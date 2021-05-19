"Монобольшинство" по указанию сверху умышленно провалило голосование за ВСК по "вагнеровцам": если госизмены не было, почему власть испугалась? - нардеп "Голоса" Костенко

Нардепы "Слуги народа" по указанию сверху умышленно провалили голосование за постановление о создании ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Представители "монобольшинства" по указанию сверху умышленно провалили голосование за постановление о создании ВСК по расследованию возможной государственной измены в высшем руководстве страны. Зато, представителями "Слуг народа" создана альтернативная ВСК, у которой только одна цель - блокировать правду. Если измены не было, то почему власть испугалась расследования? Как теперь вы будете смотреть в глаза своим избирателям?" - заявил политик.

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Напомним, сегодня, 19 мая, Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого, Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.