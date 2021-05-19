"Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко
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Нардепы "Слуги народа" по указанию сверху умышленно провалили голосование за постановление о создании ВСК по делу "вагнеровцев".
Об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Представители "монобольшинства" по указанию сверху умышленно провалили голосование за постановление о создании ВСК по расследованию возможной государственной измены в высшем руководстве страны. Зато, представителями "Слуг народа" создана альтернативная ВСК, у которой только одна цель - блокировать правду. Если измены не было, то почему власть испугалась расследования? Как теперь вы будете смотреть в глаза своим избирателям?" - заявил политик.
Напомним, сегодня, 19 мая, Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого, Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
ВСК создали Служивые дебилы???!!! ну вы и дефективные дегенераты вам ваши мамы тебе не говорили вы таки те еще @оци.... также по Крыму создав ВСК по сдаче Крыма Вы Служдивые вместе с Вавкой и Ермаком перевернули суть-- не поводу сдачи Крыма убогие
а по поводу оккупации Крыма....надо было создавать.. а по факту ваше ВСК сегодня перечеркнуло идею Крымской платформы... .. теперь Путин заявит какая нафиг платформа если Осел приказал и создал ВСК по сдаче Крыма...???? и да за такие вещи вас ждет УКРАИСНКИЙ ХОЛОКОСТ.. туда пойдут не только еврейско олигархическая шобла но и татарин Ахметка и кацабы и прочие армяшки грузинятки и прочие которые грабят и продают потом и розницу Украину....
і тільки тоді нарід усвідомить свою "мудрість" як це вже було безліч раз.
Эти тамады даже не вникает за что голосует.
Цель никчёмной жизни получить конвертик с баксами.
Элита, мля....
"Ті дванадцять "Слуг народу, які проголосували за створення ТСК розуміли, що на них дивляться українські десантники і льотчики, яких вбивали російські найманці - "вагнерівці" у 2014 році. Дивляться чесні офіцери спецслужб, які були принижені тим, що їхня надзвичайно складна робота була злита в один момент",- наголосив політик.
Ар'єв наголосив, що тиск на депутатів монобільшості з боку Офісу Зеленського є доказом причетності чинної влади до зливу спецоперації по захопленню "вагнерівців".
"Сьогодні ми чітко знаємо, що чинна влада - це боягузи. Вони не хочуть створювати ТСК в парламенті, хоча це було б краще, ніж читати ґрунтовне і доказове розслідування Bellingcat. І Офіс президента, який сьогодні забороняв "Слугам народу" голосувати за ТСК по "вагнерівцях", і є тим, хто злив цю спецоперацію", - сказав депутат.
Детальніше дивіться у відео:
як і раніше: зверхньо, із зневагою та огидою.
зі всією тією огидою на яку заслуговують їхні виборці.
И чего мы не в НАТО до сих пор...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм