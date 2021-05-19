Порошенко призывает нардепов создать ВСК по делу "вагнеровцев": Мы должны защищать не "крота" во власти, а Украину

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко призвалл депутатов поддержать создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Пятый президент напомнил, что уже больше года монобольшинство блокирует создание ВСК.

"Сейчас мы перейдем к рассмотрению сверхважного постановления о создании ВСК по так называемым "вагнеровцам" - русской террористической организации, которая состоит из десятков тысяч террористов, на совести которой тысячи украинцев, которые погибли. Самолет МН-17, ИЛ-76 под Луганским аэропортом, Ан-26, пытки украинцев в плену и много других преступлений. Больше года монобольшинство не предоставляет своих представителей, препятствуя созданию этой ВСК, де-факто становясь на сторону врага", - отметил Порошенко с трибуны парламента.

По словам лидера "ЕС" "слуги народа" будут сейчас "просовывать свою комиссию".

"Временные следственные комиссии - это конституционный механизм оппозиции для парламентского контроля. Власть имеет правоохранителей, надзорные органы для того, чтобы реализовывать ту информацию, которой она обладает", - напомнил пятый президент.

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"Я был шокирован, когда сейчас журналисты обнародовали инструкции из Офиса Президента народным депутатам монобольшинства, которые приказывают не голосовать за ВСК и голосовать за "игорку"с дерибаном 750 млн в виде взятки. Когда еще большее было унижение парламента?", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что не нужно "защищать "крота" в высшем политическом руководстве страны, которое сначала отрицало сам факт проведения этой операции".

Порошенко напомнил, что был вынужден раскрыть информацию, что именно он санкционировал сотрудничество с международными партнерами, "эту операцию, которую назвали блестящей операцией украинских спецслужб".

"Не бойтесь, чтобы кто-то от власти пострадал. Бойтесь, что пострадает Украина. Что будет подорван авторитет нашего международного сотрудничества спецслужб. А нам сейчас это очень нужно для того, чтобы остановить российское нашествие и российское наступление. Я призываю в первую очередь представителей монобольшинства, это историческое голосование и от этого зависит в том числе, как вас будут вспоминать. Поддержите постановление. Поддержите наши спецслужбы. Поддержите то, что преступники должны быть наказаны, в том числе и Гаагским судом, включая Путина", - подытожил пятый президент.

Напомним, сегодня Верховная Рада провалила голосование за Временную следственную комиссию (ВСК) по "вагнеровцам", создание которой инициировала оппозиция.

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