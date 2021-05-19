"Голос" не будет поддерживать предложенные "Слугой народа" кандидатуры в Кабмин, - нардеп Железняк

"Голос" не будет поддерживать назначение Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко - министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на министра здравоохранения.

Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе, каждая из этих кандидатур может обсуждаться, но как фракция оппозиции мы точно их не будем поддерживать", - отметил он.

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Говоря о кандидатуре Алексея Любченко на пост первого вице-премьера – министра экономики, Железняк подчеркнул, что он неплохо показал себя в налоговой, но больших реформ там не провел.

Рассказывая о том, как сегодня Андрей Аксенов принимал присягу, политик заявил: "Мы блокировали этот процесс, но, к сожалению, регламент позволяет принять присягу не только с трибуны, но и с любого другого места в зале. … Это очень опасная ситуация, когда человек, подозреваемый в сепаратизме, может получить статус народного депутата".

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Лидер фракции "Голос" считает, что СБУ должна заняться вопросом предполагаемого двойного гражданства Аксенова. Отвечая на вопрос, придет ли Баканов в парламент для того, чтобы отчитаться по этой ситуации, он заявил: "Не знаю. В последнее время они очень часто игнорируют даже заседания профильного комитета, поэтому я не исключаю, что пришлют какого-то заместителя".

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.