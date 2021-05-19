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Строительство Киевской обходной дороги поможет побороть "хаос" на дорогах столицы, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Строительство Киевской обходной дороги поможет побороть

Строительство Киевской обходной дороги может разгрузить столицу, которая практически постоянно парализована транспортными пробками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью журналу MINTRANS.

"Стартовала очень важная работа по строительству Киевской обходной дороги. Хаотичная застройка столицы, отсутствие реального Генплана, слишком медленные темпы ремонта дорог со стороны киевской власти приводят к тому, что Киев утопает в пробках, на дорогах царит хаос", - сказал Тимошенко.

По его словам, проекты первых участков Киевской обходной дороги должны быть готовы уже летом. После утверждения проектов начнется строительство первой очереди КОД. Общая протяженность обходной дороги составит 150 км.

Тимошенко отметил, что до Дня Независимости должна быть построена объездная дорога Днепра, так называемый Южный обход. Еще одну объездную в данный момент ремонтируют вокруг Харькова.

Читайте: После выборов в 2020 году сотрудничество с местной властью очень изменилось, - замглавы ОП Тимошенко

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" планируется обновляют 250 км приграничных дорог и восстановливают сеть региональных аэропортов. В течение трех лет планируется модернизировать 16 таких объектов.

В то же время в рамках "Большой реставрации" в течение трех лет планируют восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия. Для этого уже выделено 2 млрд гривен.

В прошлом году стартовала еще одна программа, инициированная президентом - "25 спортивных магнитов". В ходе реализации этого проекта в каждой области должен появиться значимый спортивный объект.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко сообщал о том, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет построен Малый Карпатский Круг, который соединит главные туристические объекты региона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Почему не делать сразу окружную полноценную?? А то получается полу-кольцо... Всего один дополнительный мост нужен.
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19.05.2021 11:18
+1
А может і не побороть, отака хня малята
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19.05.2021 11:27
+1
Обходная дорога - это шоб пешком обходить ямы на дорогах?
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19.05.2021 11:33
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Главная тема,которую сейчас педалирует Организм - "слишком медленные темпы ремонта дорог со стороны киевской власти" Источник: https://censor.net/ru/n3266200
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19.05.2021 11:09 Ответить
Почему не делать сразу окружную полноценную?? А то получается полу-кольцо... Всего один дополнительный мост нужен.
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19.05.2021 11:18 Ответить
"Всего один дополнительный мост нужен" - да Вы оптимист.
Вечная брошюра на выборы мэра: Я
________________ (вписать ФИО, нет, не нужно писать "ФИО". Нужно написать свою Фамилию Имя и Отчество. Да, с большой буквы. Нет, перед отчеством не нужно писать "и")
Дострою Подольско-Воскресенский мост.
Построю метро на Троещину.
Вуаля - и Вы мер Киева. (Как не парадоксально, но это работает даже на второй срок).
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19.05.2021 13:51 Ответить
А может і не побороть, отака хня малята
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19.05.2021 11:27 Ответить
проснулись
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19.05.2021 11:28 Ответить
Обходная дорога - это шоб пешком обходить ямы на дорогах?
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19.05.2021 11:33 Ответить
Обхідна? Тобто по ній можна буде тільки ходити?
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19.05.2021 11:34 Ответить
Так её строят уже лет двадцать, не?
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19.05.2021 11:41 Ответить
Упирі з ОПи націлились пильнути на крадівництві київський бюджет.
Були б у Вітальки яйця,то спитав би,якого біса заступник Зєліного скріпкоподавача дорогами займається !
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19.05.2021 11:41 Ответить
ну и как она решит проблему киевских пробок...
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19.05.2021 11:57 Ответить
 
 