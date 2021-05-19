Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко призвалл депутатов поддержать создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Пятый президент напомнил, что уже больше года монобольшинство блокирует создание ВСК.
"Сейчас мы перейдем к рассмотрению сверхважного постановления о создании ВСК по так называемым "вагнеровцам" - русской террористической организации, которая состоит из десятков тысяч террористов, на совести которой тысячи украинцев, которые погибли. Самолет МН-17, ИЛ-76 под Луганским аэропортом, Ан-26, пытки украинцев в плену и много других преступлений. Больше года монобольшинство не предоставляет своих представителей, препятствуя созданию этой ВСК, де-факто становясь на сторону врага", - отметил Порошенко с трибуны парламента.
По словам лидера "ЕС" "слуги народа" будут сейчас "просовывать свою комиссию".
"Временные следственные комиссии - это конституционный механизм оппозиции для парламентского контроля. Власть имеет правоохранителей, надзорные органы для того, чтобы реализовывать ту информацию, которой она обладает", - напомнил пятый президент.
"Я был шокирован, когда сейчас журналисты обнародовали инструкции из Офиса Президента народным депутатам монобольшинства, которые приказывают не голосовать за ВСК и голосовать за "игорку"с дерибаном 750 млн в виде взятки. Когда еще большее было унижение парламента?", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" подчеркнул, что не нужно "защищать "крота" в высшем политическом руководстве страны, которое сначала отрицало сам факт проведения этой операции".
Порошенко напомнил, что был вынужден раскрыть информацию, что именно он санкционировал сотрудничество с международными партнерами, "эту операцию, которую назвали блестящей операцией украинских спецслужб".
"Не бойтесь, чтобы кто-то от власти пострадал. Бойтесь, что пострадает Украина. Что будет подорван авторитет нашего международного сотрудничества спецслужб. А нам сейчас это очень нужно для того, чтобы остановить российское нашествие и российское наступление. Я призываю в первую очередь представителей монобольшинства, это историческое голосование и от этого зависит в том числе, как вас будут вспоминать. Поддержите постановление. Поддержите наши спецслужбы. Поддержите то, что преступники должны быть наказаны, в том числе и Гаагским судом, включая Путина", - подытожил пятый президент.
Напомним, сегодня Верховная Рада провалила голосование за Временную следственную комиссию (ВСК) по "вагнеровцам", создание которой инициировала оппозиция.
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Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
С делом вагнеровцев разобраться то нужно, но уж точно без брехливого кондитера.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
Яка совість, який патріотизм? У плісняви їх з народження не було. Там лише хватально- жувальний рефлекс. Україна для них, як і для бені, ахметова та інших спонсорів "слуг урода", не Батьківщина, а місце, де можна гарно приібарахліЦЦа. І їм похрін, як їх будуть ТУТ згадувати, бо вони не планують ТУТ жити.
Любите, коли вам в голівоньку какуляють? Ну що ж. Як то кажуть: "Кожному своє".
БО ЗАВДЯКИ ТАКИМ УПОР.ТИМ, ЯК ВИ, КРАЇНУ ЗНИЩУЮТЬ ВАЗЕЛЕНСЬКИЙ, КОЛОМОЙСЬКИЙ ТА ЙОГО БІЗНЕСПАРТНЕР МЕРТВЕЧУК, ПОРТНОВ, ТАТАРОВ, ЄРМАК, ПОДОЛЯК, "СЛУГИ УРОДА" ТА ІНШІ КАЦАПО- РИГІВСЬКІ АРІСТОВИЧІ-МЕНДЕЛІ.
ВІДВОДЯТЬСЯ ВІЙСЬКА, ВІДКЛИКАЮТЬСЯ ПОЗОВИ ПРОТИ "ГАЗПРОМУ"., ЗНИЩУЄТЬСЯ АРМІЯ, ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА, ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ, ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇНИ. РОЗПРОДАЮТЬСЯ ЗАХИСНІ ЗАСОБИ. ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ВАКЦИНУ.
ВСУПЕРЕЧ ПОРАДАМ ПАРТНЕРІВ, ПЛАНУЮТЬСЯ ЗУСТРІЧІ З ФУЙЛОМ.
СЕПАРИ З КАЦАПСЬКИМ ГРОМАДЯНСТВОМ СТАЮТЬ ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ.
І ВСЕ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ БЕЗКАРНО, БО ВИ ЗРОБИЛИ КРАЇНУ І ЇЇ МАЙБУТНЄ "ДВА РАЗИ!", ЯК ВАМ І ВЕЛІЛО ФУЙЛО З КОЛОМОЙСЬКИМ.
Чому Порошенко, вже два роки не будучи президентом, приймає у себе послів Джи7 та Європи, Блінкена та Нуланд? В перший же день інавгурації спідкується з Байденом.
Чому, разом з фуйлом, Порошенка ненавидять, ВАЗеленський, коломойський, портнов, мертвечук та вся риго- пліснява свора?
Де ж вас таких беруть?
Це через те, що 200% бенЯдіктова, ригівське дбр та інше- порохоботи? Йьо- моє.
До речі, ахметка, як і мервячук, бабломойський з пінчуком, при Порошенкові втратили статки, а при ВАЗеленському збільшили в рази. З чого б це?