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Новости Политика Украины
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Шмыгаль внес в ВР представления по назначению трех министров, - пресс-секретарь премьера Куришко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль внес в ВР представления по назначению трех министров, - пресс-секретарь премьера Куришко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении на освободившиеся должности министра инфраструктуры, министра здравоохранения и премьер-министра - министра экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую информацию пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко подтвердила Укринформу.

В частности, премьер-министр предлагает парламентариям назначить Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

В то же время, по состоянию наданный момент на сайте Верховной Рады представления относительно назначений не были обнародованы.

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Как сообщалось, 18 мая ВР отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко. Ожидается, что голосование за назначение новых министров состоится 20 мая.

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Ляшко - западенець, в отличие от Степанова - члена одесской мафии.
Очевидно произошло некое перераспределение финансов: отмывка бабок от наркотраффика одесской мафией резко похудала.
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19.05.2021 12:53 Ответить
Ляшко обычное чмо, что бегало по киоскам на базарах (до Майдана) и просило взятки "за саннстанцию"
Устривало проверки, что0бы выпросить немного гривен у торговцев на базаре
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19.05.2021 13:00 Ответить
Шмигаль вніс до ВР подання щодо призначення трьох міністрів, - речниця прем'єра Куришко - Цензор.НЕТ 2256
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19.05.2021 13:58 Ответить
 
 