Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике по украинскому языку: В полицию обратились, но государственная бюрократическая машина спит

Известный языковед Александр Авраменко прокомментировал найденную в учебнике по украинскому языку для 10 класса ссылку на порносайт. Об этом инциденте уже сообщили в киберполицию.

Об этом сам Авраменко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, безобразие, которое произошло с моим учебником "Украинский язык.10 класс" (2018), требует комментария. На с. 189 упомянутого учебного издания (после текста о школьной форме) в скобках указан сайт, с которого взят текст статьи (в целях соблюдения авторского права). novomirgorod ... - название сайта Новомиргородского района Кировоградской области. В сентябре 2020 г. сайт Новомиргородской РГА заменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода... Только сейчас стало известно о такой метаморфозе", - написал он.

Авраменко отметил, что издательство "Грамота" два дня назад (17.05.2021) обратилось в киберполицию Украины с просьбой заблокировать порносайт: "А воз и ныне там. Государственная бюрократическая машина спит ... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней ... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общественность, заблокировав сайт разврата".

"Почему это произошло именно с моей книгой? В этом году на конкурс я подал четыре учебника - и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное стечение обстоятельств... Больно ...", - резюмировал языковед.

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Фото: Авраменко/Facebook

Как сообщалось ранее, о ссылке на сайт с порно в учебнике рассказал пользователь toxacheep в TikTok.