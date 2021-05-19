Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит
Новости Цензор.НЕТ Общество
Известный языковед Александр Авраменко прокомментировал найденную в учебнике по украинскому языку для 10 класса ссылку на порносайт. Об этом инциденте уже сообщили в киберполицию.
Об этом сам Авраменко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, безобразие, которое произошло с моим учебником "Украинский язык.10 класс" (2018), требует комментария. На с. 189 упомянутого учебного издания (после текста о школьной форме) в скобках указан сайт, с которого взят текст статьи (в целях соблюдения авторского права). novomirgorod ... - название сайта Новомиргородского района Кировоградской области. В сентябре 2020 г. сайт Новомиргородской РГА заменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода... Только сейчас стало известно о такой метаморфозе", - написал он.
Авраменко отметил, что издательство "Грамота" два дня назад (17.05.2021) обратилось в киберполицию Украины с просьбой заблокировать порносайт: "А воз и ныне там. Государственная бюрократическая машина спит ... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней ... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общественность, заблокировав сайт разврата".
"Почему это произошло именно с моей книгой? В этом году на конкурс я подал четыре учебника - и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное стечение обстоятельств... Больно ...", - резюмировал языковед.
Как сообщалось ранее, о ссылке на сайт с порно в учебнике рассказал пользователь toxacheep в TikTok.
Пожалуйста, подождите...
Хто ті підручники читає...
Тут все гораздо проще...официальный сайт... Новомиргорода взломали...админа нет...а руководство города туда и не заходит..
- для дискредитации украинского языка
- для раскрутки порносайта
- для раскрутки канала тит-ток
Пока мы видим полное бездействие киберполиции, которые обязаны были отреагировать и заблокировать сайт
Изъять весть тираж и заклеить одну букоФку?
Как заблудиться в трёх дырках ?
Судя по всему, банальная опечатка в учебнике)) Но...))))
А у нас маму заставили пойти на работу, чтобы иметь с неё налоги.
И чтобы деградация гоев была под контролем и в нужных руках.
У Європі ті, хто заробляє недостатньо, не поспішають із народженням дітей.
Не чули про сплановану вагітність ?
Якщо ні, то почитайте.
многие уже сами всё такое делать умеют.
Тогда это сайт просветляющий молодежь по биологии и продвигающий институт семьи так сказать.