Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда

"Голос" пытается убедить "Слугу народа" проголосовать создание в Верховной Раде их временной следственной комиссии (ВСК) по делу "вагнеровцев".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Мы сейчас очень активно работаем в парламенте, чтобы все-таки переубедить своих коллег из "Слуги народа". Если они действительно за справедливость и за четкий ответ было ли предательство в Офисе Президента, то поддержат создание ВСК именно от "Голоса". Это единственный способ довести дело "вагнеровцев" до расследования. ВСК, которую предлагают "слуги народа", это попытка забрать фокус и размыть задачи. Такая комиссия может начать расследование дела "вагнеровцев" только через три-четыре года и будет иметь на это полное право, а люди уже более полугода ждут ответ на этот простой вопрос", - сказала она.

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Комментируя переписку в одном из чатов "слуг народа", нардеп заявила, что во фракции СН есть разные группы влияния.

"Поэтому мы надеемся, что это не позиция фракции, а только конкретных депутатов. Кроме того, там написано: "Смотрите не перепутайте", так вот на это у нас тоже есть надежда", - добавила Рудик.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.