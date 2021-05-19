ЕС планирует разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам из третьих стран, - представитель Еврокомиссии Виганд

Постпреды стран ЕС в Брюсселе договорились в среду об обновлении правил для поездок в Евросоюз из третьих стран.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение (в ЕС) вакцинами", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Он также объявил о планах Совета ЕС расширить список третьих стран, в которых благополучная эпидемиологическая ситуация и из которых поездки разрешаются в соответствии с новыми согласованными критериями.

"В то же время, чтобы ограничить риск от вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом "механизме срочного торможения", который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно", - объяснил Виганд.

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По его словам, Еврокомиссия, которая предложила такое обновление правил, рассчитывает, что это позволит постепенно вернуться к поездкам в ЕС извне Евросоюза при полной эпидемиологической безопасности с возможностью быстро отреагировать на новые варианты.

Виганд добавил, что теперь обновленная рекомендация должна быть официально одобрена Советом ЕС.

Он пояснил, что не может спрогнозировать точные сроки вступления в силу этого решения. "Четкого графика нет", - отметил Виганд.

Он подчеркнул, что после одобрения Советом ЕС будет необходимо провести еще ряд процедур.

Говоря о допуске людей из третьих стран, представитель Еврокомиссии напомнил, что у каждой страны ЕС есть еще и свои собственные критерии.