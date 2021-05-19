"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту "хакнули". ФОТО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Богдана Тимощук заявила, что ее страница в соцсети была взломана хакерами и она не имеет никакого отношения к опубликованному на ее странице поздравлению с Днем пионерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Чесно" в Facebook.
"Депутат Киевсовета от "Батькивщина" Богдана Тимощук на 30 году независимости Украины решила поздравить своих избирателей картинкой с коммунистической символикой. Как вам такое, Национальная полиция Украина? При этом на странице Киевсовета у нее размещено фото в вышиванке. Интересно, поздравит она завтра киевлян с Днем вышиванки? Кого только набрали в киевскую "Батькивщину"?" - сказано в сообщении.
"И этот человек еще и был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 г. на Подоле", - добавили в организации.
Позже "Чесно" сообщило, что на той же странице депутата в ФБ появился пост, что ее "хакнули" и она сама не писала поздравления с днем пионеров.
""Друзья, мою страницу в Facebook "хакнули". О "пионерском задоре" я бы точно ничего не писала)) С чем действительно хочу поздравить, так это с выходом украинской группы Go_A с песней "Шум" в финал Евровидения-2021. Вывод этого дня - регулярно меняйте пароли в соцсетях! "- приводит слова депутата "Батькивщины" Тимощук "Чесно".
В то же время, в организации напомнили, что депутат и ранее публиковала посты к советским праздникам, в том числе к 9 мая: "Поверим на этот раз версии о хакерах?"
Пожалуйста, подождите...
Про «піонерський задор» я б точно нічого не писала))
З чим дійсно хочу привітати, так це з виходом українського гурту Go_A із піснею «Шум» у фінал Євробачення 2021.
Висновок цього дня: Регулярно міняйте паролі в соцмережах!" - стверджує "батьківщинівка" Тимощук.
Водночас вона і раніше публікувала пости до радянських свят, зокрема 9 травня.
Повіримо цього разу версії про хакерів?
Ну вона ж не на стільки тупа, щоб запостити фото 20-25 річної моделі з ********* виразом в повному макіяжі , як піонерку 80х.
Идея - от скаутов, название - от пионеров Дикого Запада.
Сказано - идея. А не полная копия, вплоть до речёвок и отзывов.
Ты- дурак.
- Ну как дела.
- Нормально, а у тебя.
- Да вот сегодня Вовочке такой минет в вестибюле сделала!
- А, что такое вестибюль?
Зєлю геть. Дострокові.
Бабахав ніфігово..
😃
Не подумайте, я не призываю все это вернуть. Но все же умели в СССР создать атмосферу позитива, что до сих пор вспоминаем.