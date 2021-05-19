В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС
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По результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА, сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что директор одного из обществ, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия общественным интересам, а именно в виде непоступления средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.
Также, при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности, за период 2017-2018 годов, он умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку земельного участка.
По фактам данных правонарушений 18.05.2021 директор упомянутой компании был объявлен в розыск. Сейчас он скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры по установлению места нахождения разыскиваемого лица.
В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной громады Киева в виде безосновательно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве.
По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков расположенных в Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.
По данным фактам в ЕРДР внесены 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.
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ЗЕбобик.
"Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!"