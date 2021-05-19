Как за месяц выросла смертность в странах Европы: в лидерах Чехия +63%, Украина на шестом месте - +29%. ИНФОГРАФИКА

В Украине растет смертность. В марте она выросла на 29%.

Об этом на своей в Facebook написал аналитик Евгений Истребин, передает Цензор.НЕТ.

"Месячная смертность в отдельных странах Европы с Украиной по сравнению с 5-летней средней. В лидерах Чехия +63%, Словакия +58%, Болгария +52%. Украина на 6 месте +29%", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

18 мая Госслужба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-март 2021 года.

В течение января-марта 2021 г. численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 39 живорожденных.

Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек. Это на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года, когда умерли 149 064 человека.