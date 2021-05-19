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18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

18 ножевых ранений: в Днепровском районе Киева жестоко убили 27-летнего мужчину

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Днепровском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие произошло сегодня утром в Днепровском районе столицы. Около 7 часов утра по спецлинии "102" позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

На месте происшествия следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя", - сказано в сообщении.

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Сейчас сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к совершению данного уголовного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Топ комментарии
+16
О в Донецке щас, кстати, красота, там коммендантский час, на улицах никаких норкоманов, только культурные обполчленцы с автоматами ходят.
Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
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19.05.2021 13:08
+15
Суспільство ще не готове до вільного обігу кухонних ножів і алкоголю. Треба їх негайно заборонити, бо це ж кожен зможе вийти з ножем бухий і всі один одного переріжуть- тут буде Дікій запад!
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19.05.2021 13:32
+11
Может товарищ имееи в виду 42й - 43й год, когда немецкая жандармерия Киев патрулировала.
Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
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19.05.2021 13:03
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Раньше это когда?
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19.05.2021 12:56 Ответить
Наверное в савецком союзе, тогда была газэта правда без известий и известия без правды. А про чикатилу он не слышал
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19.05.2021 13:00 Ответить
Может товарищ имееи в виду 42й - 43й год, когда немецкая жандармерия Киев патрулировала.
Та и тогда они тоже, по слухам, на Куренёвку заходить боялись, бо не все возвращались оттуда живыми и здоровыми.
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19.05.2021 13:03 Ответить
скажи, а где лучше в Украине?
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19.05.2021 12:56 Ответить
О в Донецке щас, кстати, красота, там коммендантский час, на улицах никаких норкоманов, только культурные обполчленцы с автоматами ходят.
Практически полная безопасность, Януковича токо ещё не хватает, и колбасы по 2:20.
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19.05.2021 13:08 Ответить
Дома краще
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19.05.2021 14:03 Ответить
Раньше это когда - при Сталине в Гулаге?... там не было....
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19.05.2021 13:43 Ответить
"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя"
Я здивуюся якщо причиною смерті вкажут Ковід-19.
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19.05.2021 13:11 Ответить
а я не здивуюся
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19.05.2021 13:54 Ответить
Суспільство ще не готове до вільного обігу кухонних ножів і алкоголю. Треба їх негайно заборонити, бо це ж кожен зможе вийти з ножем бухий і всі один одного переріжуть- тут буде Дікій запад!
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19.05.2021 13:32 Ответить
И кастрировать всех! Шоб не насиловали 18 ножових поранень: у Дніпровському районі Києва жорстоко вбили 27-річного чоловіка - Цензор.НЕТ 7837
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19.05.2021 13:51 Ответить
і маски носити всім, щоб не заражали
а хто не носив до 2020 року і заражав, саджати, всіх саджати
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19.05.2021 13:55 Ответить
і всіх політичних брехунів
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19.05.2021 14:04 Ответить
Почему всегда говорят, что жестоко убили если много ножевых? Если не знать как, то человека не убить одним ударом. Вот и бьют много раз пока жертва не затихнет. Если не попасть в сердце, то человек не умирает сразу. А может долго истекать кровью.
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19.05.2021 17:55 Ответить
Вы поправку на здоровье не забывайте. Есть крепыши такие, что их действительно не вырубить 1 ударом. Попасть точно в кадык или ножем в подмышку, может лишь спец. А столько ударов ножом, говорит о чьей то личной ненависти.
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19.05.2021 18:54 Ответить
 
 