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демография (97) смертность (168) Истребин (5)

Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине растет смертность. В марте она выросла на 29%.

Об этом на своей в Facebook написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Месячная смертность в отдельных странах Европы с Украиной по сравнению с 5-летней средней. В лидерах Чехия +63%, Словакия +58%, Болгария +52%. Украина на 6 месте +29%", - написал он.

Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

18 мая Госслужба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-март 2021 года. 

В течение января-марта 2021 г. численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 39 живорожденных.

Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек. Это на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года, когда умерли 149 064 человека. 

Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29% 02

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Топ комментарии
+6
Вакцинація у Чехії розпочалася 27 грудня 2020 року. Все, що треба знати про отруйну експериментальну жижу.
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19.05.2021 13:49
+5
ага, щоб приховати масштаби епідемії поствакцинальних ускладнень, а також лохдаунів та інших неадекватних політичних рішень
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19.05.2021 13:50
+3
Это надо понимать что в феврале смертность была настолько же и ниже. Вырывают из констекста и пугают. Наперсточники плешивые. Вот что о них надо знать и делать выводы.
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19.05.2021 14:09
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Это типа-"Ура" ?
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19.05.2021 13:36 Ответить
Выходит Степанов не такой и плохой министр?
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19.05.2021 13:38 Ответить
-и народ у нас не такой уж и больной... и экология ого-го! Да на нас пахать надо!
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19.05.2021 13:42 Ответить
А что может сделать человек, который там для мебели находится, а главный чемпион голактики по борьбе с коронавирусом - презедент? В таких условиях это он еще не плохо справился, могло быть еще хуже...
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19.05.2021 13:45 Ответить
а на нас и пашут Як за місяць зросла смертність у країнах Європи: серед лідерів Чехія + 63%, Україна на шостому місці - + 29% - Цензор.НЕТ 1933
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19.05.2021 22:12 Ответить
Нє плохой, а дажє красівьій, особєнно в етом шікарном пальто.)))
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19.05.2021 13:46 Ответить
Євген Істребін. Статистику по коронавірусу умисно публікують на місяць пізніше, щоб приховати масштаби епідемії П'ЯТНИЦЯ, 06 ЛИСТОПАДА 2020, 15:30
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19.05.2021 13:40 Ответить
ага, щоб приховати масштаби епідемії поствакцинальних ускладнень, а також лохдаунів та інших неадекватних політичних рішень
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19.05.2021 13:50 Ответить
Вакцинація у Чехії розпочалася 27 грудня 2020 року. Все, що треба знати про отруйну експериментальну жижу.
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19.05.2021 13:49 Ответить
Умрут все пенсионеры. (С)
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19.05.2021 13:52 Ответить
Это надо понимать что в феврале смертность была настолько же и ниже. Вырывают из констекста и пугают. Наперсточники плешивые. Вот что о них надо знать и делать выводы.
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19.05.2021 14:09 Ответить
Статью читать не пробовал? "Місячна смертність в окремих країнах Європи з Україною порівняно з 5-річною середньою. Джерело: https://censor.net/ua/n3266237"
И в феврале в Украине было превышение смертности на 7,8%. (см. таблицу)
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19.05.2021 14:14 Ответить
Если в списке Швеция то значит там ещё есть живые???
Это ли не чудо!!!
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19.05.2021 14:38 Ответить
где же эти ***** со своим "обичным грипом"?
лохи тупые
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19.05.2021 20:51 Ответить
Степанов чех?
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19.05.2021 21:57 Ответить
наконец-то начали пририсовывать к статистике смертности
бедные журналисты уж не знали как подать эти единицы процентов,
чтоб было страшнее... это надо было столько времени ребят мучить?
трудно было сразу пририсовать?
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19.05.2021 23:21 Ответить
 
 