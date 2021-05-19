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Новости Политика Украины
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Киевсовет (445) пионер (5) символика (131) Тимощук (8) Батькивщина (597)

"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту "хакнули". ФОТО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Богдана Тимощук заявила, что ее страница в соцсети была взломана хакерами и она не имеет никакого отношения к опубликованному на ее странице поздравлению с Днем пионерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Чесно" в Facebook.

"Депутат Киевсовета от "Батькивщина" Богдана Тимощук на 30 году независимости Украины решила поздравить своих избирателей картинкой с коммунистической символикой. Как вам такое, Национальная полиция Украина? При этом на странице Киевсовета у нее размещено фото в вышиванке. Интересно, поздравит она завтра киевлян с Днем вышиванки? Кого только набрали в киевскую "Батькивщину"?" - сказано в сообщении.

"И этот человек еще и был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 г. на Подоле", - добавили в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО

Позже "Чесно" сообщило, что на той же странице депутата в ФБ появился пост, что ее "хакнули" и она сама не писала поздравления с днем пионеров.

""Друзья, мою страницу в Facebook "хакнули". О "пионерском задоре" я бы точно ничего не писала)) С чем действительно хочу поздравить, так это с выходом украинской группы Go_A с песней "Шум" в финал Евровидения-2021. Вывод этого дня - регулярно меняйте пароли в соцсетях! "- приводит слова депутата "Батькивщины" Тимощук "Чесно".

В то же время, в организации напомнили, что депутат и ранее публиковала посты к советским праздникам, в том числе к 9 мая: "Поверим на этот раз версии о хакерах?"

С Днем пионерии!: депутат Киевсовета от Батькивщины Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту хакнули 01
С Днем пионерии!: депутат Киевсовета от Батькивщины Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту хакнули 02
С Днем пионерии!: депутат Киевсовета от Батькивщины Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту хакнули 03

С Днем пионерии!: депутат Киевсовета от Батькивщины Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту хакнули 04

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Топ комментарии
+41
Боже мой!.. Когда они передохнут???
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 4341
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19.05.2021 14:45
+38
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 8835
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19.05.2021 14:44
+34
Пионерам Слава. Я ждал эту тему сегодня "С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 1153
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 2329
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19.05.2021 14:46
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А може тітка любить такі рольові ігри? "С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 244
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19.05.2021 14:42 Ответить
Пионерам Слава. Я ждал эту тему сегодня "С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 1153
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 2329
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19.05.2021 14:46 Ответить
Колінця перед Бенею позбивав...
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19.05.2021 14:48 Ответить
BDSM ?
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19.05.2021 14:49 Ответить
ППП (пьяная , помятая пионервожатая ) "С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 2696
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 1914
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19.05.2021 14:48 Ответить
Мабуть, задОР їй спокою не дає...
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19.05.2021 15:03 Ответить
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 8835
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19.05.2021 14:44 Ответить
Повесить бы эту тварь на этом галстуке
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19.05.2021 14:45 Ответить
На 50 році життя тітка геть глузд втратила...
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19.05.2021 14:45 Ответить
А може з піонерією у неї пов"язаний перший сексуальний досвід?))
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19.05.2021 14:48 Ответить
Скоріше за все...
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19.05.2021 15:05 Ответить
і ето всьо про такіх, как отета

"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 7007
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19.05.2021 14:58 Ответить
Вскрилась консерва.
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19.05.2021 14:45 Ответить
Боже мой!.. Когда они передохнут???
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 4341
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19.05.2021 14:45 Ответить
"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 7786 .."С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 8930
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19.05.2021 15:10 Ответить
"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 9481
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19.05.2021 20:27 Ответить
Друзі, мою сторінку в Facebook «хакнули»

Про «піонерський задор» я б точно нічого не писала))
З чим дійсно хочу привітати, так це з виходом українського гурту Go_A із піснею «Шум» у фінал Євробачення 2021.
Висновок цього дня: Регулярно міняйте паролі в соцмережах!" - стверджує "батьківщинівка" Тимощук.

Водночас вона і раніше публікувала пости до радянських свят, зокрема 9 травня.

Повіримо цього разу версії про хакерів?
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19.05.2021 14:47 Ответить
Та да. Видать от бабы йули получила инструкцию
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19.05.2021 14:48 Ответить
В принципі...
Ну вона ж не на стільки тупа, щоб запостити фото 20-25 річної моделі з ********* виразом в повному макіяжі , як піонерку 80х.
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19.05.2021 15:02 Ответить
а може настільки....
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19.05.2021 15:06 Ответить
Почему нет? Она же депутатка.
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19.05.2021 15:12 Ответить
Вспомнила пионерский клич,-"Пионерка всем ребятам примерка!!!!"))))
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19.05.2021 14:47 Ответить
Клиент в публичном доме просит путану в образе пионерки. Выходит девица в школьной форме и галстуке ,"пионерка" говорит:-" кому тут давать, а то я в школу опаздываю" )
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19.05.2021 14:47 Ответить
Вовка всігда готов!"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 3882
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19.05.2021 14:48 Ответить
Шо це за поцьониш?
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19.05.2021 14:50 Ответить
Боже , храни Украину . Ну почему мы выбираем дебилов ?
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19.05.2021 14:51 Ответить
Пионерка всем примерка!
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19.05.2021 14:52 Ответить
Барабанщиця."С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 601
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19.05.2021 14:54 Ответить
Да не такой уж и советский, как и 1е мая - тоже американский...
Идея - от скаутов, название - от пионеров Дикого Запада.
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19.05.2021 14:59 Ответить
Те, совки паталогічно не здатні вигадати нічого свого, а можуть лише красти чуже, ще не значить, що вони не використовуватимуть вкрадене для своїх пропагандонських цілей.
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19.05.2021 15:24 Ответить
..там тоже скауты отвечали так же:" "Скауты",в борьбе за дело Коммунистической партии-" Будте готовы"?? С головой дружишь??"серун серунов"???
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19.05.2021 15:50 Ответить
ты дурак?
Сказано - идея. А не полная копия, вплоть до речёвок и отзывов.
Ты- дурак.
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19.05.2021 20:27 Ответить
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 2662
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19.05.2021 14:59 Ответить
А какое отношение шлюшка в форме из секс-шопа на картинке может иметь к пионерии, если из пионеров автоматически выходили в 14 лет?
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19.05.2021 15:01 Ответить
ну в комсомоле их потом пьяные комсомольцы всех перетрахали, так что не суть "С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 2896
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19.05.2021 15:02 Ответить
Да заради Бога, но галстук уже неуместен.
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19.05.2021 15:03 Ответить
ну, почему сразу пьяные...
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19.05.2021 15:05 Ответить
А в комсомоле токо две вещи было: вотку жрать, да девок жарить "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 4796
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19.05.2021 15:07 Ответить
Идиотка.
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19.05.2021 15:01 Ответить
"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук поздравила своих избирателей с советским праздником - Цензор.НЕТ 5840
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19.05.2021 15:01 Ответить
Обратите внимание: из всей толпы улыбается одна идиотка, помнящая Сралина....
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19.05.2021 15:02 Ответить
1-е сентября встречаются две первоклассницы
- Ну как дела.
- Нормально, а у тебя.
- Да вот сегодня Вовочке такой минет в вестибюле сделала!
- А, что такое вестибюль? "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 5630
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19.05.2021 15:06 Ответить
Наше суспільство досі поділене між святами, символами, героями, поразками і перемогами. Поки совки ще складають суттєву частину нашого суспільства, тому варто дивитись на ці речі не так прискіпливо, як комусь хотілось би. Колись совки таки повиздохнуть і все стане на свої місця.
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19.05.2021 15:05 Ответить
Жмотобільшість мала б зайнятись вихованням молоді. Є приклади скаутські, Пласт, можна своє щось придумати. А жмоти тільки конверти з доларами чекають раз на місяць і думають, що це їхня робота -Україною торгувати.
Зєлю геть. Дострокові.
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19.05.2021 15:14 Ответить
Ванюша...может ты не заметил...но это опубликовала представительница партии батькивщина....главой которой является твоя бахиня Йуля..
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19.05.2021 15:28 Ответить
Каже її акаунт хакнули. Це не Олєшко Мирославчик бешкетує? Конкурентів хейпить?
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19.05.2021 15:31 Ответить
Это клятыйпорох естественно гадит в штаны не только команде обосравшегося во всем ослика,но и непричастной ко всему плохому ,,лучшему премьеру всех вселенных,, незобвенной и безгрешной крысе жульке.
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19.05.2021 16:14 Ответить
Естественно! Когда это касается банды твоей косатой хазяйки желательно резко включить,,терпимость,,
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19.05.2021 15:22 Ответить
Ти вже продав кусок України? Чи купив? З Липня можна буде хоч всю купити іноземцям. Пєця подмахнув закон про продаж України.
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19.05.2021 15:28 Ответить
Речь идет о шалостях твоего выбора,я так понимаю? Ну,того,за кого ты жопу рвал на выборах со своей воровкой? И естественно я в этом виноват,по твоей старой доброй традиции делать вид что не ты обосрался и шумно всех обвиняя пытаться замазать всех?
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19.05.2021 15:43 Ответить
Зєля все брехав і це стало зрозуміло ще восени 2019го. А ботоферма Мародера і слова за два роки не сказала про Зєлю геть і дострокові. Заробляєте у Мародера? Щоб українької земельки прикупити? Дивіться, щоб чуже вам поперек не стало
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19.05.2021 15:48 Ответить
,,Зєля все брехав,,- я тебе это перед выборами еще говорил,когда ты землю копытами рыл за ослика в угаре,,мы их сделаем,,. Теперь,когда ,,сделали тебя,,какие ко мне у тебя претензии? Свое,,Зєлю геть і дострокові. ,, засунь себе в всегда пользованный тухес. И не надо морозиться от своих слов,,если что мы его сметем,,. Иди сметай.
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19.05.2021 15:54 Ответить
Що цікаво, вся ваша мародерська ботоферма проти Зєлю геть і дострокові. Тобто ви Зєлю і привели. Ви його і охороняєте від Зєлю геть. Тобто ви і є справжні українські вороги, що тільки маскуються під патріотів. Щоб вам українське поперек стало
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19.05.2021 16:46 Ответить
Теперь всковырнуть то,что ты по своему скудоумию привело к власти,будет стоить дороже чем скинуть донбасского дебила. Оно уже со своей бандой такого наворотили в Украине,что даже варианта скипнуть на кацапию у них нет--только в тюрьму. Поэтому упираться будут до последнего--на кону будут стоять их жизни. И твое нелепое в никуда,,дострокови,, этой власти ровно до пи***ы.. И если я понимаю ,что эти твои глупые слова вникуда и ничего не значат и не могут иметь никаких последствий и угроз для зебилов то твой вывод,что я привел его этим к власти вызывают не просто недоумение а страх. Страх,что тимошенко,в рядах своих поклонников имеет таких слабоумных гельминтов разрушающих своей тупостью Украину. Людей,которые не видять связи и разницы между действием и его последствиями. И пытающиеся себя и окружающих убедить, что виноваты только окружающие,только окружающие.Вы всеми путями пытаетесь снять с себя всякую ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ.Даже такими тупорылыми методами,какими действуешь ты лично.Особую нелюбовь и непринятие к тимошенко я окончательно отшлифовал лично общаясь с ее поклонниками типа тебя--полная беспринципность,постоянная ложь и перекручивание фактов,полное отрицание какой либо ответственности за что либо и постоянные дебильные претензии ко всем с гипертрофированной манией собственного величия--это лишь малая часть ваших бед,которые превращаются в общие беды Украины.
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19.05.2021 17:29 Ответить
Даже открытые враги Украины,поклонники раши зажеддисты по сравнению с тобой,сулима,кажутся мне более вменяемыми и адекватными.Они просто враги. И не скрывают этого.Чем вызывают хотя бы принятие как факт. А ты,прикидываясь ,,своим патриотом,, насешь полностью деструктивную функцию--при любой ситуации ты примешь самое тупейшее и разрушительное для Украины решение, скидывая ос себя ответственность за содеяное.Ты хуже чем вата--ты тот кто всегда предаст в любой момент и придумает для себя удобное оправдание.Ты хуже ваты--ты просто сыкливое ничтожество.Живи с этим, трусливая гнида
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19.05.2021 17:55 Ответить
Ванятко, я здогадовувався що ти тупий, але не настільки. Із за таких тупорилих потвор ********** у владі. Ушльопок ковзаний ти Ванятко. "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 7840
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19.05.2021 17:30 Ответить
,,Ти вже продав кусок України? Чи купив?,, Ты меня с беней перепутал,с хазяином и клоуна,которого ты привел к власти и твоей тошнотворной продажной популистки жульки
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19.05.2021 15:49 Ответить
капець, на фото доросла кобила у галстуку. це зараз порнуха однозначно!
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19.05.2021 15:06 Ответить
Тематическая вечорница. На ее месте могла быть диджей Настя "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 6156
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19.05.2021 15:08 Ответить
Коммандирша этой совковой банды нахлебников как раз приближается к внешнему виду пионерки-пока комсомолка,но высокооплачиваемые врачи работают над этим.
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19.05.2021 15:15 Ответить
"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 1525"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 1525
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19.05.2021 15:15 Ответить
це вона так ваньку сулиму поздравила по заданию ваной "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 4172
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19.05.2021 15:17 Ответить
У вани 1 апреля основной праздник "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 7567
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19.05.2021 15:20 Ответить
ВОНАнисты, они такие. хотя главная ВОНА, несмотря на ботокс, на пионэрку не тянет
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19.05.2021 15:17 Ответить
Раньше тимошенница брала в свой кагал за хорошее бабло, а этот случай уже опасный, похоже поменяла ориентацию.
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19.05.2021 15:24 Ответить
А чє.. Взвєйтєсь кострамі синія ночи -шифером набіти костри дєтєй рабочих....
Бабахав ніфігово..
😃
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19.05.2021 15:24 Ответить
Таких пионерок в борделях играют во все щели ,да и в домашних потехах в сенябрьские ночи дедовоеватели бабушкождушек жарят.
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19.05.2021 15:30 Ответить
Це ще раз підтверджує аксіому що БЮТ продовжує практику підбирання всякого лайна в свої ряди. Ну і відповідно від цього також підсмерджує. Амінь!
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19.05.2021 16:09 Ответить
На каждый совковый праздник хакают ее аккаунты. Просто совпадение. Сулима требует включить,,толерантность,, на режим,, максимум,, и,,это другое,,. Желательно не замечать косяки хазяйки но нещадно обращать внимание на щепки в глазах других политиков и их команд.
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19.05.2021 15:38 Ответить
Сы-справедливость ,А-адекватность и главное--Ч-честность
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19.05.2021 16:05 Ответить
А че, гарна пионерка.)
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19.05.2021 16:10 Ответить
Повторю Найсвітлішого. Вона тут відшукала плюс, що ще влазила в колготи.
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19.05.2021 16:46 Ответить
Совок неисстребим...
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19.05.2021 16:53 Ответить
Тимощук ТП (типова піонерка) "С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 6215
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19.05.2021 17:25 Ответить
День пионерии - это мое детство. В этот день занятий в школе не было, нас вели в кинотеатр (недалеко), там было большое пионерское собрание, потом крутили фильм. А потом мы шли в парк, где пионеров катали на аттракционах бесплатно.
Не подумайте, я не призываю все это вернуть. Но все же умели в СССР создать атмосферу позитива, что до сих пор вспоминаем.
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19.05.2021 20:05 Ответить
интересно. в какой орган ее хакнули...
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19.05.2021 20:33 Ответить
"С Днем пионерии!": депутатка Київради від "Батьківщини" Тимощук привітала своїх виборців з радянським святом - Цензор.НЕТ 8928
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19.05.2021 21:35 Ответить
 
 