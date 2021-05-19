Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат

Адвокаты Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получили полный текст постановления, которым Антоненко освободили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Об этом в Facebook сообщает адвокат Антоненко Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера суд присяжных, а на самом деле судья Голуб (по ст. 331 УПК вопрос именно содержания под стражей решается единолично) выдал полный текст постановления об освобождении Андрея Антоненко из-под стражи. Как и большинство всех судебных решений в Украине, как и все судебные решения этого суда присяжных, вопреки основным принципам правосудия, решение является накоплением бессмыслицы и не объясняет истинные мотивы судей", - подчеркнул правозащитник.

По словам Маслова, рещение повторяет предыдущее, где сказано, что альтернативы содержанию под стражей до конца мая - нет.

"Затем сказано, что поскольку прокурор просит домашний арест, то он не доказал, что альтернативы содержанию под стражей нет (п 3 ч 1 ст 194 УПК). Это - ключевое. Иными словами подозрение обосновано, то что говорят адвокаты о фальсификации - исследовать рано, риск сокрытия и влияния на свидетелей существует, но раз прокурор считает, что домашнего ареста достаточно - мы не имеем другого выхода, как отпустить его", - продолжил адвокат.

"И дальше идет такой пассаж, мол, несправедливо, что при одинаковых обстоятельствах Антоненко сидит, а Кузьменко под домашним арестом. При этом он ранее не судим, имеет двух детей и заслуги. А что - так можно было? Это все только сейчас появилось? И как всегда "учитывая практику ЕСПЧ, которая свидетельствует о том, что суд своим решением должен обеспечить не только права подозреваемого, но и высокие стандарты охраны общественных прав и интересов, требует от суда большей строгости в оценке нарушенных ценностей общества" - этот пассаж является демонстрацией невежества и юридической неграмотности авторов текста", - подытожил Маслов.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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