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Новости За рубежом
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Израиль (599) Палестина (41) Сектор Газа (41) Евросоюз (3947) Боррель (260)

ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник во время неформальной встречи в формате телеконференции в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной согласовали скоординированные позиции ЕС относительно урегулирования этого конфликта.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов рассказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была неформальная встреча министров иностранных дел, обсудивших конфликт между Израилем и Палестиной. Я считал целесообразным созвать эту встречу, потому что ситуация была действительно очень плохой. Страны-члены принимали свои позиции, поэтому было необходимо скоординировать ответ Евросоюза... Я счастлив сообщить, что 26 из 27 государств-членов поддержали этот общий смысл дискуссии", - сказал Боррель.

Он отдельно подчеркнул, что по итогам встречи не принимался ни один формальный документ. Высокий представитель ЕС добавил, что, "как можно предполагать", единственной страной, которая выразила свои замечания к позиции большей части стран ЕС, была Венгрия.

Боррель изложил принципы относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, с которыми согласились 26 из 27 государств ЕС.

В этом контексте первоочередным приоритетом, по его словам, является немедленное прекращение любого насилия и прекращение огня, то есть не только согласование условий для прекращения огня, но и его практическая имплементация. Главной целью таких действий должна стать защита гражданского населения и обеспечение полного гуманитарного доступа в сектор Газа.

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Второй принцип, с которым согласилось большинство министров - это то, что большое количество жертв в результате вспышки насилия в течение нескольких прошлых дней, в том числе большое количество убитых и раненых среди детей и женщин, является неприемлемым.

"Мы осуждаем ракетные атаки со стороны ХАМАС и других террористических групп, направленные на территорию Израиля, и мы полностью поддерживаем право Израиля на оборону. Но мы также считаем, и заявили о том, что это должно делаться пропорциональным путем, с уважением международного гуманитарного права. Мы также призвали, и в этом нет ничего нового, уважать статус религиозных мест и соблюдать право на вероисповедание", - сказал Боррель.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС поддерживает право Израиля на оборону и на большую безопасность, а также выступает за большую безопасность для палестинцев.

Он также отметил, что во время неформальной встречи большинство министров иностранных дел стран ЕС согласились с тем, что одним из приоритетов в усилиях по урегулированию должно стать проведение выборов на территории Палестины.

Как отметил высокий представитель ЕС, эти позиции Евросоюз будет координировать с ключевыми международными партнерами, в частности, с новой администрацией США.

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Топ комментарии
+13
Тупые бараны
ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 7134
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19.05.2021 12:28
+9
ЕС только и может призывать. Политические импотенты. Слава Израилю!
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19.05.2021 12:27
+8
Еще могут выразить озабоченность.
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19.05.2021 12:29
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ЕС только и может призывать. Политические импотенты. Слава Израилю!
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19.05.2021 12:27 Ответить
Еще могут выразить озабоченность.
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19.05.2021 12:29 Ответить
Какое лицемерие со стороны ЕС. Когда бомбили больницы, школы , рынки путинские орлы в Сирии ,что сделало ЕС в отношении Путина?
Да ничего. Язык в жо.у засунули. А тут друзей Путина лупят: Хамас ведь не террористы в РФ и даже навещают Москву ,как в своё время Ясир Арафат с его ООП - бывшие борцы за свободу.
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19.05.2021 12:42 Ответить
А ООН призывал не бомбить детей Алеппо!
И шо?
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19.05.2021 12:28 Ответить
А может сначала кирдык ХАМАСу, а потом прекращение? А то будет как у нас в Донецкой и Луганской областях - бесконечное кровавое говно... ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 3750
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19.05.2021 12:28 Ответить
Что бы был кирдык хамасу,надо сначала сделать кирдык рашке.
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19.05.2021 12:30 Ответить
Да, согласен. Проблема большая, комплексная! К ее решению надо привлекать как можно больше союзников. А пока получается, что непосредственно ведя войну с расеей, борьбе Израиля с ХАМАСом помогает только Украина. ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 2402
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19.05.2021 12:38 Ответить
Кирдык рашке ,это ребята к ее величеству КИТАЮ.Я надеюсь ,что китайцы решат украинский вопрос. А не вопрос- решат евреи...когда их почти всех до одного попрут с Украины. В Израиль. ...который я искренно уважаю как и каждый нормальный украинец.
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19.05.2021 15:05 Ответить
Тупые бараны
ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 7134
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19.05.2021 12:28 Ответить
як це так - ЕС що забуло що таке теракти на її територіїї...- ХАМАС - це і частковий філіал і тоїж кацапотеррористичної ....- як же так- що за подвійні стандарти... ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 8364
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19.05.2021 12:30 Ответить
а то шо?
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19.05.2021 12:30 Ответить
а то будет глубочайшая озабоченность до усрачки
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19.05.2021 12:36 Ответить
Ви не призивайте і не висловлюйте озабоченость, ви звикайте і готуйтеся. Маховик вже запущено і зупинити його навряд чи вийде.....
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19.05.2021 12:36 Ответить
Які ТТД ракет, що запускає Палестина?
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19.05.2021 12:41 Ответить
такое читал, что в самой Палестине клепаю ракеты малого радиуса действия. Есть ракеты среднего радиуса действия из Ирана ср. знач. ~160 км до десятка разновидностей и различных модификаций якобы до тонны боеголовка. Хамас так-же хвастает про ракеты с большей дальностью, и что ожидает Израиль все еще впереди...
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19.05.2021 17:32 Ответить
Идите в жопу, соплежуи, Израиль сам разберётся, военным путём можно решить данный вопрос.
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19.05.2021 12:41 Ответить
"... это должно делаться пропорциональным путем" - это как ? надо сколько запустить в Палестину ракет, чтобы было пропорционально ?
"... с уважением международного гуманитарного права" - вон Испания уже армию подтянула для разборок с мигрантами, доколе !
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19.05.2021 12:42 Ответить
Привалила реальная проблема. Пусть вместо Навального спасают палестинцев, или евреев, как пойдет. Спасители х**вы.
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19.05.2021 12:47 Ответить
ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня/ Но евреи этого не хотят. Они хотят воевать.
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19.05.2021 12:53 Ответить
А ты дебил и кацапская подстила
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19.05.2021 13:00 Ответить
А ты дебил и кацапская подстила/ ПТН ПНХ
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19.05.2021 13:07 Ответить
ты наверно из тех, кто глубоко заглядывал в глаза Путлеру ?
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19.05.2021 13:06 Ответить
ты наверно из тех, кто глубоко заглядывал в глаза Путлеру ?/ Много пьёшь Пить надо меньше.
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19.05.2021 13:10 Ответить
Терпилы будут рассказывать, как поступить стране одной из сильнейших армий мира. Т.е. Хамас первым выпускает сотни ракет на мирный город и это нормально. Хотел бы я посмотреть, как на Брюссель с Берлином скинут сотни ракет и услышать их реакцию.
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19.05.2021 12:59 Ответить
одной из сильнейших армий мира/ Так ли это будем посмотреть в её войне с Путиным: Что бы был кирдык хамасу,надо сначала сделать кирдык рашке.
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19.05.2021 13:06 Ответить
Как только Израиль начинает х..ячить бородатых ублюдков, то сраный ЕС сразу становится на их защиту. Поэтому Израилю надо действовать быстро и масштабно - сразу отвечать ковровыми бомбандировками.
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19.05.2021 13:38 Ответить
Поэтому Израилю надо действовать быстро и масштабно - сразу отвечать ковровыми бомбандировками.-Но это невозможно. Евреи убеждают: они не хотят воевать. Без всяких Чтобы да так нет, а Сколько вам надо, как Только так сразу и прочих штучек.
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19.05.2021 14:11 Ответить
Израиль во всем поддерживаю. Евреев Украины искренне презираю.
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19.05.2021 14:58 Ответить
 
 