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Новости Политика Украины
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Совет Церквей призвал Раду отклонить законопроект 2713-д об азартных играх и лотереях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет Церквей призвал Раду отклонить законопроект 2713-д об азартных играх и лотереях

Религиозные деятели различных конфессий возмущены законопроектом, который, по их мнению, способствует развитию азартных игр и лотерей и, как следствие, игромании и нищеты.

ВСЦиРО напоминает парламентариям о своем категорическом отрицании этой инициативы, несмотря на то, что в среду, 19 мая 2021, парламент планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр (реестр. № 2713- д и другие), передает Цензор.НЕТ.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций резко раскритиковал предложенные изменения в сфере игорного бизнеса и призвал парламент отклонить законопроект № 2713-д и другие альтернативные варианты.

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"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативой (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищания и разрушения украинских семей через пагубные последствия игромании" , - отмечается в обращении ВСЦиРО к руководству парламента, подписанном Председателем ВСЦиРО.

По убеждению ВСЦиРО, этот законопроект не только лишает Государственный бюджет Украины предусмотренных ранее поступлений, но и поощряет и набрасывает на наших сограждан ярмо игромании путем введения ослабленных условий налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

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Топ комментарии
+7
що- святі отці хотять монополію на стрижку баранів....- так не бувае....
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19.05.2021 13:01
+7
Разводить людей на деньги это прерогатива церкви, и конкуренты им ни к чему.
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19.05.2021 13:03
+5
Слуга урода получила другое указание...
"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады. ФОТОрепортаж
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19.05.2021 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Да, пусть в онлайне играют. А бабло мимо бюджета проходит.
Идиоты...
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19.05.2021 13:00 Ответить
Команда ЗЕ берет онлайн под свой жесткий контроль, все продумано до мелочей
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19.05.2021 13:03 Ответить
що- святі отці хотять монополію на стрижку баранів....- так не бувае....
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19.05.2021 13:01 Ответить
Да вы шо? САМ папа Беня с Аваковым и их куклой требуют, а вы про какой-то там "совет церквей".
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19.05.2021 13:02 Ответить
Разводить людей на деньги это прерогатива церкви, и конкуренты им ни к чему.
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19.05.2021 13:03 Ответить
На кону Совет церквей. Ставим на черное
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19.05.2021 13:04 Ответить
Ви про що? Плісняву цікавить, виключно, прІбарахлітЬся. І чим більше болота в країні, тим їм зручніше. Тим більше що команду отримано від презЕдента, чи сАмого дерьмака.

"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Совет Церквей призвал Раду отклонить законопроект 2713-д об азартных играх и лотереях - Цензор.НЕТ 7164 Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады. ФОТОрепортаж
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19.05.2021 13:06 Ответить
казино отримують зниження податків на 9млрд
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19.05.2021 13:08 Ответить
пха! конкуренция, блин.
радуйтесь, что налог на прибыль с церквей не ввели, и кассовые аппараты не заставили поставить.
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19.05.2021 13:10 Ответить
Когда-то Иисус повыгонял торговцев из храма. Все знают, чем это кончилось.
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19.05.2021 13:20 Ответить
Стаття 35 Конституції України
Только кто в Украине читал ту конституцию? Не говоря уже о том, чтобы выполнять
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19.05.2021 13:23 Ответить
Безобразие, теперь деньги оставлять будут в казино, а могли в церквях. Правда в игровых автоматах и лотереях иногда все-таки и выигрывают Совет Церквей призвал Раду отклонить законопроект 2713-д об азартных играх и лотереях - Цензор.НЕТ 9434
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19.05.2021 13:21 Ответить
Организаторы игорного бизнеса в Украине./Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум - гражданин Латвии, который работал с российско-украинской группой VS Energy (Михаил Спектор ), партнером Игоря Коломойского. Баума привел на Банковую Арахамия.
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19.05.2021 13:24 Ответить
Держава повинна пояснювати до яких тяжких наслідків можуть призвести азартні ігри а не влаштовувати шапіто з блекджеком та шлюхами під час коронавірусної чуми.бзде пробив чергове дно та повністю обісрався.
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19.05.2021 13:24 Ответить
Нельзя способствовать распространению заразы. Какая разница,на что подсаживается человек:на наркоту,алкоголь или игру. Зарабатывают на этом отдельные люди,чуть-чуть государство. А проигрывает общество. Это аморально. А в школах нужно объяснять природу зависимостей
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19.05.2021 13:26 Ответить
Так же пусть этот совет потребует запретить спиртное. И то и то - наркота.
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19.05.2021 13:28 Ответить
До 2008 года игровой бизнес платил налог по ставке 75% от прибыли. Сейчас СН сделали 25% но это уже сугубо для своих людей. Наверное будет Аваков получать прибыли.
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19.05.2021 16:11 Ответить
О, попы засуетились, бабло мимо них пойдет. Но их и понять можно-есть сведения, что на весенних поповских праздниках они план по налу провалили, тяжело придется бедным, придется плоть усмирять. А так не хочется...
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19.05.2021 17:17 Ответить
 
 