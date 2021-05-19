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Новости Политика Украины
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НАБУ (1876) Израиль (599) розыск (323) Дубилет (45) Приватбанк (498)

Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе

Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет, которого НАБУ в марте объявило в розыск, заявил, что не скрывается от следствия, и у правоохранительных органов якобы есть сведения о его местонахождении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его официальном заявлении, которое опубликовало издание LB.ua.

"Причина этого заявления - информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту якобы хищения средств "ПриватБанка", а место моего пребывания следователям не известно. Данная информация не соответствует действительности", - заявил Дубилет-старший.

С его словам, детективам НАБУ и прокурорам САП известно о его местонахождении, поскольку он направлял на их имя "ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности".

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения" мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение.

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На сегодня, в связи с запретом правительства Израиля, из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, я не могу приехать в Украину. В течение последних 4 лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей", - говорится в заявлении Дубилета.

При этом он отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ.

"Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности.

Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений. Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Все эти письма, заявления, ходатайства были получены НАБУ/САП, чему есть соответствующие доказательства", - уверяет бывший глава правления "ПриватБанка".

"Я вынужден через средства массовой информации обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются вне их внимания.

Очередной раз подчеркиваю, что я не прячусь от следствия, а детективам и прокурорам известно мое местонахождение. Подтверждаю свою готовность выполнять процессуальные обязанности. Прошу детективов НАБУ и прокуроров САП направлять мне процессуальные документы и осуществлять все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года", - заявил Дубилет.

Как сообщалось, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.

По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

Также читайте: Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем

В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.

Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.

Также читайте: Получившие подозрение экс-топы "Привата" Яценко и Дубилет-старший вышли из числа основателей "Монобанка"

В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Дубилета.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.

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Топ комментарии
+20
Придумали Тортугу. Украл выпил-в Израиль! Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе - Цензор.НЕТ 5583
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19.05.2021 11:24
+8
ХАМАС, сделай хоть один пуск ракеты, за который тебе скажут спасибо в Украине.
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19.05.2021 11:32
+7
"Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € ". Но это не остановило Табачника , Ставицкого, Дубилета .Как не остановит Альперина, Рабиновича, Радуцкого, Зеленского, Дубинского, Добкина, Коломойского, Боголюбова, Кипермана, Пинчука, Фирташа , Кауфмана , Фридмана, Ярославского и многих других .Украина-богатая страна.
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19.05.2021 12:00
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Придумали Тортугу. Украл выпил-в Израиль! Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе - Цензор.НЕТ 5583
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19.05.2021 11:24 Ответить
а тодді відсидяться , обтрусяться і по новому за старе (Фіма Звягільський наприклад) Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 2151
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19.05.2021 11:57 Ответить
Это здесь они типа противопоставлены.
А дома, в Израиле, вместе смеются над разводом дурных гоев...
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19.05.2021 12:11 Ответить
антисемітизм, скоро за такі коментарі можна буде присісти, включаючи коментарі десятирічної давності
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19.05.2021 13:16 Ответить
арабы тоже семиты. можно ли в таком случае обвинить евреев в антисемитизме? Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 4387
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19.05.2021 13:32 Ответить
Такі да не маскуйся українською мовою
Хоча ти правий - українці розумнішають, і незабаром їх треба буде давити покараннями.
Одне питання - що буде, якщо українці подолають хитродупих, грізний ти наш?
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19.05.2021 13:40 Ответить
Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9866 Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9866 Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9866
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19.05.2021 14:16 Ответить
призрак бродит по ЦензОру, призрак Дубилета. Хорошо работал Приватбанк, когда его возглавлял Дубилет-старший. За 8 лет в оффшоры вывели около 200 млрд грн по курсу 8,00 = 25 млрд$. 29.01.2020 11:39
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19.05.2021 11:30 Ответить
как можно украсть 200 млр.грн если если в ПриватБанке их 200 млр. никогда не было
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19.05.2021 12:14 Ответить
"что она может украсть на рынке? весы?!" (с) к/ф "Гараж" Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 5510
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19.05.2021 13:32 Ответить
ХАМАС, сделай хоть один пуск ракеты, за который тебе скажут спасибо в Украине.
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19.05.2021 11:32 Ответить
Конечно не прячется, ведь Израиль своих никогда не выдаёт ).
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19.05.2021 11:33 Ответить
Выдает.
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19.05.2021 11:49 Ответить
кого? можно пару фамилий?
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19.05.2021 13:33 Ответить
малка лейфер
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19.05.2021 13:41 Ответить
ще скажи, що ти, потворо, воюєш з ХАМАС
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19.05.2021 11:38 Ответить
Еще один патриёт свинтил на этническую родину. Герою - слава!
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19.05.2021 11:44 Ответить
Я не прячусь в Израиле ))) По-моему, чувак просто стебётся.)))
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19.05.2021 11:44 Ответить
че ж не живется в стране, которую создал?
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19.05.2021 11:48 Ответить
"Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 € ". Но это не остановило Табачника , Ставицкого, Дубилета .Как не остановит Альперина, Рабиновича, Радуцкого, Зеленского, Дубинского, Добкина, Коломойского, Боголюбова, Кипермана, Пинчука, Фирташа , Кауфмана , Фридмана, Ярославского и многих других .Украина-богатая страна.
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19.05.2021 12:00 Ответить
богатая на украинских мозолях.... для них....
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19.05.2021 12:24 Ответить
чому бідний- бо дурний...., а чому дурний - бо бідний....- вічна дилема....
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19.05.2021 12:36 Ответить
Зеленый идиот думает, что выпускник криворожской Лиги КВН можен перехитрить выпускников Лиги Плюща=) Наивный дурачок
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19.05.2021 12:13 Ответить
Анекдот -еврей -лесоруб Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 1184
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19.05.2021 12:26 Ответить
ну так - Ізраєль свої не видае...- а обікрасти гоїв - це таке....
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19.05.2021 12:35 Ответить
Почему как какое-то ворьё так сразу как чёрт из табакерки выскакивает "Израиль"?
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19.05.2021 12:40 Ответить
земля- крестьянам, фабрики- рабочим, деньги- евреям!
Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 5806
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19.05.2021 12:44 Ответить
Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 8823
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19.05.2021 12:46 Ответить
да, это именно такой вариант
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19.05.2021 13:14 Ответить
Пока у власти их ставленник и Коломойский и Дубилет просто стебутся с Украины. И могут ишо одну серию с Головоборотько забабахать, где все трое красят киоск на Данбасе!
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19.05.2021 12:56 Ответить
Вот уже и с зам-главы Привата Яценко сняли электронный браслет Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 9863 Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 6000
https://censor.net/ru/news/3266209/delo_privatbanka_s_ekszamglavy_yatsenko_snyali_elektronnyyi_braslet
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19.05.2021 13:36 Ответить
...под залог в 2 млн долл, но это копейки по сравнению с выведенным из Привата Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 7703
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19.05.2021 13:37 Ответить
При царе-батюшке для жидов в России была черта оседлости и ущемление прав. Только сейчас понимаю как все это было правильно. Жиды нагло грабят Украину и чуть что - сразу на историческую родину.
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19.05.2021 13:50 Ответить
Царю-батюшке это не сильно помогло! Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 8686 Они ему устроили революцию, а после расстреляли со всей семьей Ексглава правління "Приватбанку" Дубілет запевняє, що не переховується від слідства: Я проживаю в Ізраїлі, поінформував НАБУ і САП про мою адресу - Цензор.НЕТ 8686
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19.05.2021 14:21 Ответить
Куда катимся
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19.05.2021 15:06 Ответить
В мацу...
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19.05.2021 15:27 Ответить
І якого дубілєта було пхатися в той Ізраїль? Втім, чого гадати, накрав, нагріб - і в Ізраїль.
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19.05.2021 18:06 Ответить
издевается. "Я в Израиле, по адресу 123, пойди достань меня."
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19.05.2021 21:53 Ответить
 
 