕО
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Экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видеообращение, в котором снова заявил, что готов появиться в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было размещено в Telegram-канале Чауса.
По словам экс-судьи, он готов появиться в Украине со своими адвокатами и "дать ответы на все вопросы".
"Уверен... что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мною за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования", - отметил Чаус.
Он заявил, что подлинность и аутентичность материалов подтверждает.
"Прошу правоохранительные органы отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилии лиц, указанных в нем", - подытожил экс-судья.
Отметим, что видеофайл, опубликованный в Telegram, называется "Гран привет!" Скорее всего, речь идет об экс-нардепе Александре Грановском, которому некоторые политики и СМИ приписывали вывоз Чауса из Украины в Молдову в 2016.
Вчера Чаус в Telegram также выступил против ряда юристов: "Сегодня еще раз понял, что все пытаются манипулировать моей ситуацией! Даже "мои" адвокаты, о которых я слышу впервые".
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
Пожалуйста, подождите...
До речі а чого так всі на того Чауса триндять...люди ви ж навіть не знаєте де він що він і навіщо він в 2016 році...Така ціліспрямована триндьожна атака насторожує і ..навіть наводить на правильні висновки...)))) Хто тут в центрі мішені)))))
Про одного Чауса і двох президентів 12 травня, 2021, 08:30 Роздрукувати
Чому СБУ знадобилось більше місяця, щоб відреагувати на викрадення одіозного судді, і які наслідки матиме держава від тієї недолугої операції
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За Миколою Чаусом ще до його молдовських мандрів закріпилася слава «свійського судді», який надчутливо ставився до побажань з Банкової: освячення атак на об'єкти нерухомості, індульгенція Юрє Єнакієвському, арешт Генадія Корбана - далеко не вичерпний перелік неоднозначних рішень.
У серпні 2016 року суддя Дніпровського районного суду м. Києва М.Чаус був викритий НАБУ під час отримання неправомірної вигоди на суму 150 тис. дол. США. Невдовзі одіозний суддя «виник» у Молдові, куди його, за інформацією багатьох джерел, переправили впливові покровителі з близького оточення тодішнього президента України Петра Порошенка. Обставини переправлення Чауса з України до Молдови вже тривалий час з'ясовує ДБР. Багато ознак свідчать, що вивезли Чауса в сусідню державу з участю українських спецслужб.
На початку квітня ц. р. стало відомо про зникнення Чауса уже в Молдові: серед білого дня в Кишиневі його захопили невідомі особи та вивезли з території цієї держави. І зразу всі дружно заговорили про причетність до цього представників українських спецслужб, які провели спецоперацію з повернення Чауса в Україну.
Майже через півтора місяця в СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон (ст. 146 і ст. 332 КК України). Давайте поміркуємо, навіщо з таким запізненням відкрито це провадження.
Насамперед, вочевидь запізніле відкриття кримінального провадження за фактом викрадення колишнього судді М.Чауса зумовлене тим, що далі зволікати з цим рішенням не могли, зважаючи на суспільно-політичний і міжнародний резонанс викрадення, а також численні публікації у ЗМІ, заяви політиків, розвиток подій у Республіці Молдова тощо. До того ж влада завжди вдається до таких рішень, коли хоче взяти під контроль важливий для себе процес із політичним підтекстом і скерувати його в потрібному руслі.
Показовий приклад - справа «вагнерівців». Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження в цій справі лише тоді, коли стало зрозуміло, що процес з'ясування ситуації щодо операції з «вагнерівцями» та ролі в ній України виходить з-під контролю влади і стає реально загрозливим для неї.
InformNapalm
У випадку з екссуддею Чаусом спостерігається чітка аналогія. Повідомлення про викрадення Чауса з'явилися у ЗМІ на початку квітня, а передбачена законом правова реакція з боку правоохоронних органів України настала лише кілька днів тому. Хоча вони мали б відреагувати миттєво, після того, як факт викрадення і вивезення Чауса з Молдови підтвердила молдовська сторона. Тим більше що ще 12 квітня за фактом викрадення Чауса, як стверджують його адвокати, до правоохоронних органів України було подано відповідну заяву про вчинення злочину. Однак замість передбачених законом 24 годин українська влада більше місяця вирішувала, як їй краще вийти з «пікантної», в усіх сенсах, ситуації.
Відкриттям цього кримінального провадження вітчизняна влада показує нашому суспільству і світу, що, хоч і з запізненням, формально вона реагує на факт викрадення громадянина України, який набув міжнародного резонансу і може спричинити вкрай негативні наслідки для двосторонніх та міжнародних відносин України. При цьому влада «заганяє» процес з'ясування обставин цього факту у «прокрустове ложе» кримінального провадження, що дає їй можливість керувати ним залежно від розвитку ситуації з Чаусом. А ще - таким чином вона запобігає витіканню інформації від осіб, які причетні до проведеної спецоперації чи володіють відомостями про неї. Щоб «затулити їм рота», досить допитати їх як свідків у рамках цього провадження про відомі їм обставини викрадення Чауса та попередити допитаних про кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.
Навіть та інформація стосовно захоплення Чауса і вивезення його з Молдови, яка стала відомою зі ЗМІ, свідчить про ймовірну причетність до цих подій представників українських спецслужб. Тут слід зауважити, що такого роду спецоперації проводяться лише з санкції політичного керівництва держави.
Судячи з оприлюдненої інформації, цю спецоперацію (питання її правової оцінки потребує окремого розгляду) було сплановано й реалізовано недолуго. Все вказує на вкрай низький професійний рівень її керівників і виконавців: так «наслідити» могли тільки непрофесіонали. Але це - закономірний результат нинішнього підходу до кадрової політики, коли ставка робиться не просто на політично лояльні і особисто віддані «кадри», а часто - на людей, узагалі випадкових для правоохоронної системи чи спецслужби. При тому ж Порошенку, який теж робив ставку на «своїх», професійний рівень спецслужб був вищим. Те, що правоохоронна система, попри велике політичне бажання, досі не змогла повідомити комусь про підозру в причетності до переправлення судді Чауса з України до Молдови, свідчить, що тоді спецслужби спрацювали витонченіше.
Крім усього іншого, це ще й показує, що у ставленні політичного керівництва держави до спецслужб і в розумінні їхньої ролі нічого не змінилося. Схожість ситуацій «вивезення» та «ввезення» Чауса в тому, що вітчизняні спецслужби використовувалися й використовуються для вирішення політико-приватних питань: вони працюють на забезпечення персональних інтересів тих осіб, котрі обіймають найвищі державні посади. Власне, йдеться про службові зловживання осіб, наділених владними повноваженнями на використання таких можливостей спецслужб.
Очевидно, що в обох цих випадках міжнародне «переміщення» Чауса здійснювалося не в державних інтересах. Вивезення підозрюваного в хабарництві судді з України до Молдови мало на меті врятувати самого від кримінального переслідування та убезпечити його високих покровителів. Відомо, що суддя Чаус вважався креатурою народного депутата Олександра Грановського, який входив до найближчого оточення президента Порошенка і вів «вузькі» питання судової системи та правоохоронного блоку. Можна говорити, що суддя Чаус - це плід «судової реформи» Філатова-Грановського. Тому у вивезенні його від гріха подалі було зацікавлене тодішнє політичне керівництво, а проведення самої операції «врятувати суддю Чауса», з огляду на її важливість, могли доручити найдовіренішим особам. До речі, після викриття в одержанні неправомірної вигоди Чаус до останнього сподівався, що впливові покровителі вирішать його проблему на місці - в Україні.
Натомість у поверненні Чауса в Україну може бути зацікавлене нинішнє політичне керівництво, оскільки це дає можливість прямого виходу на підозру Порошенку: якби суддя-втікач свідчив, що його нелегально вивезли до Молдови на розпорядження тодішнього президента чи з його відома. Крім того, викривальні показання Чауса щодо обставин його вивезення до Молдови з участю представників українських спецслужб могли б бути використані для суспільної дискредитації посадових осіб, які вважаються головними спі
Полнейший бред и клоунада !
Шуруй, молдаване в свою Молдавію і воняй там, тут не твій рівень.
Я его туда не направлял.
Собачье сердце. М. А. Булгаков
це суддя??? як таких тiльки призначають?
"Негативна селекція": чому "елітою" народу стають гірші його представники?
Часто ми дивуємося: як на високих посадах опиняються люди, які не вирізняються розумовими здібностями, кмітливістю або морально-вольовими якостями? Однак в цьому немає нічого дивного, адже це відбувається у відповідності до закону "негативної селекції".
До прикладу назвіть мені хоча б трьох начальників, які взяли б собі в заступники людину яка розумніша самого начальника? А тепер скажіть, хто займе його місце в випадку раптового звільнення керівника? Правильно - перший заступник, а відповідно його місце - його заступник. Що станеться в такому випадку через 70 років припустити нескладно.
Комплекс неповноцінності
У пошуках відповіді на питання, чому до влади приходять люди, яких навряд чи можна назвати "совістю нації", на допомогу приходить психологія.
На думку Зигмунда Фрейда, бажання панувати - це один з видів невротичного відхилення, яке виникає від відчуття безпорадності і страху перед навколишнім світом.
Більш того, австрійський психоаналітик стверджував, що людині, яка має владу обов'язково необхідна жертва, яку він знаходить в підлеглому, утворюючи тим самим садомазохістську пару.
Альфред Адлер і зовсім пише, що в основі прагнення до влади лежить таке патологічне явище, як "комплекс неповноцінності".
Психіка людини, позбавляючись від негативного досвіду, до прикладу постійних принижень та образ, запускає механізм надкомпенсації, який полягає в нав'язливій потребі мати перевагу над іншими. Однак згідно вчення психолого прагнення до влади часто не обмежується лише її здобуттям, і часто людина, яка вже досягла владних висот, починає проектувати свої комплекси на оточуючих, породжуючи цим нові проблеми.
Ще один психолог Еріх Фромм зазначав, що "в психологічному плані прагнення до влади зароджується не від сили людини, а від її слабкості. Це зумовлено тим, що особа нездатна жити лише за рахунок власних сил. Чим більше прагнення до влади - тим більшою мірою проявляється залежність індивіда від інших".
"Природній відбір"
Дарвінівська теорія "природного відбору", яка лежить в основі біології, вдало характеризує і модель соціальної системи нашого суспільства. Головне завдання в умовах жорсткої конкуренції - вижити. Іноді за будь яких умов. В цьому випадку моральні аспекти, що заважають пристосуватися індивіду до нових умов, відходять на другий план й часто взагалі перетворюються в рудименти.
Соціолог Питирим Сорокін, вперше застосував термін "негативна селекція" у своїй праці "Соціальна і культурна мобільність". Як пояснював науковець, у періоди гострих соціальних катаклізмів найбільш пристосованими виявляються не найкращі, а середнячки, здатні злитися з масою в її інстинктивних мотивах і не очищених розумом починаннях. Це ті "духи" з легенди про Фауста, які самі по собі "не залишають запаху". Зростання ущербності в такому суспільстві треба розглядати комплексно: на нижчих рівнях збільшується кількість фізично неповноцінних, на вищих - число моральних виродків.
На думку Сорокіка, "потреба людини в задоволеннях настільки порушує ментальну і моральну рівновагу, що розум і нервова система більшості просто не може витримати величезного напруження".
Не деградувати можна тільки володіючи твердими переконаннями і моральними принципами. Але якщо у людини немає морального мірила, відсутні уявлення про права і норми, то, що тоді може утримати його від байдужості до інтересів інших? "Нічого, крім бажань і мрій", - відповідає Сорокін.
******* соціологи, досліджуючи феномен "негативної селекції" влади, приходять до висновку, що це не стільки деградація суспільства та його індивідів, а штучно запроваджена кадрова політика, яка свого часу успішно була випробувана спецслужбами.
У практиці спецслужб давно використовується спосіб підсадки агента "на гачок", коли останньому демонструється компромат на нього, і разом з цим з'являються способи маніпуляції на особу.
У політиці місце агента займає корумпований чиновник або ділок з кримінальним минулим.
Наявність компромату робить його керованим і слухняним. Навряд чи можна говорити про моральні чи професійні якості такого "керівника".
Щоб нижчі за посадою були гірше своїх керівників
"Негативну селекцію" представники верховної влади, а за ними і їх підлеглі проводили спеціально з метою - ослаблення нижчої ланки. Цим чиновники намагалися вбити двох зайців: опинитися у виграшному положенні в порівнянні з "поганими" підлеглими і водночас усунути можливих конкурентів в боротьбі за місце під сонцем.
На думку соціологів подібні процеси характерні для багатьох тоталітарних систем управління, в тому числі радянської.
Дух колективізму
Незважаючи на те, що в процесах "негативної селекції" на перший план виходять індивідуальні цілі, це в більшій мірі є колективним явищем. Досягнувши влади особа вже є не стільки власником своїх особистих інтересів, скільки заручником системи, яка дала йому цю владу. За таких умов і з'являються диктатори, які, постаючи перед вибором між відмовою від моральних принципів або політичним фіаско, віддають перевагу першому.
Прагнення до влади
На думку нобелівського лауреата з економіки Фрідріха Гайєка, головне гасло будь-якого тоталітарного режиму - "мета виправдовує засоби". Він виділяє три критерії, при дотриманні яких диктатор може досягнути успіху:Чим більш освічений і інтелігентний народ, тим складніше від нього домогтися одностайності. Отже, диктатор повинен шукати підтримки серед населення з низьким моральним і інтелектуальним рівнем і по можливості насаджувати примітивні інстинкти і смаки якомога більшим прошаркам суспільства.Підтримку краще шукати серед людей легковірних і слухняних - тих, хто готовий прийняти будь-яку систему цінностей. Заявляти про свої погляди потрібно часто і голосно.Людей легше об'єднати на основі негативної, а не позитивної програми, тому необхідно постійно апелювати до людської природи.
Один з американських економістів оцінюючи можливість перебування при владі людей, яким неприємна сама влада, песимістично зауважив, що ймовірність такого розвитку події приблизно дорівнює випадку коли людина, відома своєю добротою, отримає місце наглядача на плантації.
Чи єрмаковсько-татаровське кодло, яке робить вигляд, що бореться з медведчуком, але разом з ригами створює ТСК у Верховній Раді для розслідування "державного перевороту" 2014 року?
PSНавіщо так багато гидких слів - "тупой ублюдок", "козліна" - вписується в одне ємке слова з давніх часів - молдаван.
Про мудозвонов-адвокатов и говорить НЕЧЕГО. А что тут сложного адвокаты выразили МЫСЛИ вслух, ЧАБАНЫ (недопоняв) вместо выпасания коров ти свиней побежали весчать "за чауса". И кому, казалось "на ... упал" очередной прохиндей? "В ближайшее время" - не ну умно - эфимерное понятие. Какое ближайшее? Напоню этому уродцу инкреминируют взятку. А оно - "утекло". Теперь с него лепят святого. В Китае твои б заслуги бытро бы применили. И в США также. Готовы бы были родственнички пойти соучастниками? А гнида ? Это только у нас "моно" В Китае бы баранам загнали пулю как подельникам