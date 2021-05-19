18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину
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Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Днепровском районе Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Происшествие произошло сегодня утром в Днепровском районе столицы. Около 7 часов утра по спецлинии "102" позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.
На месте происшествия следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
"При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти 27-летнего местного жителя", - сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к совершению данного уголовного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
Я здивуюся якщо причиною смерті вкажут Ковід-19.
а хто не носив до 2020 року і заражав, саджати, всіх саджати