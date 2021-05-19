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Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Курьезы

Пользователь соцсети TikTok, по всей вероятности ученик 10-го класса, обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети toxacheep.

Так, парень рассказал о том, что на странице 189 редакторы прикрепили ссылку на сайт, при переходе на который открывается контент с порнографией.

@toxacheep

##хочуврек ##рек

♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀

Линк был в учебнике для 10-го класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".

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Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт 01

Стоит отметить, что в электронной версии этого учебника также есть эта ссылка.

Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт 02

Вероятнее всего, редактор учебника перепутал одну букву в ссылке. NovomYrgorod.com – сайт города, а NovomIrgorod – порносайт.

Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт 03
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Топ комментарии
+45
Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт - Цензор.НЕТ 6397
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19.05.2021 11:04
+34
Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 7317
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19.05.2021 11:35
+29
Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт - Цензор.НЕТ 1150
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19.05.2021 11:11
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Власне, через то її люто ковбасить Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 7564.
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19.05.2021 15:24 Ответить
Подумать страшно сколько детей они совратили. Ведь в Украине порносайты не блокируют как в рашке.
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19.05.2021 12:53 Ответить
Ага, а без них десятикласники граються в ляльки, вірять у лелеку/капусту і думають, що писею можна тільки писюганити.
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19.05.2021 12:57 Ответить
Неужели на "рашке" блокируют???
Не ошиблись, не на оборот, не поддерживают ли?
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19.05.2021 19:40 Ответить
Какаяразница? Лишь бы в подъезде лампочка горела (с)
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19.05.2021 13:03 Ответить
під прикриттям псевдоніма
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19.05.2021 15:19 Ответить
Очень простая, но креативная реклама порносайта на цензоре
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19.05.2021 13:13 Ответить
какой умный и начитанный мальчик. изучает учебники, с пруфами, ходит по ссылкам (или это следствие дистанционного обучения?), проверяет, молодец, видно что не Кива. а главное - критическое мышление, не распечатал что там было на том сайте и никому не показал (в реферате) чтобы получить отличную оценку.
а вообще ссылки в интернете в печатной литературе - это всегда "не очень". разве что как уважение авторским правам, типа, "взято с сайта такого-то, подтверждено логикой"
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19.05.2021 13:19 Ответить
Зараз рідко хто з дітей читає підручники.
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19.05.2021 20:29 Ответить
та ладно
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20.05.2021 01:37 Ответить
А ВОТ НЕФИГ БЫЛО властям города куражится, выёживаваться
и заводить сайт в домене .com
завели бы как нормальные люди сайт в домене .ua или .gov.ua и подобная описка в ОДНУ букву была бы невозможна.
Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 3174
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19.05.2021 13:25 Ответить
Что-то мне совершенно НЕ ВЕРИТСЯ, что ученик полезет проверять ссылки на незначительный сайт в неинтересной учебнике.
Больше похоже, что просто попалась ссылка на ЗНАКОМЫЙ ему сайт...
Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 9528
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19.05.2021 13:29 Ответить
Это тебе учебник в школа был "НЕИТЕРЕСНАЯ".
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19.05.2021 14:37 Ответить
Ошибка в учебнике, тик-токовец распространил, Цензор прорекламировал
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19.05.2021 13:56 Ответить
В Америке родители засудили бы автора учебника и издательство на миллионы долларов.
Учебник читали корректоры, редакторы и другие бездельники.
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19.05.2021 14:36 Ответить
И киберпилиция с ювенальной юстицей. Бьются день, бьются два - не могут одолеть начальника своего - педофила Авакова.
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19.05.2021 15:12 Ответить
Олександр Авраменко

novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода...
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19.05.2021 15:15 Ответить
+100500
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19.05.2021 16:01 Ответить
Олександр Авраменко

1 год ·

Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу. Видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там.
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19.05.2021 15:14 Ответить
Брєд реальний
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19.05.2021 15:23 Ответить
Сервіс WHOIS дозволяє дізнатися дату реєстрації доменного імені сайта. Домен novomirgorod.com був зареєстрований 19.11.2019 року. Швидше за все "доброзичці" побачили друкарську помилку в підручнику, псилання вело на неіснуючий незайнятий домен і навмисно зробили на ньому порносайт. Ось така діджиталізація)
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19.05.2021 15:39 Ответить
Я представляю, как взлетела посещаемость у сайта😂
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19.05.2021 16:43 Ответить
а может, чтобы дети украинский язык любили. Не все же с Ларисой Ницой его ассоциировать. Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 7465
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19.05.2021 16:48 Ответить
Для тех кто не понимает как работает интернет, я расскажу проще: в 2017-м, в момент здачи учебника в печать, по адресу Банковая 11 была администрация Президента, а в 2021-м году помещение по адресу Банковая 11 уже занимает наркопритон обдолбленных гомосексуалистов. Так же и с доменом сайта: адрес один, но арендаторы разные.
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19.05.2021 17:55 Ответить
а який сенс було РДА міняти свій домен?
Може це було зроблено навмисно?
Тим більше що у 2019 році до влади прийшли самі знаєте хто
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19.05.2021 21:11 Ответить
хайп как хайп
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19.05.2021 18:32 Ответить
Вышел Кива на крыльцо...
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19.05.2021 18:35 Ответить
похоже на русскую диверсию
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19.05.2021 20:32 Ответить
очень похоже и кто-то из новомиргородской администрации поучавствовал в том, чтобы увели домен. Нужно расследовать почему и когда администрация потеряла домен, что пришлось заводить новый. Просто так такой невзрачное доменное имя никто не будет покупать. Рашистам выдумки не занимать.
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19.05.2021 21:08 Ответить
Аха..зуб даю, что этот сайтец у пацанчика в закладках в хроме есть )))
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19.05.2021 22:38 Ответить
Кажется так выглядит подрывная дейятельность и подпольная борьба -зробывших нас разом в 2019!
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20.05.2021 02:03 Ответить
Кацапи вони такі... що для нас Миргород, то для кацапа Міргарод)
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20.05.2021 08:28 Ответить
Не получилось у меня посмотреть фри видеос... Везде обман.
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20.05.2021 09:48 Ответить
А чё все так взбеленились? Недовольны те, кто нихрена не смыслят в новаторском подходе к педагогике. Очень прогрессивное решение. Можно сказать, внедрили ссылку по-макаренски. Весьма полезная ссылка - ну какой же десятиклассник откажет себе в невинном удовольствии вздрочнуть на досуге? (Или десятиклассница - потеребунькать?)
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20.05.2021 10:01 Ответить
Усьо, кина не будет. Сайт не открывается Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 4269
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20.05.2021 10:34 Ответить
А это уже следующий логичный педагогический приём по методу Макаренко. Должны же десятиклассники в порядке внеклассной работы и самообразования, занимаясь на досуге процессом "Handjob", развивать воображение. Для творческого развития личности десятиклассника, оному весьма полезно вне школы регулярно устраивать себе "классный час".
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20.05.2021 11:00 Ответить
СБУ накрыло?!
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21.05.2021 16:22 Ответить
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