Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему Юлию Мендель уволили с должности пресс-секретаря президента Зеленского.
Об этом Подоляк рассказал в интервью "КП", передает Цензор.НЕТ.
"Несколько причин. Первая - это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Владимир Александрович очень быстр в реакции. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - отметил советник главы ОП.
Второй причиной, по словам Подоляка, является "безумнейший хейт, в который попадала Юля".
"Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - добавил он.
"И третье, мне кажется, что уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени", - отметил Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского.
Позже советник главы ОП Подоляк сообщил, что Мендель сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ.
Пожалуйста, подождите...
и при этом она была такой своей, домашней...теперь погрузит свои манатки в фольксваген гольф, и - домой в геническ
труженик, как и порошенко, пишется с одним н, а девственница, как дружинник - с двумя... даже, если с тремя детьми
чем хорош украинский русский - можно, не придерживаться правил русского русского...и юля мендель была за него
подобным отвечать не стану, стучите админам и те блокируют, придерживаясь правил форума, не вникая по сути, берегут вас...
подонков с выпяченными напоказ патриотичными никами...
и всё же славно, что у вас, *************, мощно подгорает от украинской контрпропаганды...
видно, проделанная работа дает свои результаты и надеемся, что поднятие юли на ступень выше,положительно скажется на успехах в этом направлении
Воно ж не контролює себе, свій язик і навіть руки.
Жена застукала и устроила скандал.
Батя , я стараюсь!
Дааа! , точно , непрерывно , особенно в Буковеле , Катаре , Омане . Так устаёт , бедненький , что просто пухнет с голоду и от переутомления . Что касается б/у прессекретаря - https://www.rusdialog.ru/images/content/64c913f911fb945e6601414a8c839e70.jpg и этим всё сказано .
Расписание осла: 12-15 сидит в офисе. 15-18 обед, переходящий в ужин. 18-24 "дорога".
24-9 сладкий сон. 9-12 детокс.
с 8 00 до 10 00 у него запланирован подвиг
_____________________
Ясно, в депутаты переведут. Накоммуницировала.
Nataliya
@Nataliy94087733
·3 год
Сьогодні у ВР нардепи від опозиції заблокували трибуну, щоб сепар А.Аксьонов не зміг принести присягу, але Стефанчук дав йому можливість зробити це з місця і все це супроводжувалося криками " Ганьба". ЛайNo...
рєшеніє: наградіть, повисіть
Шмендель не потрібно "хейтити". Вона, як і вся її "робота", самі по собі, хейт до всього розумного, українського.
І саме такі ватні хабалки у плісняви отримують підвищення..
Ридаю і плакаю! Якщо це про ЗЕ, то його швидка реакція всім відома - бронепамперси не встигають змінювати
Ну а про 24/7 все в новинах: то Оман, то Турція, то Париж, то ще кудись відпочіти з сім'єю державним коштом поїде... Хіба шо доріжки здатен 24/7 приймати швидко
вот уж лизнул так лизнул...грядет прес-конференция высочайшего! Мендель не справилась бы
Любой журналюга районного издания сработает более профессионально.
2. незаслуженно не хейтят
3. учитывая выше Подоляком в причинах - куда-куда она доросла? так это не она доросла понять что ей надо уходить?
тут нужен грамотный эрудированный спец, с хорошей устной и письменной речью,
с пониманием дипломатии и полит ситуации.