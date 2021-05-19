5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд

Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Об этом сообщила глава совета Клэр Споттисвуд сегодня в ходе заседания Кабинета министров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, все пятеро, готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов", - сказала она .

Глава НС сообщила, что совет считает необходимым сохранить действующий состав правления "Нафтогаза", но открыт к рассмотрению и утверждению других кандидатур в правление.

По словам Споттисвуд, совет приветствует намерения ускорить и углубить трансформацию компании, а также поддерживает желание украинских властей увеличивать внутреннюю добычу газа и привлечение сторонних инвестиций в нее.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Споттисвуд за такое решение и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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