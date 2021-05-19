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Новости Политика Украины
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Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому

Прокуратура заявила отвод следственному судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который в очередной раз перенес заседание по избранию меры пресечения Александру Тупицкому из-за его неявки на заседание.

На заседание суда в среду Тупицкий снова не пришел в суд, защита в очередной раз сообщила, что он нуждается в медицинском обследовании и лечении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прокуроры в суде вновь заявили об умышленном затягивании рассмотрения и попросили о принудительном приводе Тупицкого, отметив, что рассмотреть ходатайство будет невозможно без применения привода. Следственный судья счел преждевременным ходатайство о приводе и заявил о переносе рассмотрения ходатайства на 1 июня.

После этого прокуроры заявили об отводе следственного судьи, аргументируя свое ходатайство тем, что судом допущены нарушения в части соблюдения разумных сроков рассмотрения ходатайства, поэтому существуют сомнения в объективности судьи.

Поскольку ходатайство об отводе рассматривается другим судьей этого суда, в заседании объявлен перерыв до рассмотрения заявления об отводе, о результатах рассмотрения участники процесса будут уведомлены.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Прокуроры, да судьи чхали на вас, это факт. Но все ведь хорошо, все при своем, денежки капают, лохи терпят, но наполняют бюджет...
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19.05.2021 11:14
+1
Мля,скільки там тих "вовків" в тих судах? Я вже геть заплутався! 100% якийсь родовий виводок.Перестріляти нахер всіх без розбору!😡
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19.05.2021 11:17
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ще не порішали, тягнуть час?
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19.05.2021 11:10 Ответить
Прокуроры, да судьи чхали на вас, это факт. Но все ведь хорошо, все при своем, денежки капают, лохи терпят, но наполняют бюджет...
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19.05.2021 11:14 Ответить
Мля,скільки там тих "вовків" в тих судах? Я вже геть заплутався! 100% якийсь родовий виводок.Перестріляти нахер всіх без розбору!😡
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19.05.2021 11:17 Ответить
Когда-нибудь будут писакть детективные романы и снимать блокбастеры про мафию в мантиях. А сейчас мы в этом дерьме по уши. Подонок вовк готов порвать жопу, защищая интересы подонка тупицкого. Изображая демократию и власть закона, мы обречены целовать в жирные зады этих беспринципных тварей. Ах, какая картина "Суд Камбиса"!!! Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 4401 Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 4401 Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 4401
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19.05.2021 11:20 Ответить
В цивільних справах взагалі не реагують на клопотання(((
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19.05.2021 11:26 Ответить
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
Прокуроры заявили отвод судье Печерского райсуда Вовку из-за очередного переноса заседания по избранию меры пресечения Тупицкому - Цензор.НЕТ 2487Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.Раз судья Вовк все еще в мантии, значит, он "доброчестный"!
Так что, какой такой отвод, господа прокуроры?!
Какая такая предвзятость?!
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19.05.2021 11:34 Ответить
Интересно, завтра на своей пресс-конференции буба вспомнит про это обещание?
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19.05.2021 11:35 Ответить
то чаус, то вовк, то снова вовк.... и сколько такой мрази, вершителей судеб, осело в судах...
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19.05.2021 12:27 Ответить
Не то слово осело - укоренилось!
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19.05.2021 17:59 Ответить
Иногда хочется ненадолго сталина..... Прокурори заявили відвід судді Печерського райсуду Вовку через чергове перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому - Цензор.НЕТ 5941
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19.05.2021 12:48 Ответить
 
 