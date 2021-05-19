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Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба

В течение 48 часов граждан Украины, находящихся в зоне израильско-палестинского конфликта, эвакуируют.

Об этом в ходе заседания правительства заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В Секторе Газа находятся ориентировочно 1,6 тыс. украинцев. Вы все видите из новостей, что происходит сейчас вооруженный конфликт, эскалация израильско-палестинского противостояния. Существует реальная угроза жизни и здоровью наши соотечественников", - отметил глава МИД.

По его словам, из 1,6 тыс. граждан Украины - 127 уже изъявили желание вернуться на Родину, быть эвакуированными.

"Но не только граждане Украины обратились, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов Европейского Союза. Посольство Украины в Израиле уже создало списки тех, кто заинтересован в эвакуации. Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властью Египта и сейчас принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта. А также организации соответствующего авиарейса за счет резервного фонда бюджета Украины", - объяснил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что если не случится каких-нибудь форс-мажорных событий, в течение 48 часов эвакуация произойдет.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

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Зеленый колидор - это колидор зеленского!!! Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2198 Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2003
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19.05.2021 13:54 Ответить
если чо то договариваться нужно с москали . и что бы обязательно слово офицера дали Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7085
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19.05.2021 13:57 Ответить
Знов за рахунок українців будуть рятувати шмар та їхніх виплодків, які повиходили заміж за арабів (палесів). Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3417
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19.05.2021 14:11 Ответить
Дуже хитро роблять - виходять заміж за іноземців і валять у чужу країну, але зберігають українські паспорти. Хіба в них досі нема тамтешнього громадянства? Треба ухвалити закон про втрату українського громадянства після набуття громадянства іншої держави.
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19.05.2021 15:29 Ответить
В Украине нет законов, точнее все на них забивают.
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20.05.2021 15:51 Ответить
 
 