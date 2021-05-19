5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год, - глава совета Споттисвуд
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и подписать контракты о работе сроком еще на один год.
Об этом сообщила глава совета Клэр Споттисвуд сегодня в ходе заседания Кабинета министров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы, все пятеро, готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов", - сказала она .
Глава НС сообщила, что совет считает необходимым сохранить действующий состав правления "Нафтогаза", но открыт к рассмотрению и утверждению других кандидатур в правление.
По словам Споттисвуд, совет приветствует намерения ускорить и углубить трансформацию компании, а также поддерживает желание украинских властей увеличивать внутреннюю добычу газа и привлечение сторонних инвестиций в нее.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Споттисвуд за такое решение и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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Станом на грудень 2020 року членами Наглядової ради є Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів (Львів, 1985 р.н.), Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко (Івано-Франківськ, 1989 р.н.) та Роберт Бенш.
...мабуть дуже порядні фахівці ...