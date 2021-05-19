За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выздоровели - 1882, выявили 477 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 477 новых случаев COVID-19. Умерли 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"477 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки в столице. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в городе зафиксировано 4972 летальных случая от вируса, а подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 202 894", - сообщил Кличко.

Заболели 255 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 199 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 11 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 12 мальчиков от 17 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 50 больных COVID-19, а также 92 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 1882 человека. В общем коронавирус преодолели 134 959 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: в Святошинском - 102, в Голосеевском - 79, в Дарницком и Соломенском районах - по 56 случаев", - отметил Кличко.