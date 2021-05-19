Кабмин прекращает с завтрашнего дня режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины не будет продлевать возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

"С завтрашнего дня (с 20 мая. - Ред.) правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать им "голубое топливо" по фиксированной цене", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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