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5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд

Новости Цензор.НЕТ Экономика

5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд

Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Об этом сообщила глава совета Клэр Споттисвуд сегодня в ходе заседания Кабинета министров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, все пятеро, готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов", - сказала она .

Глава НС сообщила, что совет считает необходимым сохранить действующий состав правления "Нафтогаза", но открыт к рассмотрению и утверждению других кандидатур в правление.

По словам Споттисвуд, совет приветствует намерения ускорить и углубить трансформацию компании, а также поддерживает желание украинских властей увеличивать внутреннюю добычу газа и привлечение сторонних инвестиций в нее.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Споттисвуд за такое решение и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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Топ комментарии
+3
Ой дураки, зачем пахать от зари до зари за копейки, когда можно найти более легкую и высокооплачиваемую работу, например на завод пойти токарем или на стройку кирпич класть. 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 7674
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19.05.2021 14:56
+3
расскажите мне, серому, шо этот набсовет вообще делает и нахрена он нужен? Кроме как дурные бабки грести.
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19.05.2021 15:01
+2
Такие члены у нас у самих имеются. На предыдущих условиях? Это, типа, гоните нам бабло и тявкайте?
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19.05.2021 14:55
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5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 3005 ну как то так....
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19.05.2021 14:51 Ответить
надлєжащім образом мотівіровалі...
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19.05.2021 14:52 Ответить
Такие члены у нас у самих имеются. На предыдущих условиях? Это, типа, гоните нам бабло и тявкайте?
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19.05.2021 14:55 Ответить
Ой дураки, зачем пахать от зари до зари за копейки, когда можно найти более легкую и высокооплачиваемую работу, например на завод пойти токарем или на стройку кирпич класть. 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 7674
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19.05.2021 14:56 Ответить
лопатой товаричи ,лопатой дороги мослать там вакансии 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд - Цензор.НЕТ 6541
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19.05.2021 14:57 Ответить
бабла охота, ни хрена не делая
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19.05.2021 14:58 Ответить
да, бабла охота
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19.05.2021 15:01 Ответить
гроші, на відміну від газу, - не пахнуть..
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19.05.2021 14:58 Ответить
расскажите мне, серому, шо этот набсовет вообще делает и нахрена он нужен? Кроме как дурные бабки грести.
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19.05.2021 15:01 Ответить
Он зменшилося виробництво молока! Може б краще там попрацювали набюдачі, щоб молока більше виробляли, чим оббирать народ, як липку з НАШОГО газу....
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19.05.2021 15:02 Ответить
еще бы!)))
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19.05.2021 15:06 Ответить
Стесняюсь спросить, а с чьей подачи был этот "вой на болотах"? .. 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" готові підписати контракти ще на один рік, - глава ради Споттісвуд - Цензор.НЕТ 373
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19.05.2021 15:29 Ответить
И что, господа хорошие, деньги таки не пахнут?
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19.05.2021 15:39 Ответить
а "члены" кто ??....
Станом на грудень 2020 року членами Наглядової ради є Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів (Львів, 1985 р.н.), Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко (Івано-Франківськ, 1989 р.н.) та Роберт Бенш.
...мабуть дуже порядні фахівці ...
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19.05.2021 16:01 Ответить
А кто-бы сомневался!Где ещё ,кроме Украины, можно найти такую халяву!
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19.05.2021 16:10 Ответить
 
 