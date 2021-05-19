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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) Шабунин (263) Окружной админсуд Киева (355) Костин (48)

"Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин

Еще на прошлой неделе Комитет Рады по вопросам правовой политики должен был рассмотреть неотложный законопроект президента №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Однако на заседании 13 мая до рассмотрения так и не дошли.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Глава комитета нардеп "Слуги народа" Андрей Костин смодерировал заседание комитета так, чтобы точно не успеть рассмотреть этот вопрос. Вопрос ликвидации ОАСК должны рассмотреть на комитете 19 мая, однако он идет аж шестым номером в повестке дня, и есть большой риск, что и на этот раз к нему не дойдут", - отметил Шабунин.

По словам главы ЦПК, перед законопроектом Зеленского о ликвидации ОАСК Костин поставил, например, такие "актуальные" проекты:

- О паспорте гражданина Украины в форме книжечки.
- О предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма.

"При этом, речь идет лишь о предварительном рассмотрении, после которого депутаты должны еще раз собраться в комитете для того, чтобы можно было вынести текст в зал.  И это при том, что Зеленский определил этот законопроект неотложным к рассмотрению. Возникает логичный вопрос, кто нас обманывает: то ли президент передумал избавляться ручного суда, то ли Костин пытается водить вокруг пальца Зеленского", - подчеркнул антикоррупционер.

Также читайте: Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

Шабунин отметил, что критическим является вопрос голосования законопроекта о ликвидации ОАСК в первом чтении и в целом.

"Законопроект чрезвычайно прост и не требует никаких уточнений. Два чтения - это затягивание времени, которыое даст главе ОАСК Павлу Вовку принять еще десятки антиукраинских решений. То есть затягивание рассмотрения этого законопроекта депутатами говорит только об одном - они стоят в очереди на свободной кассе имени Вовка за нужными судебными решениями. Пленки и расследования НАБУ по Вовку и ОАСК разоблачили масштабы схем и влияние ОАСК", - добавил Шабунин.

Шабунин напомнил, что для судей ОАСК ликвидация суда означает потерю полномочий, однако они не будут автоматически уволены и будут продолжать оставаться в судебной системе. Хотя принимать решений не смогут, что уже является большой победой.

Согласно Конституции, судьи ОАСК могут перевестись на работу в другие суды, если успешно пройдут конкурс. Решение о переводе будет принимать Высший совет правосудия, рекомендации должна дать Высшая квалификационная комиссия судей.

"Именно поэтому без продолжения реформы и качественной перезагрузки судебной системы, ОАСК и его судьи останутся в правосудии", - подытожил глава ЦПК.

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Топ комментарии
+2
Вовк - явний ворог українського народу. Скоріше за все корумпований не тільки нашими можновладцями, але і РФ.
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19.05.2021 12:23
+1
Оманський брехун вішає локшину на вуха лохам.
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19.05.2021 12:23
+1
"Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин"
_Шабунин, вод тибе атвед от непосредственно найвэлычнишого:
"Слуги" затягують ліквідацію ОАСК. Або нардепи обманюють Зеленського, або він - громадськість, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3873
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19.05.2021 12:38
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Не, жена цезаря путлера вне подозрений, то только бояре подлецы.
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19.05.2021 12:09 Ответить
Вот при Порохе у него никаких сомнений не было. А щас мучится в догадках)
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19.05.2021 12:17 Ответить
Уверен, что второе.
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19.05.2021 12:10 Ответить
шабунька на распутье хочется и к умным и к красивым)
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19.05.2021 12:13 Ответить
Оманський брехун вішає локшину на вуха лохам.
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19.05.2021 12:23 Ответить
Вовк - явний ворог українського народу. Скоріше за все корумпований не тільки нашими можновладцями, але і РФ.
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19.05.2021 12:23 Ответить
Либо Шабунин - лох. Все ведь бывает.
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19.05.2021 12:24 Ответить
А я не пойняв , тута шо хтото захотів найвеличнівшивого держать за лоха?
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19.05.2021 12:27 Ответить
"Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин"
_Шабунин, вод тибе атвед от непосредственно найвэлычнишого:
"Слуги" затягують ліквідацію ОАСК. Або нардепи обманюють Зеленського, або він - громадськість, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3873
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19.05.2021 12:38 Ответить
"Гроші не пахнуть!", - сказав колись дуже давно римський імператор Веспасіан,і був абсолютно правий...
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19.05.2021 13:34 Ответить
....либо Шабунин брешит....
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19.05.2021 14:08 Ответить
 
 