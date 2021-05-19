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Кабмин прекращает с завтрашнего дня режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин прекращает с завтрашнего дня режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины не будет продлевать возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

"С завтрашнего дня (с 20 мая. - Ред.) правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать им "голубое топливо" по фиксированной цене", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Кабмин прекращает с завтрашнего дня режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5049
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19.05.2021 13:49 Ответить
Шмыгаля и его банду уже пора на вилы, с четырьмя зубцами.
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19.05.2021 14:00 Ответить
Рост тарифов может очень сильно ударить по Бубочке. В прямом и переносном смысле.
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19.05.2021 14:20 Ответить
правильно правильно, электрика по 4 грн газ по 24 грн, правильной дорогой идёте.
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19.05.2021 14:22 Ответить
Без отопления будем, значит. И так в Херсоне в этом году за 3-х комнатную квартиру 66 кв.м. выставляли платежки в 2500 гривен (есть счетчик тепла на дом), в прошлом году было на тысячу меньше. Писали, что долг Херсонской ТЭЦ 600 млн гривен... А если еще подымут? Жаловаться вроде как права не имею - голосовал за Зеленского.
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19.05.2021 14:28 Ответить
Молодцы! Отопление поднимется на 50-70%)))) Так держать, зебилы!
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20.05.2021 00:47 Ответить
 
 