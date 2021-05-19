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Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Общество

Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат

Адвокаты Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получили полный текст постановления, которым Антоненко освободили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Об этом в Facebook сообщает адвокат Антоненко Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера суд присяжных, а на самом деле судья Голуб (по ст. 331 УПК вопрос именно содержания под стражей решается единолично) выдал полный текст постановления об освобождении Андрея Антоненко из-под стражи. Как и большинство всех судебных решений в Украине, как и все судебные решения этого суда присяжных, вопреки основным принципам правосудия, решение является накоплением бессмыслицы и не объясняет истинные мотивы судей", - подчеркнул правозащитник.

По словам Маслова, рещение повторяет предыдущее, где сказано, что альтернативы содержанию под стражей до конца мая - нет.

"Затем сказано, что поскольку прокурор просит домашний арест, то он не доказал, что альтернативы содержанию под стражей нет (п 3 ч 1 ст 194 УПК). Это - ключевое. Иными словами подозрение обосновано, то что говорят адвокаты о фальсификации - исследовать рано, риск сокрытия и влияния на свидетелей существует, но раз прокурор считает, что домашнего ареста достаточно - мы не имеем другого выхода, как отпустить его", - продолжил адвокат.

"И дальше идет такой пассаж, мол, несправедливо, что при одинаковых обстоятельствах Антоненко сидит, а Кузьменко под домашним арестом. При этом он ранее не судим, имеет двух детей и заслуги. А что - так можно было? Это все только сейчас появилось? И как всегда "учитывая практику ЕСПЧ, которая свидетельствует о том, что суд своим решением должен обеспечить не только права подозреваемого, но и высокие стандарты охраны общественных прав и интересов, требует от суда большей строгости в оценке нарушенных ценностей общества" - этот пассаж является демонстрацией невежества и юридической неграмотности авторов текста", - подытожил Маслов.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов

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Топ комментарии
+14
Настане час і діточки Бубочки теж будуть чекати татуся з тюрми, як це робили діти Ріффа. Особисто я цю хрипляву щуку не вибачу ніколи.
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19.05.2021 13:18
+7
Невже комусь дійсно потрібні пояснення?
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 2323
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19.05.2021 13:05
+5
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8123
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19.05.2021 13:28
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Невже комусь дійсно потрібні пояснення?
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 2323
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19.05.2021 13:05 Ответить
На выход! Exit
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19.05.2021 13:58 Ответить
Щас снова в СИЗО отправят раз кому-то Аваков не нравится. Лучше промолчать.
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19.05.2021 13:08 Ответить
ага, лучше сиди на бутылке молча Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 1243
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19.05.2021 14:19 Ответить
Диарея просто была у "величайшего", сер. Все элементарно.
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19.05.2021 13:11 Ответить
Настане час і діточки Бубочки теж будуть чекати татуся з тюрми, як це робили діти Ріффа. Особисто я цю хрипляву щуку не вибачу ніколи.
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19.05.2021 13:18 Ответить
Постановление о смягчении меры пресечения Антоненко не объясняет истинные мотивы, почему его так долго держали под стражей, - адвокат - Цензор.НЕТ 8123
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19.05.2021 13:28 Ответить
Ввімкнули реверс і на гальмах починають зливати справу !!!)))
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19.05.2021 13:14 Ответить
Мотиви де? Які? Аваков хотів показати свою працю президенту. Президент ЛОХАНУВСЯ. Суддям наказали "випускати пар" поступово, щоб суспільство не гарячкувало. І Зелі орден "Лоха 1 ступені" не вручили.
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19.05.2021 13:17 Ответить
Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2981Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 5165
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19.05.2021 14:16 Ответить
Нет прямых доказательств для всей группы, только косвенные, вот и все. Один даже застрелился, когда узнал, что скоро раскроют. Здесь вопрос только один - это свр или гру.
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19.05.2021 16:25 Ответить
 
 