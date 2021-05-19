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Новости Политика Украины
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ВР (10582) ВСК (296) ЧВК Вагнера (648) Слуга народа (2185) Костенко Роман (71)

"Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко

Нардепы "Слуги народа" по указанию сверху умышленно провалили голосование за постановление о создании ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Представители "монобольшинства" по указанию сверху умышленно провалили голосование за постановление о создании ВСК по расследованию возможной государственной измены в высшем руководстве страны. Зато, представителями "Слуг народа" создана альтернативная ВСК, у которой только одна цель - блокировать правду. Если измены не было, то почему власть испугалась расследования? Как теперь вы будете смотреть в глаза своим избирателям?" - заявил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Напомним, сегодня, 19 мая, Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого, Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+38
Вот мрази зеленые. Знают же, что Ермак - российский агент. И отмазывают его. И чем больше отбрехиваются, тем в более глубокую пропасть летят. А с ними и вся Украина.
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19.05.2021 15:17
+33
Зассала власть
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19.05.2021 15:15
+30
Клоунада будет продолжаться до самого импичмента.
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19.05.2021 15:15
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Зассала власть
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19.05.2021 15:15 Ответить
Просто значится, что диарея у "величайшего" геостратега все еще не прошла. "Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 7752
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19.05.2021 15:48 Ответить
сам факт создание типа ВСК которая никогда не заработает в включением туда Минска и Крыма по сути КРЕТИНО ЕВРЕЙСКИЙ ПРИДУРОК создав ВСК по твоей и Ермака Козака о отмашке вы наср[email protected]ли Меркель Макрону потому что придурки так и не поняли что Минск писал Порошенко вместе с Меркель -а Вова Путин отметал или принимал и корректировал редактировал слова фразы положения текста- так что против Путина Меркель и Макрона
ВСК создали Служивые дебилы???!!! ну вы и дефективные дегенераты вам ваши мамы тебе не говорили вы таки те еще @оци.... также по Крыму создав ВСК по сдаче Крыма Вы Служдивые вместе с Вавкой и Ермаком перевернули суть-- не поводу сдачи Крыма убогие
а по поводу оккупации Крыма....надо было создавать.. а по факту ваше ВСК сегодня перечеркнуло идею Крымской платформы... .. теперь Путин заявит какая нафиг платформа если Осел приказал и создал ВСК по сдаче Крыма...???? и да за такие вещи вас ждет УКРАИСНКИЙ ХОЛОКОСТ.. туда пойдут не только еврейско олигархическая шобла но и татарин Ахметка и кацабы и прочие армяшки грузинятки и прочие которые грабят и продают потом и розницу Украину....
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19.05.2021 16:09 Ответить
Клоунада будет продолжаться до самого импичмента.
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19.05.2021 15:15 Ответить
Т.е. те, кто провалил голосование по ТСК, будут голосовать за импичмент? "Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3012
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19.05.2021 15:18 Ответить
ви праві
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19.05.2021 15:20 Ответить
"Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7426
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19.05.2021 15:16 Ответить
Тёмная история.
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19.05.2021 15:17 Ответить
для зажопного Олег Петрович ed2c8e0a - світлим є лише ***** та мертвечук
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19.05.2021 15:22 Ответить
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Натаха,не бузи.
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19.05.2021 15:42 Ответить
Вот мрази зеленые. Знают же, что Ермак - российский агент. И отмазывают его. И чем больше отбрехиваются, тем в более глубокую пропасть летят. А с ними и вся Украина.
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19.05.2021 15:17 Ответить
тут є лише одне і просте як двері "но", в пропасть полетять усі але, приземляться всі по різному. країна з усією економікою, прості роботяги, патріоти й просто щирі українці і не просто щирі......... , всі в хлам, а хто на зарання підготовлені позиції тратити награбоване або ж нажите "непосильною працею", хто в рашці, хто в найпривабливіших місцинах по світу.
і тільки тоді нарід усвідомить свою "мудрість" як це вже було безліч раз.
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19.05.2021 15:49 Ответить
Та шо там та шобла тупая знает.
Эти тамады даже не вникает за что голосует.
Цель никчёмной жизни получить конвертик с баксами.
Элита, мля....
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19.05.2021 17:15 Ответить
Хороший и правильный вопрос всегда содержит в себе и ответ.
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19.05.2021 15:21 Ответить
Они же временные. Сколько им осталось, пытаются нахапать и пронюхать, пока не посадили. А сажать их будут.
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19.05.2021 15:22 Ответить
когда такой человек, ежели он слуга народа , поднимется умом своим в Верховну Раду и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы…
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19.05.2021 15:23 Ответить
"Провал голосування за створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" доводить провину чинної влади у цій справі" - заявив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв в ефірі "Прямого"
"Ті дванадцять "Слуг народу, які проголосували за створення ТСК розуміли, що на них дивляться українські десантники і льотчики, яких вбивали російські найманці - "вагнерівці" у 2014 році. Дивляться чесні офіцери спецслужб, які були принижені тим, що їхня надзвичайно складна робота була злита в один момент",- наголосив політик.
Ар'єв наголосив, що тиск на депутатів монобільшості з боку Офісу Зеленського є доказом причетності чинної влади до зливу спецоперації по захопленню "вагнерівців".
"Сьогодні ми чітко знаємо, що чинна влада - це боягузи. Вони не хочуть створювати ТСК в парламенті, хоча це було б краще, ніж читати ґрунтовне і доказове розслідування Bellingcat. І Офіс президента, який сьогодні забороняв "Слугам народу" голосувати за ТСК по "вагнерівцях", і є тим, хто злив цю спецоперацію", - сказав депутат.
Детальніше дивіться у відео:
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19.05.2021 15:27 Ответить
Вышло бы под Раду хотя бы тысяч пятьдесят люду, может быть и было бы что-то по другому. А мы сидим и жопу греем. "Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 2010
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19.05.2021 15:34 Ответить
Не должно быть монобольшинства, такой вывод.
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19.05.2021 15:35 Ответить
Д'ерьмак полностью обосран,но упорно делает вид,что это варенье.
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19.05.2021 15:41 Ответить
а зачем смотреть в глаза избирателям ???!!!!! Им надо ссать в глаза! Избирателям это нравится!
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19.05.2021 15:54 Ответить
Як тепер ви будете дивитися в очі своїм виборцям?" - заявив політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3266268
як і раніше: зверхньо, із зневагою та огидою.
зі всією тією огидою на яку заслуговують їхні виборці.
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19.05.2021 15:59 Ответить
О, точно, хотела написать то же самое. Сняли с языка.
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19.05.2021 16:15 Ответить
Зелёные напёрсточники.
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19.05.2021 16:00 Ответить
вдуматься - целая фракция слуг-"патриотов" покривает кацапского крота...
И чего мы не в НАТО до сих пор...
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19.05.2021 16:06 Ответить
Иными словами теперь вся СН является соучастником государственной измены.
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19.05.2021 16:07 Ответить
а не ОПГ ли это и все теперь являются соучастниками?
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19.05.2021 16:07 Ответить
Остается единственный вариарт, народ должен выйти на улицу, но беда в том, шо население есть, а народа нету, значит надо просить Байдена, шоби решил этот вопрос, пока Украина создаст народ.
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19.05.2021 16:11 Ответить
Похоже "кина" не будет!
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19.05.2021 16:17 Ответить
Все очень просто, теперь число обвиняемых по делу "вагнеровцев" увеличилось ровно на число людей проголосовавших против расследование этого дела.
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19.05.2021 16:23 Ответить
Рівно через три роки справу буде відкрита і відповідати прийдеться. Відмінність в тому, що замість Зе і Єрмили туди втігнуться ще з десяток посадових осіб, які фальшували матеріали.
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19.05.2021 16:40 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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19.05.2021 17:06 Ответить
Взагалі то й сумнівів не було, що так станеться... Слуги коломойши, то купа сцикливих, шкідливих смітникових кошаків...
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19.05.2021 18:00 Ответить
Зеленый моносброд подчиняется главзебилу, значит покрывают ЕГО преступление, ермак лишь исполнитель!
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20.05.2021 00:16 Ответить
 
 