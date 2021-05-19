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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) пресс-конференция (141) Офис Президента (1325) ГП Антонов (50)

Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП (обновлено)

В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства на ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1.

"В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии", - отметили в ОП.

Советник главы ОП Михаил Подоляк изданию "Бабель" сообщил, что пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится примерно 2,5 часа. Формат мероприятия будет классическим, а модерировать его, скорее всего, будет глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Также Подоляк подчеркнул, что ОП будет пытаться аккредитовать всех желающих журналистов, поскольку территория ГП "Антонов" будет большая, что позволит соблюдать все карантинные нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

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Топ комментарии
+29
Зеленский завтра на ГП "Антонов" проведет пресс-конференцию по итогам двух лет президентства", - ОП - Цензор.НЕТ 8688.
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19.05.2021 11:25
+23
Він технічно президент, а реально на роялі бацає
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19.05.2021 11:25
+22
"В связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ" - не важко здогадатися представників яких ЗМІ допустять, а яких обмежать для купання Вави в теплій ванні.
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19.05.2021 11:26
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Страница 2 из 2
А де ж це Мендель, в декрет пішла?
Самим більшим досягненням буде коли зелебенське звалить з посади президента, бо за два роки єдине досягнення це підвищення цін на все і вся!
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20.05.2021 06:07 Ответить
бабада будет куриьь ойеос на корабельной сосне
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20.05.2021 07:45 Ответить
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