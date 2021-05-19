Совет Церквей призвал Раду отклонить законопроект 2713-д об азартных играх и лотереях

Религиозные деятели различных конфессий возмущены законопроектом, который, по их мнению, способствует развитию азартных игр и лотерей и, как следствие, игромании и нищеты.

ВСЦиРО напоминает парламентариям о своем категорическом отрицании этой инициативы, несмотря на то, что в среду, 19 мая 2021, парламент планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр (реестр. № 2713- д и другие), передает Цензор.НЕТ.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций резко раскритиковал предложенные изменения в сфере игорного бизнеса и призвал парламент отклонить законопроект № 2713-д и другие альтернативные варианты.

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"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативой (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищания и разрушения украинских семей через пагубные последствия игромании" , - отмечается в обращении ВСЦиРО к руководству парламента, подписанном Председателем ВСЦиРО.

По убеждению ВСЦиРО, этот законопроект не только лишает Государственный бюджет Украины предусмотренных ранее поступлений, но и поощряет и набрасывает на наших сограждан ярмо игромании путем введения ослабленных условий налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.