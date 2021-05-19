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Новости Политика Украины
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"Слуги народа" дадут за назначение Ляшко министром здравоохранения "200+" голосов, - нардеп Качура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" дадут за назначение Ляшко министром здравоохранения "200+" голосов, - нардеп Качура

Нардеп СН Александр Качура предполагает, что "слуги народа" дадут за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения "200+" голосов.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Качура напомнил, что завтра состоится встреча фракции с Ляшко, так как в понедельник депутатам не удалось пообщаться с ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра "Слуга народа" встретится с Ляшко. Во внутрифракционном голосовании за кандидата на пост министра он пока набрал 205 голосов, - Корниенко. ДОКУМЕНТ

"Мне жаль, что Ляшко не выступил на заседании фракции, как я просил. Я бы хотел узнать, чем будет отличаться на должности министра от Степанова, потому что проблемы остаются прежними – пандемия, фактически разрушенная медицинская система, низкие зарплаты медработников. Когда Ляшко был на фракции, он не дал ответы на эти вопросы. А этого отчета как раз и не хватало. … Хотя все кандидаты, и Кубраков, и Любченко выступали, а Ляшко постоял в стороне. Наверное, думал, что его пронесет", - подчеркнул "слуга народа".

Политик отметил, что сейчас в рейтинге голосования "слуг народа" среди кандидатов на должности министров Ляшко находится на третьем месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" не будет поддерживать предложенные "Слугой народа" кандидатуры в Кабмин, - нардеп Железняк

Говоря о том, как сегодня Аксенов принимал присягу народного депутата в сессионном зале, Качура попросил коллег, которые заявляли о наличии у того российского паспорта, оперировать фактами. Он уверен, что на вопрос возможного двойного гражданства Аксенова должны ответить правоохранители, иначе все заявления о российском паспорте просто политика.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

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Топ комментарии
+4
Ті хто міг би спитати туди не потраплять.
Будуть питання типу - Як вам вдається так геніально керувати країною? Ще й розвалену Порошенком)
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19.05.2021 12:23
+2
Всіх призначав клоуняра.
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19.05.2021 12:20
+1
то може з клоунярою щось не так?)
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19.05.2021 12:24
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4 міністра за два роки і всі погані. От не фартить зекоманді.
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19.05.2021 12:18 Ответить
Всіх призначав клоуняра.
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19.05.2021 12:20 Ответить
то може з клоунярою щось не так?)
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19.05.2021 12:24 Ответить
З клоунярою все так,кремлівський сценарій втілюється життя !!!)))
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19.05.2021 12:34 Ответить
Одного санітара прибрали, тепер буде інший санітар. Зелю ж питатимуть за провалену вакинацію на прес-конференції. Це винен Степашка, а ЗЕ тут ніяким боком і кінці в воду.
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19.05.2021 12:19 Ответить
Ті хто міг би спитати туди не потраплять.
Будуть питання типу - Як вам вдається так геніально керувати країною? Ще й розвалену Порошенком)
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19.05.2021 12:23 Ответить
От навіть не цікаво ,хто буде !!! Який сенс ,хто буде черговою другорядною лялькою цієї лялькової вистави !!!))
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19.05.2021 12:28 Ответить
Ляльок міняють,але балаган лишається той самий!!!))
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19.05.2021 12:32 Ответить
Ротація міністрів в уряді України"Слуги народу" дадуть за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я "200+" голосів, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 5485
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19.05.2021 13:37 Ответить
Чим він буде від Степанова відрізнятись на цій посаді? Думаю що курточку купить іншої фірми...
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19.05.2021 14:10 Ответить
 
 