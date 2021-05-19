Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет уверяет, что не прячется от следствия: Я проживаю в Израиле, проинформировал НАБУ и САП о моем адресе

Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет, которого НАБУ в марте объявило в розыск, заявил, что не скрывается от следствия, и у правоохранительных органов якобы есть сведения о его местонахождении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его официальном заявлении, которое опубликовало издание LB.ua.

"Причина этого заявления - информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту якобы хищения средств "ПриватБанка", а место моего пребывания следователям не известно. Данная информация не соответствует действительности", - заявил Дубилет-старший.

С его словам, детективам НАБУ и прокурорам САП известно о его местонахождении, поскольку он направлял на их имя "ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности".

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения" мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение.

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На сегодня, в связи с запретом правительства Израиля, из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, я не могу приехать в Украину. В течение последних 4 лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей", - говорится в заявлении Дубилета.

При этом он отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ.

"Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности.

Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений. Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Все эти письма, заявления, ходатайства были получены НАБУ/САП, чему есть соответствующие доказательства", - уверяет бывший глава правления "ПриватБанка".

"Я вынужден через средства массовой информации обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются вне их внимания.

Очередной раз подчеркиваю, что я не прячусь от следствия, а детективам и прокурорам известно мое местонахождение. Подтверждаю свою готовность выполнять процессуальные обязанности. Прошу детективов НАБУ и прокуроров САП направлять мне процессуальные документы и осуществлять все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года", - заявил Дубилет.

Как сообщалось, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.

По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

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В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.

Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.

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В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Дубилета.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.