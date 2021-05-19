Кабмин намерен продолжить сотрудничество с набсоветом "Нафтогаза". Остаемся преданными реформе корпоративного управления, - Шмыгаль

Правительство планирует продолжить сотрудничество с действующим наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Натфогаз Украины", однако в дальнейшем будет проведен конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом "Натфогаза" и в дальнейшем провести абсолютно прозрачный конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что руководство страны поддерживает реализацию в стране реформы корпоративного управления.

"Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам. В частности, правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов, в частности, рассматриваем привлечение в такой комитет наших международных партнеров", - отметил он.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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