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Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда

"Голос" пытается убедить "Слугу народа" проголосовать создание в Верховной Раде их временной следственной комиссии (ВСК) по делу "вагнеровцев".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Мы сейчас очень активно работаем в парламенте, чтобы все-таки переубедить своих коллег из "Слуги народа". Если они действительно за справедливость и за четкий ответ было ли предательство в Офисе Президента, то поддержат создание ВСК именно от "Голоса". Это единственный способ довести дело "вагнеровцев" до расследования. ВСК, которую предлагают "слуги народа", это попытка забрать фокус и размыть задачи. Такая комиссия может начать расследование дела "вагнеровцев" только через три-четыре года и будет иметь на это полное право, а люди уже более полугода ждут ответ на этот простой вопрос", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады. ФОТОрепортаж

Комментируя переписку в одном из чатов "слуг народа", нардеп заявила, что во фракции СН есть разные группы влияния.

"Поэтому мы надеемся, что это не позиция фракции, а только конкретных депутатов. Кроме того, там написано: "Смотрите не перепутайте", так вот на это у нас тоже есть надежда", - добавила Рудик.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+19
зеленскому (коломойскому) - смерти продобно расследование не только по вагнеровцам, но и по Иловайску.. всплывет роль коломойского как причина - почему туда пошли добробаты и кто их туда отправил на захват ЗуГРЭС.
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19.05.2021 13:21
+16
"Смотрите не перепутайте"(с)

Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8661
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19.05.2021 13:23
+13
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8029
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19.05.2021 13:23
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зеленскому (коломойскому) - смерти продобно расследование не только по вагнеровцам, но и по Иловайску.. всплывет роль коломойского как причина - почему туда пошли добробаты и кто их туда отправил на захват ЗуГРЭС.
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19.05.2021 13:21 Ответить
Шта?
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19.05.2021 13:21 Ответить
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8029
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19.05.2021 13:23 Ответить
Половина ВР - Козлодоевы
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19.05.2021 13:25 Ответить
КоЗОдоев.
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19.05.2021 13:39 Ответить
КАЗЛОдоев
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 1459
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19.05.2021 13:43 Ответить
ЦІКАВО ЧОМУ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТІ В АРТИСТІВ СТІЛЬКИ НЕНАВИСТІ ДО ЗЕМЛІ В ЯКІЙ ВОНИ РОДИЛИСЬ, РОСЛИ ЛЮБИЛИ, ПРАЦЮВАЛИ, ПРИЙШОВШИ ДО ВЛАДИ ПОЧИНАЮТЬ ЇЇ НИЩИТИ, І ВТЧ З ДОПОМОГОЮ ВАГНЕРІВЦІВ.
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19.05.2021 19:41 Ответить
Он уже давно не артист, а агент }{уйла. Артистом он прикидывался до говно-сериала про Голобородько. С тех пор шутки кончились, и только 73% идиотов этого до сих пор не поняли. Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія - Цензор.НЕТ 2212
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19.05.2021 19:55 Ответить
"Смотрите не перепутайте"(с)

Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 8661
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19.05.2021 13:23 Ответить
комментарий отмечен как спам
На самом деле, у людей есть много других, гораздо более важных вопросов, чем их политические игры и самопиар Голоса!
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19.05.2021 13:24 Ответить
Наприклад "ігорка".
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19.05.2021 13:25 Ответить
на самом деле - расследование по вагнеровцам намного важнее и "игорки", и даже ожидания зебилами свежей порции "золотой благодати" от бесноватого вовки-шута..
мы то знаем что ерма-зеленский работают на рашку.. а вот зебилы до сих пор верят в непорочность вислюка оманського.. Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 392
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19.05.2021 13:28 Ответить
ВОНИ ВСЕ ЗНАЮТЬ, ОДНЕ КОДЛО.
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19.05.2021 19:43 Ответить
Действительно, ведь предательство у зелени в крови Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 5961
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19.05.2021 13:53 Ответить
Слуги дивляться шоу про медведчука. Їм не до цього.
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19.05.2021 13:25 Ответить
Мужайтесь! Россия вас поддержит! Вы не один! Зебилов много! Защитим простого русского парня Ермака!!! Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 6536
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19.05.2021 13:55 Ответить
Рудик о задании "слугам народа" "завалить" ВСК по "вагнеровцам": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На это у нас тоже есть надежда - Цензор.НЕТ 2793
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19.05.2021 13:57 Ответить
ясно же - потому что тут порохоботы собрались )))
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20.05.2021 16:49 Ответить
Есть простые вполне легальные профессиональные приёмы в свою пользу.
Например, чтобы протолкнуть свой вопрос нужно составить его обсуждение в самый конец, когда все устали обсуждать и спешат домой. А для этого нужно раздуть повестку дня, впихнув туда побольше ерунды и говорильни.
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19.05.2021 13:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3266247/rada_otkazalas_sozdat_vsk_po_delu_vagnerovtsev
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19.05.2021 14:09 Ответить
Кинули вас... вкотре.
Немає там адекватних і совісних людей. Всі продажні хабарники. Челядь клована.
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19.05.2021 14:35 Ответить
 
 