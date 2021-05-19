"Слуги народа" дадут за назначение Ляшко министром здравоохранения "200+" голосов, - нардеп Качура

Нардеп СН Александр Качура предполагает, что "слуги народа" дадут за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения "200+" голосов.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Качура напомнил, что завтра состоится встреча фракции с Ляшко, так как в понедельник депутатам не удалось пообщаться с ним.

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"Мне жаль, что Ляшко не выступил на заседании фракции, как я просил. Я бы хотел узнать, чем будет отличаться на должности министра от Степанова, потому что проблемы остаются прежними – пандемия, фактически разрушенная медицинская система, низкие зарплаты медработников. Когда Ляшко был на фракции, он не дал ответы на эти вопросы. А этого отчета как раз и не хватало. … Хотя все кандидаты, и Кубраков, и Любченко выступали, а Ляшко постоял в стороне. Наверное, думал, что его пронесет", - подчеркнул "слуга народа".

Политик отметил, что сейчас в рейтинге голосования "слуг народа" среди кандидатов на должности министров Ляшко находится на третьем месте.

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Говоря о том, как сегодня Аксенов принимал присягу народного депутата в сессионном зале, Качура попросил коллег, которые заявляли о наличии у того российского паспорта, оперировать фактами. Он уверен, что на вопрос возможного двойного гражданства Аксенова должны ответить правоохранители, иначе все заявления о российском паспорте просто политика.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.