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Кабмин прекращает с завтрашнего дня режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины не будет продлевать возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии.
"С завтрашнего дня (с 20 мая. - Ред.) правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать им "голубое топливо" по фиксированной цене", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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