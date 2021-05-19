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Волынская областная больница получила один из лучших на Западной Украине компьютерных томографов, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волынская областная больница получила один из лучших на Западной Украине компьютерных томографов, - ОГА

Во время реконструкции Волынской областной больницы в отделении установили компьютерный томограф - один из лучших на Западной Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Волынская ОГА.

В то же время, отделение экстренной медицинской помощи в областной больнице получит оборудование, утвержденное Минздравом. А именно: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибриллятор, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.

Сметная стоимость - более 20 млн гривен, их выделили из государственного и областного бюджетов.

Отмечается, что все строительные работы в приемном отделении уже завершены.

Всего в в рамках президентской программы "Большая стройка" в регионе реконструировали 7 приемных отделений опорных медицинских учреждений.

Координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью журналу "Минтранс" ранее заявил, что реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине подходит к завершению. Всего в Украине по итогам "Большой стройки" будут реконструированы 202 отделения экстренной медицинской помощи.

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Топ комментарии
+3
Яка ще западная Україна коли ви вже навчитесь вимовляти або писати ніякої західної немає, а є -ЗАХІД України або Схід чи Південь, не діліть країну такими заголовками ви ж типу з вищими освытами та магыстри бляха
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19.05.2021 13:20
+1
как подозреваю, больница в очереди на томограф стояла уже лет десять!
и 100% денег на него пошло из местного бюджета.
но, пиарится во всю с этого, разумеется, ЗЕ-навоз.
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19.05.2021 13:17
+1
Луцк развивается, один из лучших городов Украины для жизни.
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19.05.2021 13:27
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как подозреваю, больница в очереди на томограф стояла уже лет десять!
и 100% денег на него пошло из местного бюджета.
но, пиарится во всю с этого, разумеется, ЗЕ-навоз.
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19.05.2021 13:17 Ответить
Или барыга Палица.
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19.05.2021 13:28 Ответить
и они всегда пишут "получила" - буквально калька с не украинского русского...
будто, не купили за деньги, а кто-то дал(не будем говорить кто)
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19.05.2021 14:07 Ответить
Яка ще западная Україна коли ви вже навчитесь вимовляти або писати ніякої західної немає, а є -ЗАХІД України або Схід чи Південь, не діліть країну такими заголовками ви ж типу з вищими освытами та магыстри бляха
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19.05.2021 13:20 Ответить
НА Западной Украине - по суті український рускій нічим не відрізняється від такого ж не українського
а з нього українською, у таких "цензорів", взагалі перекладає гугл...
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19.05.2021 13:57 Ответить
Луцк развивается, один из лучших городов Украины для жизни.
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19.05.2021 13:27 Ответить
Красиве місто, але мені Мукачево більше подобається
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19.05.2021 13:55 Ответить
А когда новости про Киев, Чернигов, Житомир то это, видимо, "на северной Украине?" Пишется "в западной Украине" так же как "в западной/восточной Англии", "в западной/восточной Германии" и тд.
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19.05.2021 13:45 Ответить
на западе - пишется
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19.05.2021 13:58 Ответить
І нахіба? Якщо приватні клініки мають не гірші, але за власні кошти, а не наші податки?
А у державній і так, без хабаря не потрапиш.
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19.05.2021 13:54 Ответить
 
 