"С Днем пионерии!": депутат Киевсовета от "Батькивщины" Тимощук заявила, что никого с советским праздником не поздравляла, ее попросту "хакнули". ФОТО (обновлено)

Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Богдана Тимощук заявила, что ее страница в соцсети была взломана хакерами и она не имеет никакого отношения к опубликованному на ее странице поздравлению с Днем пионерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Чесно" в Facebook.

"Депутат Киевсовета от "Батькивщина" Богдана Тимощук на 30 году независимости Украины решила поздравить своих избирателей картинкой с коммунистической символикой. Как вам такое, Национальная полиция Украина? При этом на странице Киевсовета у нее размещено фото в вышиванке. Интересно, поздравит она завтра киевлян с Днем вышиванки? Кого только набрали в киевскую "Батькивщину"?" - сказано в сообщении.

"И этот человек еще и был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 г. на Подоле", - добавили в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО

Позже "Чесно" сообщило, что на той же странице депутата в ФБ появился пост, что ее "хакнули" и она сама не писала поздравления с днем пионеров.

""Друзья, мою страницу в Facebook "хакнули". О "пионерском задоре" я бы точно ничего не писала)) С чем действительно хочу поздравить, так это с выходом украинской группы Go_A с песней "Шум" в финал Евровидения-2021. Вывод этого дня - регулярно меняйте пароли в соцсетях! "- приводит слова депутата "Батькивщины" Тимощук "Чесно".

В то же время, в организации напомнили, что депутат и ранее публиковала посты к советским праздникам, в том числе к 9 мая: "Поверим на этот раз версии о хакерах?"





