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Новости Происшествия
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В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС

По результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА, сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что директор одного из обществ, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия общественным интересам, а именно в виде непоступления средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

Также, при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности, за период 2017-2018 годов, он умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку земельного участка.

По фактам данных правонарушений 18.05.2021 директор упомянутой компании был объявлен в розыск. Сейчас он скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры по установлению места нахождения разыскиваемого лица.

В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц КГГА к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной громады Киева в виде безосновательно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве.

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков расположенных в Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесены 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

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Кличка в тюрму!
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19.05.2021 11:57 Ответить
Разкукарекался.

ЗЕбобик.
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19.05.2021 12:06 Ответить
В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 2464
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19.05.2021 12:08 Ответить
Заднепроходного повесить!
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19.05.2021 12:52 Ответить
Директор ТОВ занизил себе арендную плату? Это неправильно?
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19.05.2021 12:00 Ответить
а в Центренерго ниче не выявили?
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19.05.2021 12:05 Ответить
"Із 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту. З тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами?" - розповів Кличко у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook у понеділок.
"Бо сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!"
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19.05.2021 12:10 Ответить
В КГГА выявили нарушения с арендой земли более чем на 100 млн грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 1998
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19.05.2021 12:10 Ответить
Чем там закончилось уголовное дело по разворовыванию короновирусного фонда в размере 30 млрд?
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19.05.2021 13:55 Ответить
 
 