Строительство Киевской обходной дороги поможет побороть "хаос" на дорогах столицы, - замглавы ОП Тимошенко

Строительство Киевской обходной дороги может разгрузить столицу, которая практически постоянно парализована транспортными пробками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью журналу MINTRANS.

"Стартовала очень важная работа по строительству Киевской обходной дороги. Хаотичная застройка столицы, отсутствие реального Генплана, слишком медленные темпы ремонта дорог со стороны киевской власти приводят к тому, что Киев утопает в пробках, на дорогах царит хаос", - сказал Тимошенко.

По его словам, проекты первых участков Киевской обходной дороги должны быть готовы уже летом. После утверждения проектов начнется строительство первой очереди КОД. Общая протяженность обходной дороги составит 150 км.

Тимошенко отметил, что до Дня Независимости должна быть построена объездная дорога Днепра, так называемый Южный обход. Еще одну объездную в данный момент ремонтируют вокруг Харькова.

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Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" планируется обновляют 250 км приграничных дорог и восстановливают сеть региональных аэропортов. В течение трех лет планируется модернизировать 16 таких объектов.

В то же время в рамках "Большой реставрации" в течение трех лет планируют восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия. Для этого уже выделено 2 млрд гривен.

В прошлом году стартовала еще одна программа, инициированная президентом - "25 спортивных магнитов". В ходе реализации этого проекта в каждой области должен появиться значимый спортивный объект.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко сообщал о том, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет построен Малый Карпатский Круг, который соединит главные туристические объекты региона.

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